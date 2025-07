Kosznovszky Márk a Portsmouthban folytatja – hivatalos

A patinás klub honlapja szerint a 23 éves labdarúgó hároméves kontraktust kötött a „kékekkel”.

„Egy izgalmas fiatal játékost szerződtettünk, aki egyszerre tehetséges és energikus. Mindenhez is ért egy kicsit, jól kezeli a labdát, de a támadóharmadban is képes feltalálni magát. Márk mindemellett remek futó, így szerintem minden gond nélkül fog alkalmazkodni a Championship követelményeihez” – jellemezte legújabb szerzeményét John Mousinho, a Portsmouth vezetőedzője.

„Amikor Olaszországból hazaszerződtem, volt egy közös víziónk, hogy megerősödve léphessem meg a következő szintet a pályafutásomban – mások példája is megerősített abban, hogy a visszatérés az MTK-hoz lesz legjobb döntés. Türelmesen, lépcsőfokról lépcsőfokra sikerült fejlődnöm és előrébb lépnem. Most újra egy olyan lehetőség talált rám, amit szerettem volna megragadni. Köszönöm, hogy a célomban a nevelő klubom mindvégig támogatott. Köszönök mindent csapattársaimnak is és kívánom, hogy a lehető legjobban szerepeljenek a bajnokságban” – köszönt el eddigi klubjától a magyar középpályás.

A 2008-ban emlékezetes módon FA-kupát nyerő klub értesüléseink szerint egy egymillió font körüli összegért szerezte meg Kosznovszky játékjogát.