Négy rájátszáshely maradt kiadó az NFL-ben

HA MOST KEZDŐDNE A RÁJÁTSZÁS. A 16. forduló eredményeinek következtében nyolc újabb csapat rájátszásbeli szereplése vált biztossá, négy-négy a két főcsoportban. A Seahawks a Rams legyőzésével át is vette a vezetést a Nemzeti főcsoportban, a Chicago és a San Francisco a Detroit vereségének, a Philadelphia saját sikerének köszönhetően lett playoffszereplő. A Bears a Packers, a Panthers pedig a Buccaneers elleni csoportrangadón elért sikerével tett nagy lépést a csoportgyőzelme felé. Az AFC-ben a New England a saját győzelmével, a Jacksonville, a Buffalo és az LA Chargers a Colts vereségével biztosította a helyét a rájátszásban, a főcsoportelsőség még itt is nyitott kérdés.

AFC. Főcsoportgyőztes: Denver Broncos (12–3). Wild card kör: New England Patriots (12–3)–Houston Texans (10–5), Jacksonville Jaguars (11–4)–Buffalo Bills (11–4), Pittsburgh Steelers (9–6)–Los Angeles Chargers (11–4)

NFC. Főcsoportgyőztes: Seattle Seahawks (12–3). Wild card kör: Chicago Bears (11–4)–Green Bay Packers (9–5–1), Philadelphia Eagles (10–5)–Los Angeles Rams (11–4), Carolina Panthers (8–7)–San Francisco 49ers (11–4)

A HÉT CSOPORTRANGADÓI. Ebben az őrült NFL-idényben nem üres klisé, hogy az alapszakasz végéhez közeledve egyre kiélezettebb rangadókat láthatunk, annyira szoros a versenyfutás az élen, hogy valóban óriási tétje van egy-egy összecsapásnak, ráadásul sok esetben mindkét szereplő számára. A 16. fordulóban a Nemzeti főcsoport mind a négy divíziójában rendeztek olyan rangadót, amelynek az eredménye hatással volt a playoffhelyekre. A Seattle a Los Angeles Ramst, a Chicago a Green Bayt győzte le hosszabbítás után – a Nyugati csoport rangadóján a főcsoportelsőség cserélt gazdát (a Seahawks lett az első csapat az NFL történetében, amely hosszabbításban kétpontos bónusszal nyert meccset), míg Északon a Bears számára playoffot ért a siker, a Packersnek viszont még küzdenie kell az idény megnyújtásáért. Délen a Carolina és a Tampa Bay fut versenyt a playoffért, a kulcsmeccset vasárnap a Panthers nyerte meg, de még nincs vége a két csapat viaskodásának. Keleten a Philadelphia a Washington legyőzésével az első és eddig egyetlen NFL-csapatként tette biztossá csoportgyőzelmét. Ebben a négyesben 2004 óta először védte meg elsőségét bármelyik csapat, akkor is az Eagles duplázott, még Donovan McNabb irányításával.

A HÉT TOVÁBBI RANGADÓI. Az AFC-ben nem a csoporton belüli rangadókon volt a hangsúly, de a playoffba tartó csapatok meccsét nyerte meg a Jacksonville Denverben, illetve a New England a Baltimore ellen. Konferenciák közötti összecsapáson diadalmaskodott a Pittsburgh Detroitban, illetve az LA Chargers Dallasban. A Los Angeles ezzel bejutott a rájátszásba, míg a Steelersnek a hátralévő két meccséből (Clevelandben és otthon a Baltimore ellen) egyet elég megnyernie a playoffhoz – de még a győzelemre sincs feltétlenül szüksége, ha a Ravens kikap Green Bayben.

A HÉT SOROZATA. A Pittsburgh a kilencedik győzelmét aratta az idényben, ami azt jelenti, hogy biztosan pozitív mérleggel zárja az alapszakaszt. Mike Tomlin vezetőedző 19. idényében is képes volt erre a bravúrra, és a Bill Cowher-éráig visszanyúlóan sorozatban 22 idényben aratott legalább annyi győzelmet a Steelers, mint ahányszor kikapott. Ilyen hosszú sorozata egyik riválisnak sem volt, a legközelebb a Dallas került hozzá, 1965 és 1985 között sorozatban 21 évadban.

