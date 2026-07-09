Yusuf nyerőember lett egykori csapata ellen, egygólos előnyben a Ferencváros

EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ

1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

VOJVODINA (szerb)–FERENCVÁROSI TC 1–2 (1–1)

Újvidék, Karadjordje Stadion, 6800 néző. Vezette: Mathieu Vernice (Aurélien Drouet, Florian Goncalves De Araujo) – franciák

VOJVODINA: Roszics – L. Nikolics, Szűcs K., Crnomarkovics, Barros – Zukics (Vidoszavljevics, 73.), Djakovac, Petrovics – Randjelovics (Kokanovics, 84.), Mulahusejnovic (Vukanovics, 63.), Sz. Mitrovics (Kolarevics, 63.). Vezetőedző: Miroszlav Tanjga

FTC: Dibusz – Osváth, M. Gómez, Raemaekers, Cadu – Kanikovszki (Levi, 90+2.), N. Keita, Corbu (Rommens, 89.) – Zachariassen (Gruber, 89.), Yusuf (Acolatse, 89.), Lisztes (Joseph, a szünetben). Vezetőedző: Borbély Balázs

Gólszerző: Raemaekers (45. – öngól), ill. Zachariassen (8.), Yusuf (86.)

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„Ne mondják, hogy meccsre mennek, mert visszafordítják önöket!” – a 35-40 perces röszkei sorban állás során nem értettük, hogy egy-két magyar rendszámos, fiatalokat szállító autó miért indul el az ellenkező irányba, miután végre az ellenőrzőponthoz ért. A magyar-szerb határon dolgozó magyar kolléga a figyelmeztetésével szerencsére kisegített minket. Az Újvidék előtti autópálya-lehajtónál aztán rendőrök állították meg lapunk utascsoportját, ott már működött a „journalist” varázsszó, és az öltöny-nyakkendő öltözék is, így végül sikerült időben megérkezni a Ferencváros idénybeli első tétmérkőzésére.

A zöld-fehérek kispadján tétmeccsen is debütáló Borbély Balázs nem okozott különösebb meglepetést a kezdőcsapatával, a felkészülési mérkőzések alapján lehetett számítani erre az összeállításra, és a négyvédős formációra. A felvidéki edző tavaly három európai kupamérkőzésen ült a győri kispadon idegenben, mindhármat elveszítette, de amikor a visszavágót hazai pályán rendezték, mindkétszer sikerült fordítani. A pályán négy olyan magyar játékost láthattunk a kezdő sípszótól, aki szóba jöhet a válogatottnál: a Fradinál Dibusz Dénes, Osváth Attila és Lisztes Krisztián, a Vojvodinánál pedig Szűcs Kornél.