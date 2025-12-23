Harminckét évesen visszavonul az olimpiai bajnok brazil középpályás

Visszavonult ez elitfutball egyik legsérülékenyebb labdarúgója: az 1994-es világbajnok Mazinho kisebbik fia, Thiago Alcantara öccse, Rafinha harminckét évesen döntött úgy, hogy befejezi aktív pályafutását.

A kétszeres brazil válogatott játékos az FC Barcelonában nevelkedett, a katalánokkal többek között 2015-ben Bajnokok Ligáját, 2015-ben, 2016-ban és 2019-ben spanyol bajnoki címet nyert, a Paris Saint-Germain játékosaként pedig 2022-ben francia bajnok, 2021-ben kupagyőztes volt, ám pályafutását végigkísérték a sérülések.

A legutóbb a katari Al-Arabi SC-ben játszó Rafinha, aki tagja volt a 2016-os riói játékokon első ízben olimpiai bajnoki címet szerző brazil válogatottnak, közösségi oldalán érzelmes üzenetben jelentette be döntését.

„Hosszú kihagyásom és sokáig tartó felépülésem után úgy döntöttem, eljött az idő, hogy nyilvánosan bejelentsem: visszavonulok. Kicsivel több mint egy évvel ezelőtt olyan térdsérülést szenvedtem, amely megakadályoz abban, hogy újra a legmagasabb szinten futballozzak. Nehéz volt elfogadni, hogy nem tudom folytatni. Köszönöm a családtagjaimnak, hogy mellettem álltak, köszönöm mindenkinek a szeretetet és támogatást. Köszönöm a futballnak, hogy azzá tett, aki vagyok. Viszlát” – hangzott a búcsú.