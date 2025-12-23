Magyar állampolgár lett a DVTK amerikai játékosa

A miskolciak honlapjának keddi beszámolója emlékeztet rá, hogy a 29 esztendős, 191 cm magas játékos az előző idényt Szekszárdon töltötte, majd nyáron a tengerentúli profi ligában, a WNBA-ben a Phoenix Mercury színeiben szerepelt és játszott a bajnokság nagydöntőjében.

A magasember a mostani idényben a DVTK egyik vezére az Euroligában és a bajnokságban is: előbbiben 13.3, utóbbiban 10.4 pontot átlagol.

Westbeld innentől kezdve a magyar válogatottban is pályára léphet.