Gróf Dávid: Csak azt bánom, hogy azt az egy lövést a végén nem tudtam hárítani

„Hát így, hogy a végén kaptuk a gólt, ez vereségnek érződik – nyilatkozta Gróf Dávid, az FTC kapusa az M4 Sportnak. – Majdnem tökéletes lett ez az este, de sajnos a végén be tudott találni az ellenfél, így nem vagyunk elégedettek. Úgy éreztem, nagyrészt mi uraltuk a meccset, sőt, lett volna esélyünk lezárni a mérkőzést, s a játék képe alapján megérdemeltük volna a győzelmet. Persze voltak periódusok, amikor az ellenfél pár percre fölénk kerekedett, ám ezeket túléltük, úgyhogy sajnálom, hogy nem sikerült lezárni a találkozót. Szerintem jól is védekeztünk, csak azt bánom, hogy azt az egy lövést a végén nem tudtam hárítani, mert három pontot ért volna. A minimális célunk az volt, hogy veretlenek maradjunk. Persze itthon játszottunk, nyerni akartunk, de nagyon fontos, hogy továbbra sincs vereségünk.”

„Őszintén szólva letaglózott, hogy gólt kaptunk a végén, mert nagyon jó teljesítményt nyújtottunk ma – kezdte értékelését Jonathan Levi, a Ferencváros svéd középpályása. – A Panathinaikosz nagyon jó volt, látszik, mennyire labdabiztos, mennyire jól képzett játékosokból áll. Rendkívül jó meccset játszottunk velük, egy nullára vezettünk, és egy igen szép lövéssel egyenlítettek. Eléggé csalódott vagyok, ezzel együtt hét mérkőzés óta veretlenek vagyunk, amit kevesen gondoltak volna előzetesen – ezt senki nem tudja elvenni tőlünk.”

A zöld-fehérek légiósa pénteken ünnepli a 30. születésnapját, s adódott a kérdés, elfogadná-e ajándékként ezt az egy pontot: „Nem, a három pontnak örültem volna, jobb születésnapi ajándékban reménykedtem. Jó teljesítményt nyújtottunk, s ez az egy kapott gól nyilván nem változtatja meg a mérkőzést összképét. Nagyon büszke vagyok a csapattársaimra, az első perctől kezdve küzdöttünk. Ez volt az első igazi európai meccsem itthon (az FTC játékosaként az alapszakaszban először kezdett nemzetközi kupatalálkozón a Groupama Arénában – a szerk.), ezért még mindig libabőrös vagyok, ha erre gondolok, úgyhogy hihetetlen érzés ebben a stadionban kupamérkőzést játszani. Azzal elégedett vagyok, ahogy hozzá tudtam járulni a csapat játékához, és úgy érzem, úgy futballozom, ahogy szeretnék. Nyilván szerettem volna gólt lőni vagy gólpasszt adni, ezzel együtt egy jó csapat ellen jól éreztem magamat.”