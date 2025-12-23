Két orosz síugrónak semleges státuszt adott a nemzetközi síszövetség

A FIS bejelentése szerint Mihail Nazarov és Danyil Szadrejev jutott rajtjoghoz. Korábban Darja Nyeprjajeva és Szavelij Korosztyeljov sífutók, Anasztaszija Tatalina szabadstílusú síelő, Artyom Galunyin északiösszetett-versenyző, Marija Travinyicseva hódeszkás, valamint Julija Pleskova, Alekszandr Andrijenko, Szemjon Jefimov és Ivan Kuznyecov alpesi síelők kaptak semleges státuszt a FIS-től.

Nyeprjajeva és Korosztyeljov a davosi világkupán olimpiai kvótákat szerzett sprintben, síatlonban, egyéni időfutamban és maratoniban, bár a jogosultság nem névre szóló.

A világszövetség azután tett engedményeket, hogy a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) helybenhagyta a fellebbezést, amelyet az oroszok nyújtottak be a kizárásuk ellen, lehetővé téve így számukra, hogy semlegesként indulhassanak.

A FIS követelményei ugyanakkor kimondják, hogy az oroszoknak meg kell felelniük a semlegesség kritériumainak, beleértve azt, hogy nem állhatnak önkéntes kapcsolatban a hadsereggel vagy bármely nemzetbiztonsági szolgálattal, és nem támogathatják az ukrajnai háborút.

Az orosz – és fehérorosz – sportolók az ukrajnai háború 2022. februári kitörése óta nem vehetnek részt nemzetközi versenyeken.

A FIS friss engedményei előtt egy nappal a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) jóváhagyta Nyikita Filippov síalpinista szereplését a februári milánói-cortinai téli olimpián, így – semleges színekben – már három orosz sportoló indulása vált biztossá. A NOB jelzése szerint Filippov mellett – aki a síelők most debütáló, hegymászós számában lesz érdekelt – eddig két műkorcsolyázó, Agyelija Petroszjan és Pjotr Gumennyik szerezte meg az ötkarikás kvótát. Más téli sportokban még zajlanak a kvalifikációs versenyek.