Magyar állampolgár lett a DVTK amerikai játékosa

2025.12.23. 12:43
Kathryn Westbeld magyar állampolgár lett (Fotó: hunbasket.hu)
A DVTK HunTherm női kosárlabdacsapatának amerikai születésű centere, Kathryn Westbeld letette a magyar állampolgársági esküt.

A miskolciak honlapjának keddi beszámolója emlékeztet rá, hogy a 29 esztendős, 191 cm magas játékos az előző idényt Szekszárdon töltötte, majd nyáron a tengerentúli profi ligában, a WNBA-ben a Phoenix Mercury színeiben szerepelt és játszott a bajnokság nagydöntőjében.

A magasember a mostani idényben a DVTK egyik vezére az Euroligában és a bajnokságban is: előbbiben 13.3, utóbbiban 10.4 pontot átlagol.

Westbeld innentől kezdve a magyar válogatottban is pályára léphet.

 

 

