Érdekes hírek érkeztek Bulgáriából: fejetlenség a Ludogorecnél!

A BAJNOKOK LIGÁJA-SELEJTEZŐS párharc után a Ferencváros az Európa-liga főtábláján csap össze csütörtökön a Groupama Arénában 21 órától a bolgár klubfutball egyeduralkodójával, az előző tizennégy bajnoki kiírást egyaránt megnyerő Ludogoreccel. Augusztusban az FTC örülhetett, a razgradi gól nélküli döntetlen után 3–0-ra nyert hazai pályán, s jutott a playoffba, ráadásul az előjelek alapján ismét a magyar csapat az esélyes.

Ami a Fradi elleni kiesés óta a balkáni ország kirakatcsapatával történt, aligha kerül be a klub históriás könyvének arany­oldalaira. Mióta a BL-ben elhasalt, tizenöt mérkőzéséből mindössze ötöt nyert meg, a bajnokságban az első helyről a harmadikra csúszott vissza, hátránya kilenc pont az éllovas Levszki Szófia mögött (igaz, egy mérkőzéssel kevesebbet játszott). Az Európa-ligában három meccsen három pontot szerzett, a Malmőt idegenben legyőzte 2–1-re, de a Betistől (0–2) és a Young Boystól (2–3) vereséget szenvedett. A vesszőfutás miatt október utolsó hetében az egyesület vezérkara úgy döntött, felbontja a portugál Rui Mota vezetőedző szerződését, a július 1-jével kinevezett szakember 1.65-ös pontátlaggal kulloghat haza – legutóbb a 2020 őszén dirigáló Sztaniszlav Gencsevnek volt ennél rosszabb eredménysora. Helyét beugró jelleggel a B-csapatot gardírozó Todor Zsivondov vette át, aki a Guinness-rekordok könyvébe is bekerülhet azzal, hogy tizenegy napon belül irányította a tartalék­együttest, a női szakágat és az első csapatot. Vele a Ludogorec továbbjutott a Bolgár Kupában, a 94. percben szerzett góllal 3–2-re nyert a másodosztályú Burgasz vendégeként, a bajnokságban pedig 0–0-t játszott a Várnával.

De hogy jutott ideáig a regionális szinten jó erőkből álló gárda?

A visszaesés közvetlenül az előszezon után kezdődött. Már az első tétmérkőzéseken látszódott, hiba csúszott a másfél évtizeden át üzembiztosan működő gépezetbe. Hiába jött a nyáron sok papíron jó játékos (mint a Nürnbergtől 2.8 millió euróért szerződtetett cseh középpályás Filip Kaloc vagy a Topolyától 1.8 millió euró ellenében érkező támadó középpályás Petar Sztanics), az újak nem illeszkedtek a játékrendszerbe – úgy hírlik, ennyi rossz igazolása még sosem volt a csapatnak. A Ferencváros elleni fiaskó korán jött, és megágyazott az idénybeli rossz szereplésnek. Rui Mota irányítása alatt a Ludogorec ingadozó teljesítményt nyújtott, a kötelezőnek kikiáltott idegenbeli mérkőzései közül augusztus óta egyet sem vett sikerrel, így nem tudta meggyőzni a szurkolókat arról, hogy a klub ismét elérheti fő célját, a Bajnokok Ligája csoportkörébe kerülést, és emiatt a hazai nézőszám visszaesett, a Betis elleni El-meccsen például fél ház volt. A helyi sajtó szerint a sikertelenség teljes mértékben a portugál tréner munkájának és megközelítésének tudható be, ezért furcsállják Bulgáriában, hogy október végéig húzta.

A hírek szerint az elmúlt napokban száznál is több edzői ajánlás futott be a bolgár egyesülethez különböző menedzserektől, de időbe telik, mire megtalálják a tökéletes(nek hitt) jelöltet. A Ferencváros ellen Todor Zsivondov készíti fel a társaságot, amelynek lesz néhány hiányzója. Az Európa-bajnokságon svájci színekben Magyarország ellen betaláló Kwadwo Duah, a rutinos hátvéd Georgi Terziev és a legjobb képességű belső védőként számontartott Edvin Kurtulus biztosan kihagyja a budapesti meccset, és a Fradinak évekkel ezelőtt beajánlott Bernard Tekpetey sem biztos, hogy rendelkezésre áll, ugyanis a ghánai szélső a legutóbbi bajnokin úgy nekifutott a játékvezetőnek, hogy fejsérülést szenvedett.

