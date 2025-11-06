Robbie Keane: Nem foglalkozom a pletykákkal, jól érzem magam a Ferencvárosnál
Euforikus este volt. A Ferencváros négy kör után továbbra is veretlen az Európa-liga idei alapszakaszában, és az immár begyűjtött 10 pontjával a tabella harmadik helyén áll. A Ludogorec ellen is remek tempóban futballozott a magyar bajnok, az első félidőben fontos volt Gabi Kanikovszki vezető gólja, a 32. percben a középpályás mesteri találatával szerzett előnyt a Fradi. Immár egyértelműen kijelenthető, hogy a Ferencváros ezen a szinten is képes kiemelkedőt nyújtani, kellően rutinos az Európa-ligában, és a keret mélysége is tökéletes ahhoz, hogy a cserepadról is olyan futballisták álljanak be, akik el tudják a holtpontokról mozdítani az együttest.
Robbie Keane vezetőedző a lefújást követően hosszas beszédet tartott futballistáinak az öltözőben, hogy ott mi hangzott el, az hétpecsétes titok, a csütörtök esti 3–1-es siker után azonban nem véletlenül mosolygott, csapata éretten futballozott, és megérdemelten győzte le a Ludogorecet.
„Ezen az estén minden játékosom kitett magáért. Az elejétől kezdve nagyon jól játszottunk, tudtam, hogy egységesen nyerjük meg ezt a mostani találkozót, és így is lett. A cserék is remekül szálltak be a mérkőzésbe, a sikerhez ezúttal mindenkire szükség volt. Tudtuk, hogy a Ludogorec nehéz helyzetben van, ezzel tisztában voltunk, ezért szerettünk volna korai gólt szerezni, hiszen azzal még inkább elbizonytalanítottuk volna őket.”
Kérdés, a jó szereplés, a tabellán elfoglalt harmadik hely a jövőben nyomást jelent-e a csapat számára, vagy ellenkezőleg, inkább felszabadulttá teszi az együttest?
„Inkább nyomást jelent! De igazából minden mérkőzés nyomás. Nemcsak számomra, a csapat, a futballisták számára is. Gondoljunk csak bele, ha a hátralévő négy mérkőzésünket elveszítenénk, milyen nyomás alá kerülnénk. De mi a győzelmekre fókuszálunk! Nem gondoljuk túl ezt az egészet, tesszük a dolgunkat.”
A lefújást követően a szurkolótábor hosszasan éltette az ír vezetőedzőt, aki nem tagadta, rendkívül jólesik neki a drukkerek szeretete.
„Folyamatosan hívtak oda, kérték a pólómat, a sálamat, elképesztő érzés, hogy ennyire szeretnek. Ezúttal is remek hangulatot teremtettek a stadionban, végig biztattak bennünket, le a kalappal előttük is.”
A táv felénél járva – négy fordulót követően – a magyar bajnok 10 pontot gyűjtött, amivel alaposan túlszárnyalta az előzetes terveket, a hibátlan (12 pontos) Midtjylland és az ugyancsak 10 pontos Freiburg mögött a tabella harmadik helyén áll. A Ferencváros immár Európában is egyre inkább megmutatja, mennyire sokrétű együttes.
De Robbie Keane jövője is egyre többször szóba kerül a nemzetközi sajtóban, az elmúlt napokban a skót Celtickel és az angol Wolwerhamptonnal is hírbe hozták.
„Ez talán azt jelenti, hogy jól végzem itt a munkámat Magyarországon. Nem szeretek a pletykákról beszélni, elég sokáig voltam labdarúgó ahhoz, hogy tudjam, mi hogyan működik a futballban, márpedig az ilyen spekulációkkal nem szabad foglalkozni. Remekül érzem magamat a Ferencvárosnál, semmi másra nem koncentrálok, csak arra, hogy minél jobbak legyünk.”
|A Ludogorec edzője szerint a Fradi nem véletlenül áll előkelő helyen a tabellán
A Ludogorec mindössze tizenöt percen át futballozott. A kispadra ideiglenesen kinevezett Todor Zsivondov is elismerte, a Ferencváros jobb csapat volt ezúttal.
„A tervünk az volt, hogy minél tovább tartsuk a gól nélküli eredményt, és előbb-utóbb úgyis kockáztatunk. A hajrában volt lehetőségünk az egyenlítésre, utólag elárulhatom, a végén akkor is mentünk volna előre, ha már döntetlen az állás, hiszen nekünk mindenképpen győznünk kellett volna. A Ferencváros agresszív futballja nem lepett meg, inkább néhány játékosom ki nem kényszerített hibája volt meglepő számomra. Úgy tűnik, a jelek szerint nem állunk arra készen, hogy kilencven percen át úgy futballozzunk, ahogy az utolsó tizenöt percben tettük. A hazaiak remekül használták ki a lehetőségeiket, mi viszont nem… A Ferencváros rendkívül erős együttes, nem véletlenül állnak a tabellán ennyire elöl.”