A HÉT BALHÉJA. A Steelers nyert Detroitban, de a meccs után a liga két mérkőzésre szóló eltiltással sújtotta D. K. Metcalfot, a Pittsburgh elkapóját, mert összeszólalkozott egy nézővel. A játékos megragadta az őt szidalmazó néző ruháját, majd felé is ütött, de a felvételek alapján nem derült ki, hogy eltalálta-e. A liga szabályzata szerint már az is büntetést von maga után, ha összeszólalkozik a nézőkkel egy játékos. Kiderült, Metcalf korábban a Seattle játékosaként is vitába keveredett már ugyanezzel a Detroit-szurkolóval, még tavaly egy Seahawks–Lions összecsapás alatt.

HEARTWARMING: DK Metcalf spends time with a fan during the Steelers-Lions game and extends his gratitude 🥹



Bigger than football ❤️ pic.twitter.com/RCVGolQMv1 — NFL Drop (@TheNFLDrop) December 21, 2025

A HÉT EXTRA JÁTÉKA. A Seahawks Rams elleni győzelméhez elengedhetetlen volt, hogy a negyedik negyedben a Seattle nyolcpontos hátránynál megszerzett touchdownja után a kétpontos bónuszjátékot is sikeresen hajtsa végre a hazai csapat. Sam Darnold Zach Charbonnet-nak szánt passza során azonban a labda a védő Jared Verse sisakján megpattanva a célterület felé pattant, ahol a földre esett, és mindenki azt hitte, vége a játéknak. Charbonnet azonban biztos ami biztos alapon felvette a labdát, ami döntőnek bizonyult, a videós visszajátszások során ugyanis kiderült, hogy Darnold passza hátrafelé ment, azaz akkor is játékban maradt, amikor a földre hullott, és nem mindegy, ki szerezte meg. Így lett 30–30 az állás, a hosszabbítást pedig a Seahawks nyerte meg egy újabb, TD utáni kétpontos bónuszjátékkal.

Se había marcado pase incompleto



Después de revisión fue un pase hacia atrás recuperado por Seattle para completar la conversión de 2 puntos 🤯



¡QUÉ LOCURAAAA EN SEATTLE!pic.twitter.com/4L4KKns4p3 — Diego Palafox | Apuestas (@DiasPerfectos) December 19, 2025

A HÉT JÁTÉKOSA. A New York Jets ellen magabiztos győzelmet arató New Orleansban Taysom Hill 38 passzolt, 42 futott és 36 elkapott yarddal zárt, és az 1966 óta íródó Super Bowl-érában ő lett az első NFL-játékos, aki karrierje során mindhárom kategóriában átlépte az 1000 yardos határt.

A HÉT FELSZERELÉSE. Az idény során szinte mindegyik csapat használ a szokásostól eltérő mezt, vele együtt szokatlan sisakot. A Seattle Rams elleni fejvédője minden eddiginél ütősebbre sikerült, a króm bevonat szemből nézve olajzöld, más szögből nézve pedig lilás-kékes árnyalata van. Az éjszakai mérkőzésen tökéletesen bevált, és még nyert is benne a Seahawks.

Helmet appreciation post. 🔥 pic.twitter.com/tqum4LBe8J — x - Seattle Seahawks (@Seahawks) December 19, 2025

HA MOST DRAFTOLNÁNAK. A Giants és a Raiders is közel járt a bravúrgyőzelemhez a Minnesota és a Houston ellen, de mindkettő csapat kikapott, szemben a Kansas Cityt legyőző Tennessee-vel, amely így elmozdult a két meccset nyerők táborából. A Giants és a Raiders maradt versenyben a draft első választási jogáért, a „döntőt” vasárnap éjjel Las Vegasban rendezik meg.

