Dibusz: A Ludogorec ellen várható el leginkább, hogy győztesen hagyjuk el a pályát

2025.11.06. 13:32
Dibusz Dénes: Szerényen, de kellő önbizalommal kell pályára lépni (Fotó: Kovács Péter)
FTC Varga Barnabás Ludogorec Európa-liga Ferencváros Dibusz Dénes
Csütörtök este a Ferencváros a Ludogoreccel játszik a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában. A két csapat augusztusban a Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában is találkozott egymással. Akkor az első, idegenbeli 0–0-s meccs után a visszavágón 3–0-s győzelmet aratott Robbie Keane együttese, így a Ferencváros jutott tovább. Az M4 Sportnak Dibusz Dénes és Varga Barnabás nyilatkozott a 21 órakor kezdődő összecsapás kapcsán.

 

Dibusz Dénes

„A Ludogoreccel kapcsolatban frissebbek az élmények. Ugyanakkor edzőt váltottak, ami megkavarhatja a kártyákat, és egy picit mi is a sötétben tapogatózunk majd a taktikájuk kapcsán. A játékoskeretük adott, de az edző Todor Zsivondov finoman még tud változtatni a csapat játékán. A bolgároknál és nálunk is történtek változások, de bízom benne, hogy azért a kimenetel ugyanaz lesz, mint augusztusban. A magyar bajnokságban általában nálunk van a labda, ám a nemzetközi porondon többnyire ötven-ötven százalék az eloszlás vagy az ellenfélnél van többet a labda. Picit mélyebben védekezünk, többször megyünk át ellentámadásba. Bízom benne, hogy sikerrel zárjuk a bolgárok elleni meccset, és akkor nagyon jó helyzetből várhatnánk a folytatást. A sorsolást nézve a Ludogorec elleni csata az, amelyiken a leginkább elvárható, hogy győztesen hagyjuk el a pályát. De a Ludogorec sem lebecsülendő ellenfél, nagyon komolyan kell venni a mérkőzést. Szerényen, de a kellő önbizalommal kell belemenni ebbe a találkozóba.”

Varga Barnabás

„Óriási változás talán nem lesz, de az augusztusi meccs sem volt sima. Ugyanolyan helyzetkihasználással kell játszanunk. Az edzések során rögzített szituációk gyakorlása nagy szerepet játszik, és ezek egyre fontosabbak. Próbáljuk minél hatékonyabban végrehajtani, a másodedzőnk mindig nagyon jól felkészíti a csapatot”.

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
Csütörtök, 21.00: FERENCVÁROS–Ludogorec (bolgár) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

 

