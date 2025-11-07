„Gyerekes hibákból gólokat kapni...” – nem kímélték a Ludogorecet a bolgár lapok

A gong.bg ezzel szemben úgy látta, hogy a Ludogorec a teljes első félidőben alárendelt szerepet töltött be, míg a fordulást követően már sokkal bátrabban futballoztak Todor Zsivondov játékosai. „A magyar csapat másodszor is legyőzte a bolgárt idén, hiszen a Bajnokok Ligája selejtezőjében is sikerült neki.”

„A Ferencváros otthonában folyatódott a Ludogorec csalódást keltő idénye. A bolgár csapatnak négy forduló után mindössze három pontja van az Európa-ligában, a legutóbbi nyolc tétmérkőzéséből pedig csak egyet nyert meg. A két csapat tökéletesen ismerte egymást a BL-selejtezős párharcnak köszönhetően” – így tudósításában a TemaSport.