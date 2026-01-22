Nemzeti Sportrádió

Gróf Dávid: Csak azt bánom, hogy azt az egy lövést a végén nem tudtam hárítani

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2026.01.22. 23:54
null
Gróf Dávid szerint megérdemelték volna a három pontot (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
FTC El-alapszakasz Európa-liga-alapszakasz Gróf Dávid Jonathan Levi Ferencváros
A labdarúgó Európa-ligában a Ferencváros 1–1-es döntetlent játszott Budapesten a görög Panathinaikosszal. A mérkőzés után Gróf Dávid és Jonathan Levi értékelt.

„Hát így, hogy a végén kaptuk a gólt, ez vereségnek érződik – nyilatkozta Gróf Dávid, az FTC kapusa az M4 Sportnak. – Majdnem tökéletes lett ez az este, de sajnos a végén be tudott találni az ellenfél, így nem vagyunk elégedettek. Úgy éreztem, nagyrészt mi uraltuk a meccset, sőt, lett volna esélyünk lezárni a mérkőzést, s a játék képe alapján megérdemeltük volna a győzelmet. Persze voltak periódusok, amikor az ellenfél pár percre fölénk kerekedett, ám ezeket túléltük, úgyhogy sajnálom, hogy nem sikerült lezárni a találkozót. Szerintem jól is védekeztünk, csak azt bánom, hogy azt az egy lövést a végén nem tudtam hárítani, mert három pontot ért volna. A minimális célunk az volt, hogy veretlenek maradjunk. Persze itthon játszottunk, nyerni akartunk, de nagyon fontos, hogy továbbra sincs vereségünk.”

„Őszintén szólva letaglózott, hogy gólt kaptunk a végén, mert nagyon jó teljesítményt nyújtottunk ma – kezdte értékelését Jonathan Levi, a Ferencváros svéd középpályása. – A Panathinaikosz nagyon jó volt, látszik, mennyire labdabiztos, mennyire jól képzett játékosokból áll. Rendkívül jó meccset játszottunk velük, egy nullára vezettünk, és egy igen szép lövéssel egyenlítettek. Eléggé csalódott vagyok, ezzel együtt hét mérkőzés óta veretlenek vagyunk, amit kevesen gondoltak volna előzetesen – ezt senki nem tudja elvenni tőlünk.”

A zöld-fehérek légiósa pénteken ünnepli a 30. születésnapját, s adódott a kérdés, elfogadná-e ajándékként ezt az egy pontot: „Nem, a három pontnak örültem volna, jobb születésnapi ajándékban reménykedtem. Jó teljesítményt nyújtottunk, s ez az egy kapott gól nyilván nem változtatja meg a mérkőzést összképét. Nagyon büszke vagyok a csapattársaimra, az első perctől kezdve küzdöttünk. Ez volt az első igazi európai meccsem itthon (az FTC játékosaként az alapszakaszban először kezdett nemzetközi kupatalálkozón a Groupama Arénában – a szerk.), ezért még mindig libabőrös vagyok, ha erre gondolok, úgyhogy hihetetlen érzés ebben a stadionban kupamérkőzést játszani. Azzal elégedett vagyok, ahogy hozzá tudtam járulni a csapat játékához, és úgy érzem, úgy futballozom, ahogy szeretnék. Nyilván szerettem volna gólt lőni vagy gólpasszt adni, ezzel együtt egy jó csapat ellen jól éreztem magamat.”

Európa-liga
3 órája

Yusuf tizenegyesére bombagóllal válaszoltak a görögök, továbbra is veretlen a Fradi az El-ben

Egyelőre még nem tudta kiharcolni az egyenes ági továbbjutást a Ferencváros, amely ezúttal sem talált legyőzőre az El-alapszakaszban.

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–PANATHINAIKOSZ (görög) 1–1 (0–0)
Budapest, Groupama Aréna, 17 879 néző. Vezette: Mikola Balakin (Olekszandr Berkut, Viktor Matyas) – ukránok
FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. (Madarász Á., 87.) – Makreckis, Levi (Ötvös, 83.), Júlio Romao, Kanikovszki, Cadu – Yusuf (Joseph, 80.), Zachariassen. Vezetőedző: Robbie Keane
PANATHINAIKOSZ: Lafont – Calabria, Palmer-Brown (Kocirasz, 74.), Ingason, Tuba – Renato Sanches (Zaruri, 74.), Kirjakopulosz (M. Pantovics, 85.) – Chirivella, Bakaszetasz, Pellistri – Swiderski (Taborda, 90+2.). Vezetőedző: Rafael Benítez
Gólszerző: Yusuf (62. – 11-esből), ill. Zaruri (86.)

 

FTC El-alapszakasz Európa-liga-alapszakasz Gróf Dávid Jonathan Levi Ferencváros
Legfrissebb hírek

Kikapott az FTC jövő heti El-ellenfele; győzött a Roma, először nyert a Rangers

Európa-liga
2 órája

Yusuf tizenegyesére bombagóllal válaszoltak a görögök, továbbra is veretlen a Fradi az El-ben

Európa-liga
3 órája

Bamidele Yusuf góljával szerzett vezetést a Ferencváros – videó

Európa-liga
3 órája

Már nem veretlen a Betis az El-ben, a Ferencváros négy üldözője is pontokat veszített

Európa-liga
4 órája

Európa-liga: itt a Fradi kezdője a Panathinaikosz ellen!

Európa-liga
6 órája

Dupla Tízes: elképesztő szintlépés – alapemberré válhat Tóth Alex a Premier League-ben?

Légiósok
13 órája

Negyvenhat százalék esélye van a Ferencvárosnak, hogy egyenes ágon nyolcaddöntőbe jusson

Európa-liga
18 órája

Bő másfél hónap alatt másodszor verte meg az FTC a címvédő Salzburgot az osztrák hokiligában

Jégkorong
2026.01.21. 21:04
Ezek is érdekelhetik