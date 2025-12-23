Nemzeti Sportrádió

Harminckét évesen visszavonul az olimpiai bajnok brazil középpályás

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.12.23. 13:25
Rafinha 2016-ban hazai közönség előtt lett olimpiai bajnok (Fotó: Getty Images)
Címkék
FC Barcelona Paris Saint-Germain brazil labdarúgó-válogatott visszavonulás Rafinha Alcántara
Befejezte profi labdarúgó-pályafutását Rafinha, a Barcelona és PSG egykori BL-győztes, háromszoros spanyol és egyszeres francia bajnok középpályása, aki 2016-ban a Maracanában olimpiai bajnoki címet is ünnepelhetett.

Visszavonult ez elitfutball egyik legsérülékenyebb labdarúgója: az 1994-es világbajnok Mazinho kisebbik fia, Thiago Alcantara öccse, Rafinha harminckét évesen döntött úgy, hogy befejezi aktív pályafutását.

A kétszeres brazil válogatott játékos az FC Barcelonában nevelkedett, a katalánokkal többek között 2015-ben Bajnokok Ligáját, 2015-ben, 2016-ban és 2019-ben spanyol bajnoki címet nyert, a Paris Saint-Germain játékosaként pedig 2022-ben francia bajnok, 2021-ben kupagyőztes volt, ám pályafutását végigkísérték a sérülések.

A legutóbb a katari Al-Arabi SC-ben játszó Rafinha, aki tagja volt a 2016-os riói játékokon első ízben olimpiai bajnoki címet szerző brazil válogatottnak, közösségi oldalán érzelmes üzenetben jelentette be döntését.

„Hosszú kihagyásom és sokáig tartó felépülésem után úgy döntöttem, eljött az idő, hogy nyilvánosan bejelentsem: visszavonulok. Kicsivel több mint egy évvel ezelőtt olyan térdsérülést szenvedtem, amely megakadályoz abban, hogy újra a legmagasabb szinten futballozzak. Nehéz volt elfogadni, hogy nem tudom folytatni. Köszönöm a családtagjaimnak, hogy mellettem álltak, köszönöm mindenkinek a szeretetet és támogatást. Köszönöm a futballnak, hogy azzá tett, aki vagyok. Viszlát” – hangzott a búcsú.

 

FC Barcelona Paris Saint-Germain brazil labdarúgó-válogatott visszavonulás Rafinha Alcántara
Legfrissebb hírek

Jövő év végén visszavonul Stan Wawrinka

Tenisz
2025.12.20. 09:03

PSG: kéztörést szenvedett az Interkontinentális Kupa orosz hőse

Francia labdarúgás
2025.12.19. 14:22

Nem lesz több meccse, visszavonult Terence Crawford

Ökölvívás
2025.12.17. 14:47

A PSG-nek közel 61 millió eurót kell fizetnie Mbappénak

Francia labdarúgás
2025.12.16. 14:52

Barca: először kezdhet az idényben Ter Stegen, de nem kizárt, hogy mennie kell

Spanyol labdarúgás
2025.12.16. 12:22

Mindenért kárpótolta a visszavonuló Stieber Zoltánt az osztrákoknak rúgott gólja

Magyar válogatott
2025.12.13. 08:03

PSG: Dembélé és Chevalier sem játszhat az Athletic Bilbao ellen

Bajnokok Ligája
2025.12.09. 12:39

Új szerződést ír alá a Barcelona kulcsembere – hivatalos

Spanyol labdarúgás
2025.12.05. 15:49
Ezek is érdekelhetik