Az első 10 pick sorrendje jelen állás szerint: 1. New York Giants (2–13), 2. Las Vegas Raiders (2–13), 3. Cleveland Browns (3–12), 4. New York Jets (3–12), 5. Tennessee Titans (3–12), 6. Arizona Cardinals (3–12), 7. Washington Commanders (4–11), 8. New Orleans Saints (5–10), 9. Cincinnati Bengals (5–10), 10. Miami Dolphins (6–9)

NCAA-RÁJÁTSZÁS. Négy meccsből kettőt nyert meg a magasabban jegyzett csapat az egyetemi amerikaifutball-bajnokság rájátszásának első körében. Az Ole Miss és az Oregon pontokban gazdag meccsen győzte le vendégét, míg az Alabama és a Miami meglepte vendéglátóját, és készül a semleges pályán megvívandó negyeddöntőre, amelyekre magyar idő szerint már 2026-ban kerül sor.

1. forduló

Oklahoma (8.)–Alabama (9.) 24–34

Texas A&M (7.)–Miami (10.) 3–10

Ole Miss (6.)–Tulane (11.) 41–10

Oregon (5.)–James Madison (12.) 51–34

A negyeddöntő programja

Január 1., csütörtök

1.30: Ohio State (2.)–Miami (10.), Dallas (Tv: Arena4)

18.00: Texas Tech (4.)–Oregon (5.), Miami (Tv: Arena4)

22.00: Indiana (1.)–Alabama (9.), Pasadena (Tv: Arena4)

Január 2., péntek

2.00: Georgia (3.)–Ole Miss (6.), New Orleans (Tv: Arena4)

NFL

ALAPSZAKASZ, 16. FORDULÓ

Csütörtök

Seattle Seahawks–Los Angeles Rams 38–37 – hosszabbítás után

Szombat

Washington Commanders–Philadelphia Eagles 18–29

Chicago Bears–Green Bay Packers 22–16 – hosszabbítás után

Vasárnap kora este

Cleveland Browns–Buffalo Bills 20–23

Dallas Cowboys–Los Angeles Chargers 17–34

Tennessee Titans–Kansas City Chiefs 26–9

Miami Dolphins–Cincinnati Bengals 21–45

New Orleans Saints–New York Jets 29–6

New York Giants–Minnesota Vikings 13–16

Carolina Panthers–Tampa Bay Buccaneers 23–20

Vasárnap késő este

Denver Broncos–Jacksonville Jaguars 20–34

Arizona Cardinals–Atlanta Falcons 19–27

Detroit Lions–Pittsburgh Steelers 24–29

Houston Texans–Las Vegas Raiders 23–21

Baltimore Ravens–New England Patriots 24–28

Hétfő

Indianapolis Colts–San Francisco 49ers 27–48

A 17. FORDULŐ MŰSORA

Csütörtök

19.00: Washington Commanders–Dallas Cowboys

22.30: Minnesota Vikings–Detroit Lions

Péntek

2.15: Kansas City Chiefs–Denver Broncos (Tv: Arena4)

Szombat

22.30: Los Angeles Chargers–Houston Texans (Tv: Arena4)

Vasárnap

2.00: Green Bay Packers–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

19.00: Cleveland Browns–Pittsburgh Steelers

19.00: Cincinnati Bengals–Arizona Cardinals

19.00: Tennessee Titans–New Orleans Saints

19.00: Indianapolis Colts–Jacksonville Jaguars (Tv: Max4)

19.00: Miami Dolphins–Tampa Bay Buccaneers

19.00: New York Jets–New England Patriots

19.00: Carolina Panthers–Seattle Seahawks (Tv: Arena4)

22.05: Las Vegas Raiders–New York Giants

22.25: Buffalo Bills–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

Hétfő

2.20: San Francisco 49ers–Chicago Bears (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Atlanta Falcons–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)

AFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK 1. New England Patriots 12 – 3 – 0 0.800 410–300 +110 2. Buffalo Bills 11 – 4 – 0 0.733 434–344 +90 3. Miami Dolphins 6 – 9 – 0 0.400 317–369 –52 4. New York Jets 3 – 12 – 0 0.200 282–426 –144 AFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK 1. Pittsburgh Steelers 9 – 6 – 0 0.600 365–350 +15 2. Baltimore Ravens 7 – 8 – 0 0.467 359–348 +11 3. Cincinnati Bengals 5 – 10 – 0 0.333 359–458 –99 4. Cleveland Browns 3 – 12 – 0 0.200 246–355 –109 AFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK 1. Jacksonville Jaguars 11 – 4 – 0 0.733 410–312 +98 2. Houston Texans 10 – 5 – 0 0.667 346–249 +97 3. Indianapolis Colts 8 – 7 – 0 0.533 419–350 +69 4. Tennessee Titans 3 – 12 – 0 0.200 251–403 –152 AFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK 1. Denver Broncos 12 – 3 – 0 0.800 362–295 +67 2. Los Angeles Chargers 11 – 4 – 0 0.733 349–301 +48 3. Kansas City Chiefs 6 – 9 – 0 0.400 337–294 +43 4. Las Vegas Raiders 2 – 13 – 0 0.133 217–386 –169 NFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK 1. Philadelphia Eagles 10 – 5 – 0 0.667 349–289 +60 2. Dallas Cowboys 6 – 8 – 1 0.433 424–454 –30 3. Washington Commanders 4 – 11 – 0 0.267 309–404 –95 4. New York Giants 2 – 13 – 0 0.133 313–412 –99 NFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK 1. Chicago Bears 11 – 4 – 0 0.733 387–354 +33 2. Green Bay Packers 9 – 5 – 1 0.633 364–303 +61 3. Detroit Lions 8 – 7 – 0 0.533 452–374 +78 4. Minnesota Vikings 7 – 8 – 0 0.467 305–320 –15 NFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK 1. Carolina Panthers 8 – 7 – 0 0.533 287–337 –50 2. Tampa Bay Buccaneers 7 – 8 – 0 0.467 347–377 –30 3. Atlanta Falcons 6 – 9 – 0 0.400 307–360 –53 4. New Orleans Saints 5 – 10 – 0 0.333 255–338 –83 NFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK 1. Seattle Seahawks 12 – 3 – 0 0.800 443–279 +164 2. San Francisco 49ers 11 – 4 – 0 0.733 392–320 +72 3. Los Angeles Rams 11 – 4 – 0 0.733 456–299 +157 4. Arizona Cardinals 3 – 12 – 0 0.200 321–414 –93 A CSOPORTOK ÁLLÁSA

AFC Gy-V-D 1. Denver Broncos* 12 – 3 – 0 2. New England Patriots* 12 – 3 – 0 3. Jacksonville Jaguars* 11 – 4 – 0 4. Pittsburgh Steelers 9 – 6 – 0 5. Los Angeles Chargers* 11 – 4 – 0 6. Buffalo Bills* 11 – 4 – 0 7. Houston Texans 10 – 5 – 0 8. Indianapolis Colts 8 – 7 – 0 9. Baltimore Ravens 7 – 8 – 0 10. Kansas City Chiefs** 6 – 9 – 0 11. Miami Dolphins** 6 – 9 – 0 12. Cincinnati Bengals** 5 – 10 – 0 13. New York Jets** 3 – 12 – 0 14. Tennessee Titans** 3 – 12 – 0 15. Cleveland Browns** 3 – 12 – 0 16. Las Vegas Raiders** 2 – 13 – 0 NFC Gy-V-D 1. Seattle Seahawks* 12 – 3 – 0 2. Chicago Bears* 11 – 4 – 0 3. Philadelphia Eagles* 10 – 5 – 0 4. Carolina Panthers 8 – 7 – 0 5. San Francisco 49ers* 11 – 4 – 0 6. Los Angeles Rams* 11 – 4 – 0 7. Green Bay Packers 9 – 5 – 1 8. Detroit Lions 8 – 7 – 0 9. Minnesota Vikings** 7 – 8 – 0 10. Tampa Bay Buccaneers 7 – 8 – 0 11. Dallas Cowboys** 6 – 8 – 1 12. Atlanta Falcons** 6 – 9 – 0 13. New Orleans Saints** 5 – 10 – 0 14. Washington Commanders** 4 – 11 – 0 15. Arizona Cardinals** 3 – 12 – 0 16. New York Giants** 2 – 13 – 0 A FŐCSOPORTOK ÁLLÁSA

*A rájátszásba jutott. **Nem juthat be a rájátszásba