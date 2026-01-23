Rafael Benítez: Nincsenek Mbappé-szintű csatáraink

„A Panathinaikosznak a mérkőzés alatt több helyzete volt, de megint gólt kapott. Jobbnak kell lennünk, napról napra jobban kell dolgoznunk, a hibáinkat ki kell javítanunk. Többet birtokoltuk a labdát, sok helyzetünk volt, próbálunk ezen is javítani. A gólszerzés a legnehezebb dolog, nincsen Kylian Mbappénk” – nyilatkozta Rafael Benítez.