„Gyerekes hibákból gólokat kapni...” – nem kímélték a Ludogorecet a bolgár lapok
„Son a 78. percben visszahozta a Ludogorecet a meccsbe, ám Lenny Joseph gólja véget vetett minden motivációnak. A bolgár bajnok az elején megszerezhette volna a vezetést, ehelyett a Ferencváros szép lassan átvette az irányítást. A mérkőzés megmutatta a vendégek legnagyobb gyengeségeit: gyerekes hibákból gólokat kapni, a helyzeteket pedig elpuskázni...” – fogalmazott a sportal.bg a mérkőzésről szóló beszámolójában.
A gong.bg ezzel szemben úgy látta, hogy a Ludogorec a teljes első félidőben alárendelt szerepet töltött be, míg a fordulást követően már sokkal bátrabban futballoztak Todor Zsivondov játékosai. „A magyar csapat másodszor is legyőzte a bolgárt idén, hiszen a Bajnokok Ligája selejtezőjében is sikerült neki.”
„A Ferencváros otthonában folyatódott a Ludogorec csalódást keltő idénye. A bolgár csapatnak négy forduló után mindössze három pontja van az Európa-ligában, a legutóbbi nyolc tétmérkőzéséből pedig csak egyet nyert meg. A két csapat tökéletesen ismerte egymást a BL-selejtezős párharcnak köszönhetően” – így tudósításában a TemaSport.
A TopSport kiemelte, hogy a Ludogorecet irányító Zsivondov magára vállalta a felelősséget: „Teljes mértékben rajtam múlott, a játékosok nem hibásak. Voltak dolgok, amelyek a terveim szerint alakultak, ami pedig nem sikerült, arról csakis én tehetek.”
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–LUDOGOREC (bolgár) 3–1 (1–0)
Budapest, Groupama Aréna, 18 789 néző. Vezette: Mohammed al-Hakim (Mehmet Culum, Fredrik Klyver) – svédek
FTC: Dibusz – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Kanikovszki (Ötvös, 80.) – Makreckis, N. Keita (Tóth A., a szünetben), Zachariassen, Cadu – Pesics (Varga B., 80.), Yusuf (L. Joseph, 74.). Vezetőedző: Robbie Keane
Ludogorec: Padt – Son, Verdon, D. Almeida, Nedjalkov – Naressi (Csocsev, 71.), Sztanics, D. Duarte (I. Jordanov, 75.) – Marcus (Sz. Ivanov, 75.), Kaloc (Bile, a szünetben), Caio Vidal (Machado, 88.). Vezetőedző: Todor Zsivondov
Gólszerző: Kanikovszki (32.), Cadu (53.), L. Joseph (87.), ill. Son (78.)