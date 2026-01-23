Rafael Benítez: Nincsenek Mbappé-szintű csatáraink

Nemzeti Sportrádió

2026.01.23. 09:07
Rafael Benítez (Fotó: Árvai Károly)
A Ferencváros az El-alapszakasz 7. fordulójában hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott a Panathinaikosszal. A találkozót követően a görögök edzője, Rafael Benítez elmondta, hogy szerinte a helyzetek alapján győzniük kellett volna.

„A Panathinaikosznak a mérkőzés alatt több helyzete volt, de megint gólt kapott. Jobbnak kell lennünk, napról napra jobban kell dolgoznunk, a hibáinkat ki kell javítanunk. Többet birtokoltuk a labdát, sok helyzetünk volt, próbálunk ezen is javítani. A gólszerzés a legnehezebb dolog, nincsen Kylian Mbappénk” – nyilatkozta Rafael Benítez.

Robbie Keane: Senki sem hitte, hogy hét meccs után veretlenek leszünk

„A második félidőben a Panathinaikoszban nem volt benne a gól ezen az egy kiváló lövésen kívül.”

Gróf Dávid: Csak azt bánom, hogy azt az egy lövést a végén nem tudtam hárítani

Jonathan Levi: Jobb születésnapi ajándékban reménykedtem.

Yusuf tizenegyesére bombagóllal válaszoltak a görögök, továbbra is veretlen a Fradi az El-ben

Egyelőre még nem tudta kiharcolni az egyenes ági továbbjutást a Ferencváros, amely ezúttal sem talált legyőzőre az El-alapszakaszban.

A görög lapok szerint a Panathinaikosz jobb volt a Fradinál, többet érdemelt volna

A vendégek gólszerzője, Anasz Zaruri is hasonlóan vélekedik: „Sok lehetőségünk adódott arra, hogy eldöntsük a mérkőzést.”

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–PANATHINAIKOSZ (görög) 1–1 (0–0)
Budapest, Groupama Aréna, 17 879 néző. Vezette: Mikola Balakin (Olekszandr Berkut, Viktor Matyas) – ukránok
FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. (Madarász Á., 87.) – Makreckis, Levi (Ötvös, 83.), Júlio Romao, Kanikovszki, Cadu – Yusuf (Joseph, 80.), Zachariassen. Vezetőedző: Robbie Keane
PANATHINAIKOSZ: Lafont – Calabria, Palmer-Brown (Kocirasz, 74.), Ingason, Tuba – Renato Sanches (Zaruri, 74.), Kirjakopulosz (M. Pantovics, 85.) – Chirivella, Bakaszetasz, Pellistri – Swiderski (Taborda, 90+2.). Vezetőedző: Rafael Benítez
Gólszerző: Yusuf (62. – 11-esből), ill. Zaruri (86.)

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Lyon76114–3+1118
  2. Aston Villa76111–4+718
  3. Freiburg75210–3+717
  4. Midtjylland751116–8+816
  5. Braga751111–5+616
  6. Roma75212–5+715
  7. FERENCVÁROS74312–7+515
  8. Real Betis742111–6+514
  9. Porto742110–6+414
10. Genk74129–6+313
11. Crvena zvezda74126–5+113
12. PAOK733115–10+512
13. Stuttgart74312–7+512
14. Celta Vigo74314–10+412
15. Bologna733111–7+412
16. Nottingham Forest732211–7+411
17. Viktoria Plzen7257–3+411
18. Fenerbahce73229–6+311
19. Panathinaikosz732210–8+211
20. Dinamo Zagreb731312–14–210
21. Lille73411–9+29
22. Brann Bergen72329–10–19
23. Young Boys7348–13–59
24. Celtic72239–13–48
25. Ludogorec721411–15–47
26. Feyenoord72510–13–36
27. Basel7259–12–36
28. Salzburg7258–12–46
29. FCSB7258–15–76
30. Go Ahead Eagles7256–14–86
31. Rangers71154–11–74
32. Sturm Graz71154–11–74
33. Nice7167–14–73
34. Utrecht7163–11–81
35. Malmö7163–13–101
36. Maccabi Tel-Aviv7162–19–171

 

