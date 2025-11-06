Varga Barnabás és Tóth Alex nélkül kezd az FTC a Ludogorec ellen
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
Ferencvárosi TC–Ludogorec Razgrad (bolgár) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Budapest, Groupama Aréna, 21 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Mohammed al-Hakim (Mehmet Culum, Fredrik Klyver) – svédek
FTC: Dibusz – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Kanikovszki – Makreckis, N. Keita, Zachariassen, Cadu – Pesics, Yusuf. Vezetőedző: Robbie Keane
A kispadon: Gróf, Radnóti (kapusok), Gruber, Joseph, Levi, Lisztes, Madarász Á., Nagy B., Ötvös, Júlio Romao, Tóth A., Varga B.
Ludogorec: Padt – Son, Verdon, D. Almeida, Nedjalkov – Naressi, Sztanics, D. Duarte – Marcus, Kaloc, Caio Vidal. Vezetőedző: Todor Zsivondov
A kispadon: Bonmann, Hrisztov (kapusok), Bile, A. Camara, Csocsev, Sz. Ivanov, I. Jordanov, Machado, Nahmiasz, Sztefanov