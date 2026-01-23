Rafael Benítez: Nincsenek Mbappé-szintű csatáraink
„A Panathinaikosznak a mérkőzés alatt több helyzete volt, de megint gólt kapott. Jobbnak kell lennünk, napról napra jobban kell dolgoznunk, a hibáinkat ki kell javítanunk. Többet birtokoltuk a labdát, sok helyzetünk volt, próbálunk ezen is javítani. A gólszerzés a legnehezebb dolog, nincsen Kylian Mbappénk” – nyilatkozta Rafael Benítez.
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–PANATHINAIKOSZ (görög) 1–1 (0–0)
Budapest, Groupama Aréna, 17 879 néző. Vezette: Mikola Balakin (Olekszandr Berkut, Viktor Matyas) – ukránok
FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. (Madarász Á., 87.) – Makreckis, Levi (Ötvös, 83.), Júlio Romao, Kanikovszki, Cadu – Yusuf (Joseph, 80.), Zachariassen. Vezetőedző: Robbie Keane
PANATHINAIKOSZ: Lafont – Calabria, Palmer-Brown (Kocirasz, 74.), Ingason, Tuba – Renato Sanches (Zaruri, 74.), Kirjakopulosz (M. Pantovics, 85.) – Chirivella, Bakaszetasz, Pellistri – Swiderski (Taborda, 90+2.). Vezetőedző: Rafael Benítez
Gólszerző: Yusuf (62. – 11-esből), ill. Zaruri (86.)
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Lyon
|7
|6
|–
|1
|14–3
|+11
|18
|2. Aston Villa
|7
|6
|–
|1
|11–4
|+7
|18
|3. Freiburg
|7
|5
|2
|–
|10–3
|+7
|17
|4. Midtjylland
|7
|5
|1
|1
|16–8
|+8
|16
|5. Braga
|7
|5
|1
|1
|11–5
|+6
|16
|6. Roma
|7
|5
|–
|2
|12–5
|+7
|15
|7. FERENCVÁROS
|7
|4
|3
|–
|12–7
|+5
|15
|8. Real Betis
|7
|4
|2
|1
|11–6
|+5
|14
|9. Porto
|7
|4
|2
|1
|10–6
|+4
|14
|10. Genk
|7
|4
|1
|2
|9–6
|+3
|13
|11. Crvena zvezda
|7
|4
|1
|2
|6–5
|+1
|13
|12. PAOK
|7
|3
|3
|1
|15–10
|+5
|12
|13. Stuttgart
|7
|4
|–
|3
|12–7
|+5
|12
|14. Celta Vigo
|7
|4
|–
|3
|14–10
|+4
|12
|15. Bologna
|7
|3
|3
|1
|11–7
|+4
|12
|16. Nottingham Forest
|7
|3
|2
|2
|11–7
|+4
|11
|17. Viktoria Plzen
|7
|2
|5
|–
|7–3
|+4
|11
|18. Fenerbahce
|7
|3
|2
|2
|9–6
|+3
|11
|19. Panathinaikosz
|7
|3
|2
|2
|10–8
|+2
|11
|20. Dinamo Zagreb
|7
|3
|1
|3
|12–14
|–2
|10
|21. Lille
|7
|3
|–
|4
|11–9
|+2
|9
|22. Brann Bergen
|7
|2
|3
|2
|9–10
|–1
|9
|23. Young Boys
|7
|3
|–
|4
|8–13
|–5
|9
|24. Celtic
|7
|2
|2
|3
|9–13
|–4
|8
|25. Ludogorec
|7
|2
|1
|4
|11–15
|–4
|7
|26. Feyenoord
|7
|2
|–
|5
|10–13
|–3
|6
|27. Basel
|7
|2
|–
|5
|9–12
|–3
|6
|28. Salzburg
|7
|2
|–
|5
|8–12
|–4
|6
|29. FCSB
|7
|2
|–
|5
|8–15
|–7
|6
|30. Go Ahead Eagles
|7
|2
|–
|5
|6–14
|–8
|6
|31. Rangers
|7
|1
|1
|5
|4–11
|–7
|4
|32. Sturm Graz
|7
|1
|1
|5
|4–11
|–7
|4
|33. Nice
|7
|1
|–
|6
|7–14
|–7
|3
|34. Utrecht
|7
|–
|1
|6
|3–11
|–8
|1
|35. Malmö
|7
|–
|1
|6
|3–13
|–10
|1
|36. Maccabi Tel-Aviv
|7
|–
|1
|6
|2–19
|–17
|1