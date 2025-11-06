Nemzeti Sportrádió

Robbie Keane: Nem foglalkozom a pletykákkal, jól érzem magam a Ferencvárosnál

BORBOLA BENCEBORBOLA BENCE
2025.11.06. 23:50
Robbie Keane (Fotó: Illyés Tibor/MTI)
A magyar bajnok augusztus után ismét legyőzte a Groupama Arénában a Ludogorecet, a nyári 3–0 után ezúttal 3–1-re. Robbie Keane együttese ezzel továbbra is remekel az Európa-liga alapszakaszában, tíz pontjával harmadik a tabellán.

Euforikus este volt. A Ferencváros négy kör után továbbra is veretlen az Európa-liga idei alapszakaszában, és az immár begyűjtött 10 pontjával a tabella harmadik helyén áll. A Ludogorec ellen is remek tempóban futballozott a magyar bajnok, az első félidőben fontos volt Gabi Kanikovszki vezető gólja, a 32. percben a középpályás mesteri találatával szerzett előnyt a Fradi. Immár egyértelműen kijelenthető, hogy a Ferencváros ezen a szinten is képes kiemelkedőt nyújtani, kellően rutinos az Európa-ligában, és a keret mélysége is tökéletes ahhoz, hogy a cserepadról is olyan futballisták álljanak be, akik el tudják a holtpontokról mozdítani az együttest.

Robbie Keane vezetőedző a lefújást követően hosszas beszédet tartott futballistáinak az öltözőben, hogy ott mi hangzott el, az hétpecsétes titok, a csütörtök esti 3–1-es siker után azonban nem véletlenül mosolygott, csapata éretten futballozott, és megérdemelten győzte le a Ludogorecet.

„Ezen az estén minden játékosom kitett magáért. Az elejétől kezdve nagyon jól játszottunk, tudtam, hogy egységesen nyerjük meg ezt a mostani találkozót, és így is lett. A cserék is remekül szálltak be a mérkőzésbe, a sikerhez ezúttal mindenkire szükség volt. Tudtuk, hogy a Ludogorec nehéz helyzetben van, ezzel tisztában voltunk, ezért szerettünk volna korai gólt szerezni, hiszen azzal még inkább elbizonytalanítottuk volna őket.”

Kérdés, a jó szereplés, a tabellán elfoglalt harmadik hely a jövőben nyomást jelent-e a csapat számára, vagy ellenkezőleg, inkább felszabadulttá teszi az együttest?

„Inkább nyomást jelent! De igazából minden mérkőzés nyomás. Nemcsak számomra, a csapat, a futballisták számára is. Gondoljunk csak bele, ha a hátralévő négy mérkőzésünket elveszítenénk, milyen nyomás alá kerülnénk. De mi a győzelmekre fókuszálunk! Nem gondoljuk túl ezt az egészet, tesszük a dolgunkat.”

A lefújást követően a szurkolótábor hosszasan éltette az ír vezetőedzőt, aki nem tagadta, rendkívül jólesik neki a drukkerek szeretete.

„Folyamatosan hívtak oda, kérték a pólómat, a sálamat, elképesztő érzés, hogy ennyire szeretnek. Ezúttal is remek hangulatot teremtettek a stadionban, végig biztattak bennünket, le a kalappal előttük is.”

A táv felénél járva – négy fordulót követően – a magyar bajnok 10 pontot gyűjtött, amivel alaposan túlszárnyalta az előzetes terveket, a hibátlan (12 pontos) Midtjylland és az ugyancsak 10 pontos Freiburg mögött a tabella harmadik helyén áll. A Ferencváros immár Európában is egyre inkább megmutatja, mennyire sokrétű együttes.

De Robbie Keane jövője is egyre többször szóba kerül a nemzetközi sajtóban, az elmúlt napokban a skót Celtickel és az angol Wolwerhamptonnal is hírbe hozták.

