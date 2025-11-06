Robbie Keane: Nem foglalkozom a pletykákkal, jól érzem magam a Ferencvárosnál

Euforikus este volt. A Ferencváros négy kör után továbbra is veretlen az Európa-liga idei alapszakaszában, és az immár begyűjtött 10 pontjával a tabella harmadik helyén áll. A Ludogorec ellen is remek tempóban futballozott a magyar bajnok, az első félidőben fontos volt Gabi Kanikovszki vezető gólja, a 32. percben a középpályás mesteri találatával szerzett előnyt a Fradi. Immár egyértelműen kijelenthető, hogy a Ferencváros ezen a szinten is képes kiemelkedőt nyújtani, kellően rutinos az Európa-ligában, és a keret mélysége is tökéletes ahhoz, hogy a cserepadról is olyan futballisták álljanak be, akik el tudják a holtpontokról mozdítani az együttest.

Robbie Keane vezetőedző a lefújást követően hosszas beszédet tartott futballistáinak az öltözőben, hogy ott mi hangzott el, az hétpecsétes titok, a csütörtök esti 3–1-es siker után azonban nem véletlenül mosolygott, csapata éretten futballozott, és megérdemelten győzte le a Ludogorecet.

„Ezen az estén minden játékosom kitett magáért. Az elejétől kezdve nagyon jól játszottunk, tudtam, hogy egységesen nyerjük meg ezt a mostani találkozót, és így is lett. A cserék is remekül szálltak be a mérkőzésbe, a sikerhez ezúttal mindenkire szükség volt. Tudtuk, hogy a Ludogorec nehéz helyzetben van, ezzel tisztában voltunk, ezért szerettünk volna korai gólt szerezni, hiszen azzal még inkább elbizonytalanítottuk volna őket.”

Kérdés, a jó szereplés, a tabellán elfoglalt harmadik hely a jövőben nyomást jelent-e a csapat számára, vagy ellenkezőleg, inkább felszabadulttá teszi az együttest?

„Inkább nyomást jelent! De igazából minden mérkőzés nyomás. Nemcsak számomra, a csapat, a futballisták számára is. Gondoljunk csak bele, ha a hátralévő négy mérkőzésünket elveszítenénk, milyen nyomás alá kerülnénk. De mi a győzelmekre fókuszálunk! Nem gondoljuk túl ezt az egészet, tesszük a dolgunkat.”

A lefújást követően a szurkolótábor hosszasan éltette az ír vezetőedzőt, aki nem tagadta, rendkívül jólesik neki a drukkerek szeretete.

„Folyamatosan hívtak oda, kérték a pólómat, a sálamat, elképesztő érzés, hogy ennyire szeretnek. Ezúttal is remek hangulatot teremtettek a stadionban, végig biztattak bennünket, le a kalappal előttük is.”

A táv felénél járva – négy fordulót követően – a magyar bajnok 10 pontot gyűjtött, amivel alaposan túlszárnyalta az előzetes terveket, a hibátlan (12 pontos) Midtjylland és az ugyancsak 10 pontos Freiburg mögött a tabella harmadik helyén áll. A Ferencváros immár Európában is egyre inkább megmutatja, mennyire sokrétű együttes.

De Robbie Keane jövője is egyre többször szóba kerül a nemzetközi sajtóban, az elmúlt napokban a skót Celtickel és az angol Wolwerhamptonnal is hírbe hozták.

„Ez talán azt jelenti, hogy jól végzem itt a munkámat Magyarországon. Nem szeretek a pletykákról beszélni, elég sokáig voltam labdarúgó ahhoz, hogy tudjam, mi hogyan működik a futballban, márpedig az ilyen spekulációkkal nem szabad foglalkozni. Remekül érzem magamat a Ferencvárosnál, semmi másra nem koncentrálok, csak arra, hogy minél jobbak legyünk.”