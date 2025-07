„Már most is úgy érzem, túl sok mindent hagyok ki” – Verstappennek hiányzik a családdal töltött idő

Max Verstappen szerződése 2028 végéig szól csapatával, a Red Bull-lal, ám az elmúlt időszakban rendre az jelenti az egyik legforróbb témát, hogy mit hozhat a holland versenyző számára a jövő. A négyszeres világbajnokot leginkább a Mercedesszel hozták szóba, és noha Toto Wolff legutóbbi kijelentése után úgy tűnik, még várni kell a csapatváltásra, a pilóta már nemegyszer fogalmazott meg kritikát a Formula–1 jelenlegi iránya kapcsán, és fejezte ki azt, hogy bizonytalan, meddig fog még versenyezni.

A címvédő ráadásul azóta családot is alapított, és májusban Kelly Piquet-től megszületett az első gyermeke, Lily, ami eléggé átalakította a pályán kívüli életét, és már most nehezen viseli, hogy ilyen kevés időt lehet otthon. „Vannak, akik talán csak azért maradnak, hogy még több pénzt keressenek, de végeredményben ez nem elsődleges szempont – emelte ki a The Athleticnek adott interjújában a hétvégi Belga Nagydíjat megelőzően. – Fontos, hogy azért legyél itt, mert éhezel a győzelemre. Egyesek csak azért vannak itt, hogy kihozzák a legtöbbet az autójukból, mert nincs győzelemre esélyes technika alattuk. Ezért is gondolom úgy, hogy amíg ezt meg tudom tenni, és olyan emberek vesznek kerül, akikkel élvezem a közös munkát, addig folytatom a versenyzést.”

„Nem tudom, mikor fogom abbahagyni. Talán 32 évesen? Esetleg 35 vagy 36 évesen? Lehetetlen megmondani. Már most is úgy érzem, túl sok mindent hagyok ki a családommal. Elmegyek velük nyaralni, de tényleg hiányoznak azok a pillanatok, amikor csak úgy spontán együtt vagyunk a hétvégén, heverészünk a kanapén egy laza napon, vagy egy átlagos munkanap végén. Most elég messze élünk egymástól, szóval a mostani életembe nem férnek bele ezek a pillanatok. Remélem, hogy egyszer majd igen.”