„Ez talán azt jelenti, hogy jól végzem itt a munkámat Magyarországon. Nem szeretek a pletykákról beszélni, elég sokáig voltam labdarúgó ahhoz, hogy tudjam, mi hogyan működik a futballban, márpedig az ilyen spekulációkkal nem szabad foglalkozni. Remekül érzem magamat a Ferencvárosnál, semmi másra nem koncentrálok, csak arra, hogy minél jobbak legyünk.”

A Ludogorec edzője szerint a Fradi nem véletlenül áll előkelő helyen a tabellán
Todor Zsivondov
(Fotó: Purger Tamás/MTI)

A Ludogorec mindössze tizenöt percen át futballozott. A kispadra ideiglenesen kinevezett Todor Zsivondov is elismerte, a Ferencváros jobb csapat volt ezúttal.

 

„A tervünk az volt, hogy minél tovább tartsuk a gól nélküli eredményt, és előbb-utóbb úgyis kockáztatunk. A hajrában volt lehetőségünk az egyenlítésre, utólag elárulhatom, a végén akkor is mentünk volna előre, ha már döntetlen az állás, hiszen nekünk mindenképpen győznünk kellett volna. A Ferencváros agresszív futballja nem lepett meg, inkább néhány játékosom ki nem kényszerített hibája volt meglepő számomra. Úgy tűnik, a jelek szerint nem állunk arra készen, hogy kilencven percen át úgy futballozzunk, ahogy az utolsó tizenöt percben tettük. A hazaiak remekül használták ki a lehetőségeiket, mi viszont nem… A Ferencváros rendkívül erős együttes, nem véletlenül állnak a tabellán ennyire elöl.”

 

Európa-liga
2 órája

Karnyújtásnyira a továbbjutás: a Ferencváros zsinórban harmadik El-mérkőzését is megnyerte

A Ludogorecet két góllal legyőző zöld-fehérek győzelmükkel az El-alapszakasz tabellájának harmadik helyére léptek előre.

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–LUDOGOREC (bolgár) 3–1 (1–0)
Budapest, Groupama Aréna, 18 789 néző. Vezette: Mohammed al-Hakim (Mehmet Culum, Fredrik Klyver) – svédek
FTC: Dibusz – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Kanikovszki (Ötvös, 80.) – Makreckis, N. Keita (Tóth A., a szünetben), Zachariassen, Cadu – Pesics (Varga B., 80.), Yusuf (L. Joseph, 74.). Vezetőedző: Robbie Keane
Ludogorec: Padt – Son, Verdon, D. Almeida, Nedjalkov – Naressi (Csocsev, 71.), Sztanics, D. Duarte (I. Jordanov, 75.) – Marcus (Sz. Ivanov, 75.), Kaloc (Bile, a szünetben), Caio Vidal (Machado, 88.). Vezetőedző: Todor Zsivondov
Gólszerző: Kanikovszki (31.), Cadu (53.), L. Joseph (87.), ill. Son (78.)

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Midtjylland4411–3+812
  2. Freiburg4318–3+510
  3. FERENCVÁROS4318–4+410
  4. Celta Vigo4319–4+59
  5. Braga4318–4+49
  6. Aston Villa4316–2+49
  7. Lyon4315–2+39
  8. Viktoria Plzen4226–2+48
  9. Real Betis4226–2+48
10. PAOK42119–6+37
11. Brann Bergen42115–2+37
12. Dinamo Zagreb42117–6+17
13. Genk42115–4+17
14. Porto42114–407
15. Fenerbahce42114–407
16. Panathinaikosz4227–6+16
17. Basel4226–5+16
18. Roma4225–4+16
19. Lille4226–606
20. Stuttgart4224–406
21. Go Ahead Eagles4224–5–16
22. Young Boys4226–10–46
23. Nottingham Forest41216–5+15
24. Bologna41213–305
25. Crvena zvezda41123–5–24
26. Sturm Graz41123–5–24
27. Celtic41124–7–34
28. Salzburg4134–6–23
29. Feyenoord4133–6–33
30. Ludogorec4135–9–43
31. FCSB4133–7–43
32. Utrecht4131–5–41
33. Malmö4132–7–51
34. Maccabi Tel-Aviv4131–8–71
35. Nice444–9–50
36. Rangers441–8–70

 

 

