Leclerc szerint bevált a fejlesztés, Hamilton rendkívül frusztrált volt a sprintidőmérő után

A vb-éllovas Oscar Piastri rendkívül magabiztos formában kezdett Spa-Francorchamps-ban: az egyetlen, egyórás szabadedzésen az élen zárt, majd a sprintidőmérőn az első és a mindent eldöntő utolsó szakaszban is ő volt a leggyorsabb. Noha az ausztrál pilótának volt egy kisebb megingása a második szakaszban, hiszen előbb elvették az első gyors körét pályakiszélesítés nyomán, majd az utolsó továbbjutó helyen tudott csak továbbmenni, amikor igazán számított közel fél másodpercet adott a legközelebbi kihívójának, Max Verstappennek, míg fő ellenfele, a csapattársa, Lando Norris több mint hat tizeddel maradt el tőle.

„Remek kör volt. A második szakaszban volt egy kis ijedelem, miután törölték az első gyors körömet, de az autó egész nap fantasztikus volt. Úgy érzem, több jó kört is képes voltam összetenni, szóval köszönettel tartozom a csapatnak a nagyszerű kocsiért. Imádom ezt a pályát, ez az egyik kedvencem az évben, talán ez ad néhány extra tizedmásodpercet. Amikor ilyen jól vezethető a gép, akkor igazán élvezetes. Az autó már az első körtől fogva jó működési tartományban mozgott, nem tudom, miért. Megvolt a magabiztosságom. Úgy gondolom, az elmúlt futamhétvégéken remek volt a tempóm, de ezt az eredmények nem tükrözték. Most viszont sikerült szép eredményt elérnem.”

„A Red Bull gyors az egyenesekben, ami meg fogja nehezíteni a dolgunkat, és talán itt, Spa-Francorchamps-ban a legrosszabb pole pozícióból rajtolni. Úgy vélem, nagyon erős a tempónk, és jól érzem magam a volán mögött, szóval remélhetőleg jó napunk lesz szombaton” – tekintett előre az év harmadik sprintversenyének nyolcpontos előnnyel nekivágó Piastri.

Verstappen a szabadedzéshez hasonlóan a sprintkvalifikáción is beékelődött a két McLaren közé, igaz, lemaradása így is letaglózó volt, közel fél másodpercet kapott a pole pozíciós Piastritól. „Az, hogy meglett a második pozíció, és szétválasztottam a két McLarent, már önmagában remek eredmény. Úgy gondolom, ennél nem érhettünk volna el jobb helyezést. Élveztem a vezetést, a köröm rendben volt, persze, a hátrányom elég nagy volt, de már a gyakorláson is ez volt a helyzet, szóval nem ért meglepetésként. Kizárólag önmagunkra összpontosítunk, és dolgozunk az autó egyensúlyán, hogy gyorsulhassunk.”

„Amikor közel öt tizedmásodperccel maradsz el, akkor nem hiszem, hogy sokat számítani, hogy gyorsabb vagy épp lassabb vagy-e az egyenesben. Nekünk csak a saját versenyünkkel kell foglalkoznunk, és meglátjuk, mire megyünk – tette hozzá, majd kitért a csapata által hozott fejlesztésekre is. – Sprinthétvégén mindig nehéz megmondani, hogy mit jelentenek, de ha ránézünk a különbségekre, akkor nem azt látjuk, amit szeretnénk. Tovább fogunk fejlődni, és igyekszünk még több teljesítményt találni.”

Bár az előző két versenyhétvégén győzedelmeskedő Norris több mint hat tizedmásodpercet kapott a csapattársától egy körön, nem igazán frusztrálta a helyzet. „Nem voltam elég gyors. Nem ez volt a legtisztább köröm, és eléggé nagy volt a lemaradásom. Ugyanakkor nem vagyok túl csalódott, ez csak egy sprintidőmérő. Szóval nem annyira aggasztó, de lesz néhány tennivalónk. Nyilván nem vagyok a legboldogabb, de egyszerűen csak el kell végeznem a munkát az éjjel. Ennyi.”

A Ferrari Belgiumba hozta el a sok ideje várt új hátsó felfüggesztését, amelyet a közel háromhetes szünetben egy filmforgatási nap keretein belül már kipróbált Mugellóban. Bár Lewis Hamilton már csütörtökön jelezte, hogy nem ez az elem fogja elhozni az áttörést, a csapat azért újabb előrelépést várt az újítástól. Ugyan a hétszeres világbajnok vezető hiba miatt már az első szegmensben búcsúzott, és a 18. rajtkockából lesz kénytelen megkezdeni a szombati sprintversenyt, a csapattársa, Charles Leclerc negyedikként végzett.

