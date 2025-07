A Red Bull először Horner nélkül; Piastri visszavágna; a Ferrari fejlesztéssel támad a Belga Nagydíjon

Miközben Hornert elsődlegesen az Alpine-nal és a Ferrarival hozták szóba, a távozásával egyáltalán nem csillapodott a Verstappen jövőjét övező bizonytalanság, és a bő kéthetes szünet slágertémáját az jelentette, a holland pilóta Toto Wolff-fal folytatott egyeztetéseket a rövid, szardíniai nyaralása során, miközben olyan hírek is szárnyra kaptak, hogy már Spában bejelentés várható.

Ugyan meglehetősen nehéz lavírozni a pletykaáradatban, az biztos, hogy a Mercedes nem titkolt vágya Verstappen megszerzése, és hogy pillanatnyilag egyik Mercedes-versenyző sem rendelkezik a következő évre érvényes kontraktussal, miközben mutatkozik esély George Russell és Andrea Kimi Antonelli félreállítására is. Egyes források szerint a brit adott esetben helyet cserélne a hollanddal, míg mások szerint az olasz érkezhet kölcsönben a 2026-os pilótafelállása kapcsán egyelőre rendkívül bizonytalan Alpine-hoz.

Bár Russell nemegyszer elég magabiztosan nyilatkozott a mercedeses jövőjét illetően, keringenek olyan pletykák, hogy nem igazán tud dűlőre jutni a csapattal. A brit állítólag három évre írna alá, miközben azt szeretné elérni, hogy a fizetése jelentős mértékben nőjön. A német istálló ezzel szemben egyéves hosszabbítást kínál neki, ezzel is nyitva hagyva az ajtót Verstappen későbbi megszerzése előtt, ami egybecseng Wolff azon kijelentésével, hogy inkább hosszú távon gondolkodik a holland szerződtetésében.

Noha az elmúlt hónapokban, és főleg a rövid szünet során felerősödtek a találgatások, az osztrák a Belga Nagydíj előtt az ORF-nek nyilatkozva igyekezett lehűteni a kedélyeket, és kijelentette, nem vár nagy meglepetéseket a nyári leállás során. Wolff jelezte, a háttérben zajlanak az egyeztetések, és a jelenlegi versenyzőpáros, így Russell és Antonelli élvez elsőbbséget, igaz, hozzátette, nem hagyták figyelmen kívül Verstappen megszerzésének lehetőségét sem.

Az osztrák ezzel azt sugallta, hogy sem sikerült egyezségre jutnia a címvédővel 2026-ra, a történetnek ugyanakkor ezzel még nincs vége, mivel források szerint a Mercedes-Benz vezérigazgatója, Ola Källenius még nem mondott le Verstappenről, és minél hamarabb szeretné a soraiban tudni őt. Az, hogy mit hoz a jövő, és hova fut ki ez a szövevényes ügy, egyelőre bizonytalan, és a találgatásoknak csak a hivatalos bejelentések vethetnek véget.

Az átláthatóságot meglehetősen fontosnak tartó Wolff korábban azt mondta, hogy a nyári szünetben fognak döntést hozni a pilótafelállást illetően, így az előttünk álló két nagydíjon még biztosan központi témát fog jelenteni Verstappen jövője.

Norris újra legyőzi Piastrit?

Norris (jobbra) lendületben; Piastrinak (balra) sikerül visszavágnia? (Fotó: AFP)

A szezon egy pontján úgy tűnt, Oscar Piastri egyértelmű fölényben van házon belül, hiszen míg ő higgadt versenyzéssel sorra aratta a sikereket, és gyűjtötte szorgosan a pontokat, Lando Norris több hibát is vétett, és rengeteg lehetőséget szalasztott el. A brit ugyanakkor megerősödve jött ki a hullámvölgyből, és a McLaren módosítása is javított a helyzetén, amit kihasználva nyolc pontra visszazárkózott a csapattársára az egyéni vb-összetettben.

Norris kétségkívül lendületben, két győzelemmel a háta mögött érkezhetett meg az idény 13. állomására, és adott esetben akár vissza is állhat a bajnokság élére. Ehhez azonban nem lesz elég az újabb siker, ha Piastri ezúttal is másodikként szeli át a célvonalat, így a britnek talán még várnia kell. Persze az ausztrál sem fogja hagyni magát, és a silverstone-i csalódás után biztosan feltüzelve áll rajthoz a hétvégén, vagyis jó esély mutatkozik rá, hogy a kettős megint egymásra talál a pályán.

A nyári szünetet megelőző két futamhétvége akár vízválasztó is lehet, hiszen ha Piastrinak sikerül megtörnie Norris lendületét, akkor akár újra elbizonytalaníthatja őt, míg ha a brit visszaállna az élre, az esetleg megingathatná az ausztrál higgadt hozzáállását, ami új fejezetet nyithat a párharcban főleg úgy, hogy egyre több rivális fogja teljes mértékben áthelyezni a hangsúlyt a 2026-os projektre. Az eddigi 12 nagydíjon 9 győzelmet arató kettős között tehát minden eddiginél nyíltabb küzdelem alakulhat ki a pályán, és talán azon kívül is.

