Nemzeti Sportrádió

Robbie Keane: Senki sem hitte, hogy hét meccs után veretlenek leszünk

HESZ TAMÁSHESZ TAMÁS
Vágólapra másolva!
2026.01.23. 07:03
null
Robbie Keane (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
FTC El-alapszakasz Európa-liga-alapszakasz Panathinaikosz Robbie Keane Európa-liga Ferencváros Ferencvárosi TC
Mint ismert, a Ferencváros hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott a Panathinaikosz ellen az Európa-liga alapszakaszának hetedik fordulójában.

„A játékosok nagyon jó állapotban voltak fizikálisan. Jó meccs volt mindkét csapat részéről, és továbbra is veretlenek vagyunk. Ez nem kis teljesítmény hét forduló után. Persze van némi csalódottság is bennünk, hogy a végén nem győztünk, pedig ez volt a cél. De el kell ismerni, gyönyörű gólt lőttek” – értékelt Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője.

„Az első félidőben az ellenfélnek is volt egy nagyon komoly helyzete, ahol Gábor elcsúszott, abból is gólt lőhettek volna. Viszont, amikor mi vezettünk, nekünk is voltak lehetőségeink, amikkel akár lehetett volna 2–0 is. Ezek az apró dolgok, amik meghatároznak egy-egy meccset. A második félidőben a Panathinaikoszban nem volt benne a gól ezen az egy kiváló lövésen kívül” – tette hozzá Keane.

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–PANATHINAIKOSZ (görög) 1–1 (0–0)
Budapest, Groupama Aréna, 17 879 néző. Vezette: Mikola Balakin (Olekszandr Berkut, Viktor Matyas) – ukránok
FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. (Madarász Á., 87.) – Makreckis, Levi (Ötvös, 83.), Júlio Romao, Kanikovszki, Cadu – Yusuf (Joseph, 80.), Zachariassen. Vezetőedző: Robbie Keane
PANATHINAIKOSZ: Lafont – Calabria, Palmer-Brown (Kocirasz, 74.), Ingason, Tuba – Renato Sanches (Zaruri, 74.), Kirjakopulosz (M. Pantovics, 85.) – Chirivella, Bakaszetasz, Pellistri – Swiderski (Taborda, 90+2.). Vezetőedző: Rafael Benítez
Gólszerző: Yusuf (62. – 11-esből), ill. Zaruri (86.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Kapcsolódó tartalom

Yusuf tizenegyesére bombagóllal válaszoltak a görögök, továbbra is veretlen a Fradi az El-ben

Egyelőre még nem tudta kiharcolni az egyenes ági továbbjutást a Ferencváros, amely ezúttal sem talált legyőzőre az El-alapszakaszban.

Gróf Dávid: Csak azt bánom, hogy azt az egy lövést a végén nem tudtam hárítani

Jonathan Levi: Jobb születésnapi ajándékban reménykedtem.

 

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Lyon76114–3+1118
  2. Aston Villa76111–4+718
  3. Freiburg75210–3+717
  4. Midtjylland751116–8+816
  5. Braga751111–5+616
  6. Roma75212–5+715
  7. FERENCVÁROS74312–7+515
  8. Real Betis742111–6+514
  9. Porto742110–6+414
10. Genk74129–6+313
11. Crvena zvezda74126–5+113
12. PAOK733115–10+512
13. Stuttgart74312–7+512
14. Celta Vigo74314–10+412
15. Bologna733111–7+412
16. Nottingham Forest732211–7+411
17. Viktoria Plzen7257–3+411
18. Fenerbahce73229–6+311
19. Panathinaikosz732210–8+211
20. Dinamo Zagreb731312–14–210
21. Lille73411–9+29
22. Brann Bergen72329–10–19
23. Young Boys7348–13–59
24. Celtic72239–13–48
25. Ludogorec721411–15–47
26. Feyenoord72510–13–36
27. Basel7259–12–36
28. Salzburg7258–12–46
29. FCSB7258–15–76
30. Go Ahead Eagles7256–14–86
31. Rangers71154–11–74
32. Sturm Graz71154–11–74
33. Nice7167–14–73
34. Utrecht7163–11–81
35. Malmö7163–13–101
36. Maccabi Tel-Aviv7162–19–171

 

 

FTC El-alapszakasz Európa-liga-alapszakasz Panathinaikosz Robbie Keane Európa-liga Ferencváros Ferencvárosi TC
Legfrissebb hírek

A görög lapok szerint a Panathinaikosz jobb volt a Fradinál, többet érdemelt volna

Európa-liga
25 perce

Gróf Dávid: Csak azt bánom, hogy azt az egy lövést a végén nem tudtam hárítani

Európa-liga
8 órája

Kikapott az FTC jövő heti El-ellenfele; győzött a Roma, először nyert a Rangers

Európa-liga
9 órája

Yusuf tizenegyesére bombagóllal válaszoltak a görögök, továbbra is veretlen a Fradi az El-ben

Európa-liga
9 órája

Bamidele Yusuf góljával szerzett vezetést a Ferencváros – videó

Európa-liga
10 órája

Már nem veretlen a Betis az El-ben, a Ferencváros négy üldözője is pontokat veszített

Európa-liga
11 órája

Európa-liga: itt a Fradi kezdője a Panathinaikosz ellen!

Európa-liga
12 órája

A Puskás Múzeumban járt a Panathinaikosz delegációja

Európa-liga
16 órája
Ezek is érdekelhetik