„Éreztem a fejlesztések hatását, de a lemaradásunk hatalmas volt ma – kezdte az értékelést a monacói versenyző. – Biztos vagyok benne, hogy sikerült előrelépnünk, de valamilyen okból kifolyólag a McLaren még a szokásosnál is gyorsabbnak tűnik ezen a pályán. Ez kissé csalódást keltő, de az, amit kerestünk, megtaláltuk az újítással. Pont ezért kár, hogy ilyen nagyok voltak a különbségek. Jobb érzés volt vezetni az autót, elégedett vagyok azzal, milyennek érződik a kocsi, de így is hét tized a lemaradásunk. Sok munka vár még ránk, még több tapadást kell találnunk, mert annak híján vagyunk jelenleg.”

Míg Leclerc tehát elégedett volt az új hátsó felfüggesztéssel, és úgy érezte, jobban vezethetőbbé vált az SF25-ös, a hibázó márkatárs eléggé borús hangulatban, és meglehetősen szűkszavúan beszélt a sprintkvalifikáción történtekről. „Megcsúsztam – jelentette ki, majd amikor arról kérdezték, hogy a gép hátulja ragadt-e be, azt mondta, hogy talán először fordult vele elő ilyesmi a pályafutása során. A brit aztán rövid, de egyértelmű választ adott a kérdésre is, hogy javult-e a Ferrari vezethetősége. – Nem. Szombaton egy új napra ébredünk, szóval megpróbálok... Nyilvánvalóan nagyon frusztrált vagyok. Nagyon sokat dolgoztunk, és az, hogy most ilyen helyzetben vagyok, egyáltalán nem jó. Szóval remélhetőleg jobban alakul a szombatom.”

Hamiltonhoz hasonlóan a Mercedes párosa is csalódottan zárta a sprintkvalifikációt Belgiumban: Andrea Kimi Antonelli az első szakaszban megjárta a kavicságyat, majd az utolsó helyre kvalifikálta magát, míg márkatársa, George Russell feltehetően az általa felhordott kavicsokra hajtva rongálta meg az autóját. Bár a brit még továbbment a második szegmensbe, annál tovább ő sem jutott, és a 13. pozícióból várhatja a piros lámpák kialvását a sprintverseny előtt.

„Végig megvolt a tempónk. Aztán az első szakaszban áthajtottam a kavicsokon, miután Kimi kicsúszott, és kör hátralévő fele szörnyűnek érződött, mint ahogyan azt követő köröm, majd a teljes SQ2 is. Láttuk, hogy van sérülés a kocsin, és most utána kell járnunk, hogy ez állt-e a háttérben, mert órási sokként ért, hogy kiestem a második szakaszban. Emellett a lemaradásunk is elég nagy volt. Biztos vagyok benne, hogy a sérülés miatt volt.”

A sprintkvalifikációt követően több versenyzőnek is jelenése volt a sportfelügyelőknél: Cunoda Juki és Russell a gyanú szerint szükségtelenül lassan ment, míg Pierre Gasly a japán esetleges feltartása miatt felelt. Az ítélethozók a Mercedes és a Red Bull versenyzőjének megrovást adtak (előbbinek a mostani volt az első, míg utóbbinak a második az idei évben), míg az Alpine-pilóta esetében arra jutottak, hogy nincs szükség további intézkedésre, így nem változott a végeredmény.

BELGA NAGYDÍJ, A SPRINTIDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:40.510 átlag: 250.864 km/ó 2. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:40.987 0.477 mp h. 3. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:41.128 0.618 4. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:41.278 0.768 5. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:41.565 1.055 6. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:41.761 1.251 7. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:41.857 1.347 8. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:41.959 1.449 9. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:41.971 1.461 10. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:42.176 1.666 11. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:42.169 0.757 12. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:42.184 0.772 13. George Russell brit Mercedes 1:42.330 0.918 14. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:42.453 1.041 15. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:42.832 1.420 16. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:43.212 1.443 17. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:43.217 1.448 18. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:43.408 1.639 19. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:43.587 1.818 20. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:45.394 3.625

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE 1. SZAKASZ 2. SZAKASZ 1. Piastri 1:41.769 1. Norris 1:41.412 2. Verstappen 1:42.043 2. Verstappen 1:41.583 3. Norris 1:42.068 3. Leclerc 1:41.786 4. Alonso 1:42.427 4. Ocon 1:41.801 5. Russell 1:42.650 5. Bortoleto 1:41.901 6. Hadjar 1:42.711 6. Gasly 1:41.949 7. Stroll 1:42.736 7. Bearman 1:42.019 8. Leclerc 1:42.763 8. Sainz 1:42.051 9. Sainz 1:42.776 9. Hadjar 1:42.088 10. Bortoleto 1:42.806 10. Piastri 1:42.128 11. Ocon 1:42.822 11. Lawson 1:42.169 12. Lawson 1:42.897 12. Cunoda 1:42.184 13. Cunoda 1:42.912 13. Russell 1:42.330 14. Bearman 1:43.024 14. Alonso 1:42.453 15. Gasly 1:43.171 15. Stroll 1:42.832 16. Albon 1:43.212 17. Hülkenberg 1:43.217 18. Hamilton 1:43.408 19. Colapinto 1:43.587 20. Antonelli 1:45.394