Robbie Keane: Senki sem hitte, hogy hét meccs után veretlenek leszünk

„A játékosok nagyon jó állapotban voltak fizikálisan. Jó meccs volt mindkét csapat részéről, és továbbra is veretlenek vagyunk. Ez nem kis teljesítmény hét forduló után. Persze van némi csalódottság is bennünk, hogy a végén nem győztünk, pedig ez volt a cél. De el kell ismerni, gyönyörű gólt lőttek” – értékelt Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője.

„Az első félidőben az ellenfélnek is volt egy nagyon komoly helyzete, ahol Gábor elcsúszott, abból is gólt lőhettek volna. Viszont, amikor mi vezettünk, nekünk is voltak lehetőségeink, amikkel akár lehetett volna 2–0 is. Ezek az apró dolgok, amik meghatároznak egy-egy meccset. A második félidőben a Panathinaikoszban nem volt benne a gól ezen az egy kiváló lövésen kívül” – tette hozzá Keane.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–PANATHINAIKOSZ (görög) 1–1 (0–0)

Budapest, Groupama Aréna, 17 879 néző. Vezette: Mikola Balakin (Olekszandr Berkut, Viktor Matyas) – ukránok

FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. (Madarász Á., 87.) – Makreckis, Levi (Ötvös, 83.), Júlio Romao, Kanikovszki, Cadu – Yusuf (Joseph, 80.), Zachariassen. Vezetőedző: Robbie Keane

PANATHINAIKOSZ: Lafont – Calabria, Palmer-Brown (Kocirasz, 74.), Ingason, Tuba – Renato Sanches (Zaruri, 74.), Kirjakopulosz (M. Pantovics, 85.) – Chirivella, Bakaszetasz, Pellistri – Swiderski (Taborda, 90+2.). Vezetőedző: Rafael Benítez

Gólszerző: Yusuf (62. – 11-esből), ill. Zaruri (86.)