A Ferrari képes lesz beleszállni a győzelemért vívott harcba?

A Ferrari visszatér a dobogó felső fokára? (Fotó: AFP)

Az idényt csalódást keltő formában kezdő Ferrari az Emilia-romagnai Nagydíjon bevetett fejlesztési csomagja óta határozottan előrelépett, jóval kiegyensúlyozottabban ott van az élmezőnyben, és nemegyszer dobogón zárt. A maranellói istálló ezt a lendületet vinné tovább a nyári szünetet megelőző utolsó előtti helyszínre, Spába is, ahol debütál a régóta várt új hátsó felfüggesztése, ami az igazi áttörést hozhatja el a számára.

A csapat az eredeti tervekhez képest jóval elcsúsztatta az elem bevetését, és úgy döntött, előbb egy filmforgatási nap keretein belül viszi pályára az újítást. Az olaszok múlt héten Mugellóban használták fel a második és egyben utolsó idei lehetőségüket, melynek keretein belül mindkét versenyző, Charles Leclerc és Lewis Hamilton is kipróbálhatta az új elemet, amely most a hétvégén már éles körülmények között is bemutatkozik.

Minden megszerzett adat meghatározó lehet, a csapatnak ugyanakkor nem lesz egyszerű dolga, hiszen a pénteki egyetlen gyakorláson a várakozások szerint vizes pályaviszonyok lesznek. Ilyen szempontból érdekes lesz látni, miként dönt a Ferrari, hiszen korábban már láthattunk rá példát, hogy adott újítás a hétvége közben, vagy egyetlen hétvége után lekerült, a Mercedes például pont az átdolgozott hátsó felfüggesztését tette parlagra két hétvégére, majd hozta vissza, és aratott győzelmet vele Kanadában.

A változékony időjárás mellett nehézséget okozhat az is, hogy maga a pálya eléggé nagy kihívást jelent a padlólemezkopás kontrollálásának szempontjából. Bár a Ferrari sokszor ködösít, nem kérdés, hogy ez a terület visszatérő problémát jelent a számára. Hamilton a kínai sprintfutamon még győzedelmeskedett, majd a másnapi versenyről kizárták túlzott kopás miatt, amit követően látványosan visszaesett az SF25-ös teljesítménye, mivel az istálló nem tudta olyan alacsonyra engedni a hasmagasságot, ami ideális lett volna aerodinamikai szempontból.

A csapatfőnök, Frédéric Vasseur és a két versenyző is nemegyszer kijelentette, hogy az autóban van a potenciál, de bizonyos okok miatt ezt nem lehet kiaknázni. Az istálló az új hátsó felfüggesztéssel most ezt a problémát is kiküszöbölné, vagyis valóban meghatározó lehet, beválik-e a fejlesztés. A McLaren már korábban is jelezte, hogy a Scuderia akár érdekessé is teheti az idény második felét, és ha a várt szintet hozza az új felfüggesztés, a csapat talán a dobogó felső fokát is ostromolhatja a folytatásban.

MI VÁRHATÓ A BELGA NAGYDÍJON?

Tavaly Russell állhatott fel a dobogó felső fokára, de utólag kizárták a futamról, így Hamilton örökölte meg a győzelmet (Fotó: AFP)

Két szabad hétvége után folytatódik a világbajnokság, a 13. állomás Spa-Francorchamps, ahol a 70. Belga Nagydíjat rendezik meg. A történelmi helyszín először 1950-ben látta vendégül a Formula–1 mezőnyét, míg a legendássá váló aszfaltcsík a jelenleg ismert formájában 2007 óta képezi részét a versenynaptárnak. A több mint 7 kilométer hosszú nyomvonal sok izgalmas csatát, remek felzárkózást és fantasztikus sikert láthatott már, miközben a versenyzők szívében is meghatározó helyet foglal el.

A versenyhétvége alakulására már nemegyszer volt nagy hatással az időjárás, elég csak visszaemlékezni a 2021-es, mostoha körülmények között rendezett versenyre, amely a maga 3 perc 27 másodpercével minden idők legrövidebbjeként vonult be a királykategória történelemkönyvébe. Noha az akkori esemény a bevezetett szabálymódosítások révén nem tud megismétlődni, az idő ezúttal is fontos szerepet játszhat az Ardennek hegységben.

A legfrissebb időjárás-előrejelzések szerint már a pénteki egyetlen szabadedzésen vizes körülmények várják a mezőnyt, és bár a folytatásban valamelyest kiderül az ég, van esély utánpótlásra délután is. A legszárazabb időre szombaton van kilátás, igaz, az időmérőn zivatarok fokozhatják az izgalmakat. A vasárnapi verseny rajtjára aztán újra beborulhat az ég, és a pálya északi, valamint keleti részét is megöntözheti az eső, miközben további záporok is elérhetik a térséget.

