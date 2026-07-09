Yusuf nyerőember lett egykori csapata ellen, egygólos előnyben a Ferencváros

EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ
1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
VOJVODINA (szerb)–FERENCVÁROSI TC 1–2 (1–1)
Újvidék, Karadjordje Stadion, 6800 néző. Vezette: Mathieu Vernice (Aurélien Drouet, Florian Goncalves De Araujo) – franciák
VOJVODINA: Roszics – L. Nikolics, Szűcs K., Crnomarkovics, Barros – Zukics (Vidoszavljevics, 73.), Djakovac, Petrovics – Randjelovics (Kokanovics, 84.), Mulahusejnovic (Vukanovics, 63.), Sz. Mitrovics (Kolarevics, 63.). Vezetőedző: Miroszlav Tanjga
FTC: Dibusz – Osváth, M. Gómez, Raemaekers, Cadu – Kanikovszki (Levi, 90+2.), N. Keita, Corbu (Rommens, 89.) – Zachariassen (Gruber, 89.), Yusuf (Acolatse, 89.), Lisztes (Joseph, a szünetben). Vezetőedző: Borbély Balázs
Gólszerző: Raemaekers (45. – öngól), ill. Zachariassen (8.), Yusuf (86.)
„Ne mondják, hogy meccsre mennek, mert visszafordítják önöket!” – a 35-40 perces röszkei sorban állás során nem értettük, hogy egy-két magyar rendszámos, fiatalokat szállító autó miért indul el az ellenkező irányba, miután végre az ellenőrzőponthoz ért. A magyar-szerb határon dolgozó magyar kolléga a figyelmeztetésével szerencsére kisegített minket. Az Újvidék előtti autópálya-lehajtónál aztán rendőrök állították meg lapunk utascsoportját, ott már működött a „journalist” varázsszó, és az öltöny-nyakkendő öltözék is, így végül sikerült időben megérkezni a Ferencváros idénybeli első tétmérkőzésére.
A zöld-fehérek kispadján tétmeccsen is debütáló Borbély Balázs nem okozott különösebb meglepetést a kezdőcsapatával, a felkészülési mérkőzések alapján lehetett számítani erre az összeállításra, és a négyvédős formációra. A felvidéki edző tavaly három európai kupamérkőzésen ült a győri kispadon idegenben, mindhármat elveszítette, de amikor a visszavágót hazai pályán rendezték, mindkétszer sikerült fordítani. A pályán négy olyan magyar játékost láthattunk a kezdő sípszótól, aki szóba jöhet a válogatottnál: a Fradinál Dibusz Dénes, Osváth Attila és Lisztes Krisztián, a Vojvodinánál pedig Szűcs Kornél.
A stadion szurkolók számára megnyitott részeit megtöltötték az újvidékiek, a népes vendégtábort a „Ria, ria, Hungária” rigmusnál nyomban kifütyülték. A nyolcadik percben már csapatuknak szólhatott a füttyszó: micsoda lövéssel indította az idényt Kristoffer Zachariassen! Lisztes Krisztián keresztlabdájából nagyszerű mozdulattal szerezte meg a vezető gólt. Az első félidő hajrájáig három lehetősége akadt a Vojvodinának, de az újabb gólhoz a Fradi állt közelebb, amikor a 42. percben Osváth beadásából Lisztes fejelt fölé közelről. Nagyobb hiba volt, hogy három perccel később felszabadítás helyett sarkazni próbált, és az újvidéki visszatámadás végén Toon Raemaekers öngóljával odalett az előny.
Lisztes az öltözőben maradt a szünetben, ám a csapat nem lett határozottabb: Dibusz a 46. percben előbb Lazar Randjelovics lövését védte bravúrral, a kipattanóból pedig Sztefan Mitrovics lőtt zúgó kapufát. Erre volt válasza a Fradinak a lendületesen beszálló Lenny Joseph és a második góljára törő Zachariassen révén, de a lefújásig csak időszakosan irányította a mérkőzést. Labdavesztések után gyakran veszélyesen indult meg a Vojvodina, a 82. percben a győztes gólt is megszerezhette volna, azonban a jobb kapufa ismét megmentette a Fradit. Az első félidőben a vendégek kihagyott helyzete bosszulta meg magát, a hajrában a Vojvodináé: Naby Keita indításával Bamidele Yusuf lépett ki, remek csellel becsapta Szűcs Kornélt, ziccerbe hozta magát, és higgadtan lőtt a kapuba.
Borbély Balázs tehát győzelemmel mutatkozott be a Ferencváros kispadján, csapata pedig nagy lépést tett a továbbjutás felé. 1–2