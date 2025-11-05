A Ludogorec edzője az ellenakciókban bízik a Fradi ellen

„A recept egyszerű, el kell kezdenünk mérkőzéseket nyerni! Felesleges lenne túlbonyolítani. A minőség meg van a játékosokban, semmivel sem lett gyengébb a keretünk, mint az elmúlt években. Hittel, lélekkel kell csütörtökön pályára lépnünk, és az sem titok, hogy milyen taktikával próbálkozunk majd. Szeretnénk kihasználni a gyors támadóinkat, a középpályán a második labdákat nagy százalékban nekünk kell megszereznünk, és akkor ellentámadásokból igenis veszélyt alakíthatunk ki a Ferencváros kapuja előtt” – fogalmazott Todor Zsivondov.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

Csütörtök, 21.00: FERENCVÁROS–Ludogorec (bolgár) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!