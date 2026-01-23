A görög lapok szerint a Panathinaikosz jobb volt a Fradinál, többet érdemelt volna

„A Panathinaikosz a továbbjutáson kívül még egy lényeges dolgot elért Budapesten: jobb volt, mint a Ferencváros” – állította magabiztosan a Sportal.gr helyszíni tudósítója.

A FosOnline.gr a görög gólszerző, Anasz Zaruri véleményével jelentkezett: „A legfontosabb az volt számunkra, hogy ne veszítsünk. Ha nem tudsz nyerni, legalább a döntetlent érd el. Mégis sok lehetőségünk adódott arra, hogy eldöntsük a mérkőzést. Mindenesetre az egy pont is értékes a továbbjutás miatt. (…) Éreztem, hogy betalálhatok annál a támadásnál, meg is tettem. De ki kell emelnem a védekezésünket is, a srácok nagyszerű munkát végeztek hátul.”

A görög sajtó elégedett azzal, ahogyan Rafael Benítez felkészítette csapatát (Fotó: Árvai Károly)

A Panathinaikosz csatárgondjaira hívta fel a figyelmet a SportDay.gr, amely úgy tudja, a klub már nézelődik a piacon. Karol Swiderski a sárga lapjai miatt nem játszhat a Roma ellen – ráadásul távozni készül –, Cyriel Dessers sérült, Andreasz Tette pedig nem kerettag az Európa-ligában. Így már csak Milos Pantovics bevethető a poszton.

„A Ferencváros igazi helyzet nélkül szerzett vezetést, a Panathinaikosz pedig a szupercserének, Zarurinak köszönhetően kiharcolta a továbbjutást. Ez a minimum, ami ebből kisülhetett, hiszen Benítez csapata jobban játszott, a győzelmet is megérdemelte volna” – írta a a SporTime.gr a lefújást követően.