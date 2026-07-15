Szűcs Kornél: Meglepetést akarunk szerezni a Vojvodinával az Üllői úton

EGYGÓLOS HÁTRÁNYBAN ÉRKEZIK Budapestre a Ferencváros elleni Európa-liga-selejtező csütörtöki visszavágójára az FK Vojvodina: a Szűcs Kornélt is alkalmazó újvidéki együttes 2–1-re kapott ki odahaza múlt csütörtökön. Mint ismert, a párharc győztese a holland FC Twente ellen folytatja az El-ben, míg a vesztes a szintén holland Ajaxszal mérkőzik meg a Konferencialiga-selejtező második fordulójában.

„Nyilván nem jó érzés kikapni, de bizakodásra ad okot, hogy a gólunk mellett rúgtunk két kapufát, s időnként mezőnyfölényben futballoztunk – mondta lapunknak Szűcs Kornél, az FK Vojvodina 24 éves, kétszeres válogatott védője. – Természetesen csalódottak voltunk, hiszen hazai pályán nyerni akartunk, de nem adjuk fel, tudjuk, idegenben is legyőzhető a Ferencváros – meglepetést kell szereznünk! Elemeztük a meccset, a szakmai stáb amondó, talán túlságosan is tiszteltük az ellenfelet, és sajnos egyet kell értenem: az első húsz percben engedtük, hogy a Fradi irányítson. Nem is megilletődöttek, inkább óvatosak voltunk – látni kell, hogy nálunk több játékosnak is ez volt az első nemzetközi kupamérkőzése, hiányzik a rutin. Úgy érzem, hasonló képességű csapat az FTC és a Vojvodina, vagyis ha megfelelően koncentrálunk és kihasználjuk a lehetőségeinket, lehet san­szunk a következő selejtezőkörbe jutni. Az is lényeges szempont, hogy a kontráinkat fejezzük be lövéssel, hátul legyünk végig masszívak, stabilnak kell maradnunk. Ami engem illet, jól éreztem magam a pályán, de az utolsó percekben már éreztem a fáradtságot – sajnálom, hogy Bamidele Yusuf épp akkor szerzett gólt, főleg úgy, hogy előtte engem cselezett ki, sajnos el is csúsztam, de ez benne van a pakliban. A tanulság: nem szabad eladnunk a labdát és üresen hagyni valamelyik oldalt, hiszen a Fradi támadói gyorsak és veszélyesek, ezt bizonyították is az első meccsen. Jó és izgalmas mérkőzést várok csütörtök este: sok néző, jó pálya, villanyfény. Kell ennél több?”

Szűcs Kornél elmondta, szerda dél­előtt átmozgató edzésen vesznek részt, majd buszra ülnek, s körülbelül három és fél óra alatt Budapestre érnek, ahol este újra edzés szerepel a programban. A héten még egy mérkőzés vár a Vojvodinára, vasárnap elkezdik a szerb bajnoki idényt, az OFK Beo­gradot fogadják.

„Egyelőre csak a Ferencváros elleni mérkőzés lebeg a szemünk előtt, utána majd foglalkozunk a bajnoki rajttal. Angliában korábban már hozzászokhattam ahhoz, hogy három-négy naponta pályára lépünk, s emiatt rotálni kell a csapatot. Történjen bármi, én úgy akarok dolgozni és játszani, hogy a lehető legtöbb percet töltsem a pályán. A célunk nem lehet más, mint hogy az előző idényhez hasonlóan újra eredményesen szerepeljünk: akkor ezüstérmet szereztünk és bejutottunk a kupadöntőbe, amelyben sajnos alulmaradunk a Crvena zvezdával szemben. A szerb ligában dobogón akarunk végezni, a kupasorozatban pedig újra az aranyéremért játszani.”

EL-SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

FERENCVÁROS–FK VOJVODINA (szerb)

Csütörtök, Groupama Aréna, 20.15

Vezeti: Vitalijs Spasjonnikovs (lett). Tv: M4 Sport

Az első mérkőzésen: 2–1