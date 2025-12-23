Humphries reméli, hogy nem ez volt Paul Lim utolsó meccse a vb-ken

Paul Lim az első fordulóban történelmet írt, hiszen 71 évével a legidősebb olyan játékos lett, aki dartsvilágbajnokságon mérkőzést tudott nyerni. Lim, aki először 1982-ben játszott vb-n, a második fordulóban fejezte be a szereplését, miután három szettben kikapott Luke Humphriestól.

A második kiemelt remekül kezdett, 12 nyíllal zárta le az első leget, és 108-as átlaga volt az első két szettben, így Limnek sok esélye nem volt.

„Tényleg jól sikerült az első leg és az első két szett. Éreztem, hogy jól megy a tömegelés, a kiszállózás” – mondta Humphries, akinek kicsit visszaesett a játéka a harmadik játszmában, de ez sem zavarta meg, mert tudta, hogy eljön egy ilyen pillanat is.

Humphries és Lim a 2021-es világbajnokság után csapott újra össze egymással, akkor a veterán dartsos nyert, és ez nagy hatást gyakorolt a brit játékos pályafutására.

„Ő egy igazi legenda, egy nagyszerű srác. Nagyszerű volt újra egy színpadon állni vele. A közönség is remek volt, nem volt sportszerűtlen velem, ennél rosszabbra számítottam. Ünnepelték azt az embert, akit győztesnek szerettek volna látni. Nem emlékszem, hogy átéltem már ilyen hangulatot, amit a nézők teremtettek Paulnak. De őszintén szólva, ha valaki ezt megérdemli, akkor ő az.”

Az angol elmondta, hogy reméli, nem ez volt Lim utolsó vb-mérkőzése.

„Remélem, hogy legalább jövőre még visszatér. De abban is bízom, hogy találkozhatunk vele még Szaúd-Arábiában vagy Bahreinben, mert még mindig remek játékos.”

Kitért kettejük mérkőzésére a 2021-es világbajnokságról is.

„Már nem az a játékos vagyok, mint öt éve. Sokkal rutinosabb, elkötelezettebb játékos vagyok, és a személyiségem is változott.”

Humphries a kilencedik vb-jén vesz részt, úgyhogy nem zavarta meg, hogy napok teltek el az első és a második meccse között, ahogy azon sem csodálkozik, hogy több nagy név számára már befejeződött a vb.

„Olyan játékosok vannak a mezőnyben, akik bárkit meg tudnak verni. Ha nem vagy ott száz százalékig, vereséget szenvedhetsz.”

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

2. FORDULÓ (a legjobb 32 közé jutásért)

A HÉTFŐ ESTI PROGRAM

Gian van Veen (holland, 10., 108.28)–Alan Soutar (skót, 95.15) 3:1 (1–3, 3–2, 3–0, 3–0)

Nathan Aspinall (angol, 15., 91.76)–Leonard Gates (amerikai, 88.00) 3:0 (3–1, 3–1, 3–1)

Luke Humphries (angol, 2., 97.21)–Paul Lim (szingapúri, 85.24) 3:0 (3–0, 3–0, 3–1)

Charlie Manby (angol, 90.88)–Adam Sevada (amerikai, 79.04) 3:0 (3–0, 3–0, 3–1)

A HÉTŐ DÉLUTÁNI PROGRAM

Darren Beveridge (skót, 90.66)–Madars Razma (lett, 97.10) 1:3 (0–3, 2–3, 3–1, 2–3)

Wessel Nijman (holland, 31., 91.96)–Gabriel Clemens (német, 89.86) 0:3 (1–3, 2–3, 1–3)

David Munyua (kenyai, 83.60)–Kevin Doets (holland, 90.12) 0:3 (1–3, 0–3, 1–3)

James Wade (angol, 7., 92.51)–Ricky Evans (angol, 88.19) 2:3 (2–3, 3–1, 2–3, 3–0, 4–6)



A 2. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–David Davies (walesi) 3:0

Joe Cullen (angol, 32.)–Mensur Suljovic (osztrák) 1:3

Damon Heta (ausztrál, 16.)–Stefan Bellmont (svájci) 3:2

Rob Cross (angol, 17.)–Ian White (angol) 3:1

Chris Dobey (angol, 8.)–Andrew Gilding (angol) 1:3

Luke Woodhouse (angol, 25.)–Max Hopp (német) 3:0

Gerwyn Price (walesi, 9.)–Wesley Plaisier (holland) 0:3

Ryan Joyce (angol, 24.)–Krzysztof Ratajski (lengyel) 1:3

Stephen Bunting (angol, 4.)–Nitin Kumar (indiai) 3:0

Dirk van Duijvenbode (holland, 29.)–James Hurrell (angol) 2:3

Martin Schindler (német, 13.)–Keane Barry (ír) 3:0

Ryan Searle (angol, 20.)–Brendan Dolan (északír) 3:0

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Dom Taylor (angol) – játék nélkül

Michael Smith (angol, 28.)–Niels Zonneveld (holland) 1:3

Andreas Harrysson (svéd)–Szakai Motomu (japán) 3:0

Dave Chisnall (angol, 21.)–Ricardo Pietreczko (német) 2:3

Luke Humphries (angol, 2.)–Paul Lim (szingapúri) 3:0

Wessel Nijman (holland, 31.)–Gabriel Clemens (német) 0:3

Nathan Aspinall (angol, 15.)–Leonard Gates (amerikai) 3:0

David Munyua (kenyai)–Kevin Doets (holland) 0:3

James Wade (angol, 7.)–Ricky Evans (angol) 2:3

Charlie Manby (angol)–Adam Sevada (amerikai) 3:0

Gian van Veen (holland, 10.)–Alan Soutar (skót) 3:1

Darren Beveridge (skót)–Madars Razma (lett) 1:3

Michael van Gerwen (holland, 3.)–William O’Connor (ír)

Peter Wright (skót, 30.)–Arno Merk (német)

Gary Anderson (skót, 14.)–Connor Scutt (angol)

Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Scott Williams (angol)

Danny Noppert (holland, 6.)–Justin Hood (angol)

Jonny Tata (új-zélandi)–Ryan Meikle (angol)

Josh Rock (északír, 11.)–Joe Comito (ausztrál)

Daryl Gurney (északír, 22.)–Callan Rydz (angol)