Karnyújtásnyira a továbbjutás: a Ferencváros zsinórban harmadik El-mérkőzését is megnyerte
A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–LUDOGOREC (bolgár) 3–1 (1–0)
Budapest, Groupama Aréna, 18 789 néző. Vezette: Mohammed al-Hakim (Mehmet Culum, Fredrik Klyver) – svédek
FTC: Dibusz – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Kanikovszki (Ötvös, 80.) – Makreckis, N. Keita (Tóth A., a szünetben), Zachariassen, Cadu – Pesics (Varga B., 80.), Yusuf (L. Joseph, 74.). Vezetőedző: Robbie Keane
Ludogorec: Padt – Son, Verdon, D. Almeida, Nedjalkov – Naressi (Csocsev, 71.), Sztanics, D. Duarte (I. Jordanov, 75.) – Marcus (Sz. Ivanov, 75.), Kaloc (Bile, a szünetben), Caio Vidal (Machado, 88.). Vezetőedző: Todor Zsivondov
Gólszerző: Kanikovszki (31.), Cadu (53.), L. Joseph (87.), ill. Son (78.)
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Midtjylland
|4
|4
|–
|–
|11–3
|+8
|12
|2. Freiburg
|4
|3
|1
|–
|8–3
|+5
|10
|3. FERENCVÁROS
|4
|3
|1
|–
|8–4
|+4
|10
|4. Celta Vigo
|4
|3
|–
|1
|9–4
|+5
|9
|5. Braga
|4
|3
|–
|1
|8–4
|+4
|9
|6. Aston Villa
|4
|3
|–
|1
|6–2
|+4
|9
|7. Lyon
|4
|3
|–
|1
|5–2
|+3
|9
|8. Viktoria Plzen
|4
|2
|2
|–
|6–2
|+4
|8
|9. Real Betis
|4
|2
|2
|–
|6–2
|+4
|8
|10. PAOK
|4
|2
|1
|1
|9–6
|+3
|7
|11. Brann Bergen
|4
|2
|1
|1
|5–2
|+3
|7
|12. Dinamo Zagreb
|4
|2
|1
|1
|7–6
|+1
|7
|13. Genk
|4
|2
|1
|1
|5–4
|+1
|7
|14. Porto
|4
|2
|1
|1
|4–4
|0
|7
|15. Fenerbahce
|4
|2
|1
|1
|4–4
|0
|7
|16. Panathinaikosz
|4
|2
|–
|2
|7–6
|+1
|6
|17. Basel
|4
|2
|–
|2
|6–5
|+1
|6
|18. Roma
|4
|2
|–
|2
|5–4
|+1
|6
|19. Lille
|4
|2
|–
|2
|6–6
|0
|6
|20. Stuttgart
|4
|2
|–
|2
|4–4
|0
|6
|21. Go Ahead Eagles
|4
|2
|–
|2
|4–5
|–1
|6
|22. Young Boys
|4
|2
|–
|2
|6–10
|–4
|6
|23. Nottingham Forest
|4
|1
|2
|1
|6–5
|+1
|5
|24. Bologna
|4
|1
|2
|1
|3–3
|0
|5
|25. Crvena zvezda
|4
|1
|1
|2
|3–5
|–2
|4
|26. Sturm Graz
|4
|1
|1
|2
|3–5
|–2
|4
|27. Celtic
|4
|1
|1
|2
|4–7
|–3
|4
|28. Salzburg
|4
|1
|–
|3
|4–6
|–2
|3
|29. Feyenoord
|4
|1
|–
|3
|3–6
|–3
|3
|30. Ludogorec
|4
|1
|–
|3
|5–9
|–4
|3
|31. FCSB
|4
|1
|–
|3
|3–7
|–4
|3
|32. Utrecht
|4
|–
|1
|3
|1–5
|–4
|1
|33. Malmö
|4
|–
|1
|3
|2–7
|–5
|1
|34. Maccabi Tel-Aviv
|4
|–
|1
|3
|1–8
|–7
|1
|35. Nice
|4
|–
|–
|4
|4–9
|–5
|0
|36. Rangers
|4
|–
|–
|4
|1–8
|–7
|0