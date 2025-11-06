Tóth Alex: Minden a terv szerint alakult

„Gyakorlatilag hozzám esett a labda, mást nem kellett csinálnom, csak beletettem a lábamat, de nagyon örülök a gólomnak. A meccs első felében extrán futballoztunk, aztán kicsit visszaestünk, az ellenfél is feljavult, de itthon tartottuk a három pontot, ez a legfontosabb. Amikor ide szerződtem, már akkor hittem ebben a csapatban, abban, hogy továbbjuthatunk, ami most közel került” – kezdte Gabi Kanikovszki az M4 Sportnak, majd érkezett Tóth Alex, aki a szünetben állt be.

„Minden a terv szerint alakult. Nem sok kockázatot vállalt az ellenfél, ezt pedig ki is tudtuk használni. Minden meccsen van olyan periódus, hogy az ellenfélnek jön ki jobban a lépés, most is volt, amikor nehéz helyzetbe kerültünk... Jól állt a csapatnak, hogy mi tudtunk kezdeményezni, veszélyesek voltunk, ez a lényeg. A végén nagyon szépen befejezte a helyzetét Joseph, de izgultam, les lesz-e” – mondta a magyar válogatott középpályása, aki arról is beszélt, sokféle poszton bevetik a Ferencvárosban.

„Nincs kedvenc pozícióm, ahova tesznek, ott teljesítek. Próbálok megfelelni, minél hasznosabb szeretnék lenni. Egyre jobb az állapotom, napról napra, óvatosnak kell lennünk, de haladunk, az orvosi stáb tudja, mit csinál. Szerintem abban, hogy a szünetben beálltam, közrejátszott, hogy Naby Keita már kapott egy sárga lapot.”

Végül Szalai Gábor is értékelt: „Úgy éreztem, a mi akartunk szerint folyt a meccs. Persze volt, amikor a Ludogorec is fölénk kerekedett, de összességében kontrolláltuk a meccset. Szerencsére, amire készültünk, az ült. Minden párharcba úgy mentünk bele, hogy csak mi szerezhetjük meg a labdát, élmény ilyen meccseken játszani. A szurkolókat is dicséret illeti! Jó, hogy megszületett a harmadik gól, mert kicsit beszorultunk. Az, hogy a harmadik helyen vagyunk, csodás eredmény, de csak féltávnál vagyunk, szeretnénk még azért pontokat gyűjteni...”

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–LUDOGOREC (bolgár) 3–1 (1–0)

Budapest, Groupama Aréna, 18 789 néző. Vezette: Mohammed al-Hakim (Mehmet Culum, Fredrik Klyver) – svédek

FTC: Dibusz – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Kanikovszki (Ötvös, 80.) – Makreckis, N. Keita (Tóth A., a szünetben), Zachariassen, Cadu – Pesics (Varga B., 80.), Yusuf (L. Joseph, 74.). Vezetőedző: Robbie Keane

Ludogorec: Padt – Son, Verdon, D. Almeida, Nedjalkov – Naressi (Csocsev, 71.), Sztanics, D. Duarte (I. Jordanov, 75.) – Marcus (Sz. Ivanov, 75.), Kaloc (Bile, a szünetben), Caio Vidal (Machado, 88.). Vezetőedző: Todor Zsivondov

Gólszerző: Kanikovszki (32.), Cadu (53.), L. Joseph (87.), ill. Son (78.)