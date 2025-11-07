Nemzeti Sportrádió

„Gyerekes hibákból gólokat kapni...” – nem kímélték a Ludogorecet a bolgár lapok

ROCK PÉTERROCK PÉTER
Vágólapra másolva!
2025.11.07. 08:30
null
Többek között Cebrail Makreckis is megnehezítette a Ludogorec dolgát (Fotó: MTI/Illyés Tibor)
Címkék
lapszemle Ludogorec Európa-liga Ferencváros
Mint beszámoltunk róla, a Ferencváros hazai pályán 3–1-es sikert aratott a Ludogorec felett az Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában. A bolgár lapok a mérkőzés után nem vonták kétségbe a magyar csapat érdemeit.

„Son a 78. percben visszahozta a Ludogorecet a meccsbe, ám Lenny Joseph gólja véget vetett minden motivációnak. A bolgár bajnok az elején megszerezhette volna a vezetést, ehelyett a Ferencváros szép lassan átvette az irányítást. A mérkőzés megmutatta a vendégek legnagyobb gyengeségeit: gyerekes hibákból gólokat kapni, a helyzeteket pedig elpuskázni...” – fogalmazott a sportal.bg a mérkőzésről szóló beszámolójában.

Európa-liga
11 órája

Karnyújtásnyira a továbbjutás: a Ferencváros zsinórban harmadik El-mérkőzését is megnyerte

A Ludogorecet két góllal legyőző zöld-fehérek győzelmükkel az El-alapszakasz tabellájának harmadik helyére léptek előre.

A gong.bg ezzel szemben úgy látta, hogy a Ludogorec a teljes első félidőben alárendelt szerepet töltött be, míg a fordulást követően már sokkal bátrabban futballoztak Todor Zsivondov játékosai. „A magyar csapat másodszor is legyőzte a bolgárt idén, hiszen a Bajnokok Ligája selejtezőjében is sikerült neki.”

„A Ferencváros otthonában folyatódott a Ludogorec csalódást keltő idénye. A bolgár csapatnak négy forduló után mindössze három pontja van az Európa-ligában, a legutóbbi nyolc tétmérkőzéséből pedig csak egyet nyert meg. A két csapat tökéletesen ismerte egymást a BL-selejtezős párharcnak köszönhetően” – így tudósításában a TemaSport.

Európa-liga
10 órája

Robbie Keane: Nem foglalkozom a pletykákkal, jól érzem magam a Ferencvárosnál

A lefújást követően a szurkolótábor hosszasan éltette az ír vezetőedzőt, aki nem tagadta, rendkívül jólesik neki a drukkerek szeretete.

A TopSport kiemelte, hogy a Ludogorecet irányító Zsivondov magára vállalta a felelősséget: „Teljes mértékben rajtam múlott, a játékosok nem hibásak. Voltak dolgok, amelyek a terveim szerint alakultak, ami pedig nem sikerült, arról csakis én tehetek.”

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–LUDOGOREC (bolgár) 3–1 (1–0)
Budapest, Groupama Aréna, 18 789 néző. Vezette: Mohammed al-Hakim (Mehmet Culum, Fredrik Klyver) – svédek
FTC: Dibusz – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Kanikovszki (Ötvös, 80.) – Makreckis, N. Keita (Tóth A., a szünetben), Zachariassen, Cadu – Pesics (Varga B., 80.), Yusuf (L. Joseph, 74.). Vezetőedző: Robbie Keane
Ludogorec: Padt – Son, Verdon, D. Almeida, Nedjalkov – Naressi (Csocsev, 71.), Sztanics, D. Duarte (I. Jordanov, 75.) – Marcus (Sz. Ivanov, 75.), Kaloc (Bile, a szünetben), Caio Vidal (Machado, 88.). Vezetőedző: Todor Zsivondov
Gólszerző: Kanikovszki (32.), Cadu (53.), L. Joseph (87.), ill. Son (78.)

 

lapszemle Ludogorec Európa-liga Ferencváros
Legfrissebb hírek

A bravúr kapujában – Thury Gábor jegyzete

Európa-liga
10 órája

Robbie Keane: Nem foglalkozom a pletykákkal, jól érzem magam a Ferencvárosnál

Európa-liga
10 órája

Tóth Alex: Minden a terv szerint alakult

Európa-liga
10 órája

Karnyújtásnyira a továbbjutás: a Ferencváros zsinórban harmadik El-mérkőzését is megnyerte

Európa-liga
11 órája

Ezekkel a gólokkal győzte le a Ferencváros a Ludogorecet – videók

Európa-liga
11 órája

Varga Barnabás és Tóth Alex nélkül kezd az FTC a Ludogorec ellen

Európa-liga
14 órája

Dibusz: A Ludogorec ellen várható el leginkább, hogy győztesen hagyjuk el a pályát

Európa-liga
20 órája

A Ludogorec edzője az ellenakciókban bízik a Fradi ellen

Európa-liga
2025.11.05. 19:10
Ezek is érdekelhetik