A várható csapadék mellett a sprintes lebonyolítás még inkább megkeverheti a lapokat, mivel a csapatoknak mindössze egy óra áll majd a rendelkezésére, hogy megtalálja a megfelelő beállításokat a sprintidőmérő előtt egy olyan pályán, amely egyébként sem húz éles határt a kis és a nagy leszorítóerős konfigurációk között – sokszor nehéz eldönteni, összességében melyik csomag a hatékonyabb.

Az idei harmadik, míg a helyszínen a második sprinthétvégét emellett a Pirelli is igyekszik még érdekesebbé tenni, mivel a 2022-es Ausztrál GP óta először döntött úgy, hogy kihagy egy keveréket a gumikínálatból, vagyis a skálán nem három egymást követő gumit bocsájt a versenyzők rendelkezésére. Az olasz beszállító a tavaly is használatban lévő C3-as, C4-es abroncs mellett a C1-est hozza el a helyszínre, amivel változatosabbá tenné a stratégiát, ha esetleg mégis száraz pályaviszonyok mellett rendeznék meg a futamot.

Az előző szezonban a két kiállásos taktika volt a legnépszerűbb, miközben Russell azzal okozott meglepetést, hogy mindössze egyetlen egyszer cserélt kereket, majd szelte át elsőként a célvonalat. A győzelmet azonban végül nem tarthatta meg, és autója éppen azért nem felelt meg a súlyhatárral kapcsolatos előírásnak, mert a hosszúra nyújtott etapja miatt a vártnál több gumitömeget vesztett. A sikert az akkori csapattársa, Hamilton örökölte meg, aki azóta sem állhatott fel a dobogó felső fokára.

Ami a történelmi múltat illeti, a mostani mezőnyből pont a tavalyi győztes számít a legsikeresebbnek a helyszínen, hiszen összességében ötször diadalmaskodott már, míg az őt követő Verstappen neve mellett három győzelem szerepel. Rajtuk kívül egyedül Leclerc ünnepelhetett már a legendás Spában, így a fő esélyesnek tartott McLaren-páros az első sikerére hajt vasárnap.

Ami a jelenlegi formát illeti, a wokingiak kettőse közül Norris van lendületben, de az éllovas Piastrival ellentétben ő még pódiumra sem állt az Ardennek hegységben, s legjobb helyezése a tavaly elért ötödik pozíciója volt. A brit ezen mindenképpen javítana az idén, és ha sikerülne zsinórban harmadszor is diadalmaskodnia, azzal nagy nyomást helyezhetne a márkatársa. A kiszámíthatatlan, s vasárnap várhatóan esős időjárás ugyanakkor könnyen hozhat meglepetéseredményt is, és érdemes számolni Verstappennel, a Ferrarival, illetőleg a hűvösebb időben rendre előretörő Mercedesre is.

Az előző nagydíjon ráadásul láthattuk, hogy a változó körülmények akár kisebb csapatoknak is kedvezhetnek, Nico Hülkenberg és a sokat javuló Sauber az első dobogós helyezését ünnepelhette Silverstone-ban, aminek köszönhetően féltávnál a hatodik helyet foglalja el a konstruktőri tabellán. Az istálló öt ponttal előzi meg a pontazonossággal álló és a hétvégére egyaránt fejlesztésekkel készülő Racing Bullst és Aston Martint, miközben a négy élcsapaton kívül egyedül a Williams előzi meg, szám szerint 19 ponttal.

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Oscar Piastri 5 10 14 234 2. Lando Norris 4 10 13 226 3. Max Verstappen 2 5 12 165 4. George Russell 1 5 13 147 5. Charles Leclerc – 4 11 119 6. Lewis Hamilton – – 13 103 7. Andrea Kimi Antonelli – 1 8 63 8. Alexander Albon – – 8 46 9. Nico Hülkenberg – 1 5 37 10. Esteban Ocon – – 5 23 11. Isack Hadjar – – 5 21 12. Lance Stroll – – 4 20 13. Pierre Gasly – – 4 19 14. Fernando Alonso – – 4 16 15. Carlos Sainz – – 6 13 16. Liam Lawson – – 2 12 17. Cunoda Juki – – 5 10 18. Oliver Bearman – – 3 6 19. Gabriel Bortoleto – – 1 4

KONSTRUKTŐRÖK 1. McLaren-Mercedes 460 2. Ferrari 222 3. Mercedes 210 4. Red Bull-Honda 172 5. Williams-Mercedes 59 6. Sauber-Ferrari 41 7. Racing Bulls-Honda 36 8. Aston Martin-Mercedes 36 9. Haas-Ferrari 29 10. Alpine-Renault 19