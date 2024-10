Négyet kapott az FTC következő El-ellenfele; kétgólos előnyről játszott döntetlent a Galatasaray

LAZIO–NICE

Közelebb állt a vezetés megszerzéséhez a Lazio már a meccs elején is, ám Valentín Castellanos fejese a jobb oldali kapufát, Matías Vecino megpattanó lövése a lécet találta el. Harmadjára viszont már befelé pattant a labda, Pedro lövése a lécről vágódott a kapuba. A folytatásban is a római együttes volt a veszélyesebb, és Pedro kiugratása után Castellanos értékesítette a ziccerét. Aztán a találkozón addig keveset mutató Nice szépített, egy szép támadás végén Jérémie Boga talált be. A második félidő ismét Castellanos volt eredményes, így visszaállt a kétgólos különbség, majd nőtt is, mert Mattia Zaccagni tizenegyesből szerzett gólt. Simán nyert a Lazio, a franciák pedig a Ferencváros otthonában javíthatnak pontosan három hét múlva. 4–1

SLAVIA PRAHA–AJAX

A hollandok Branco van den Boomen tizenegyesgóljával szereztek vezetést, ám nem tudták tovább növelni előnyüket, ami megbosszulta magát, a 67. percben Tomás Chory fejes góllal egalizált. Nem sokkal később pedig emberhátrányba került az Ajax, Youri Baas talpalása második sárga lapot ért. Felbátorodtak a csehek, ám nem tudtak újabb gólt begyötörni. 1–1

REAL SOCIEDAD–ANDERLECHT

Gyorsan előnybe kerültek a baszkok, az 5. percben jobb oldali beadás után Pablo Marín kapásból lőtt a jobb alsóba. Azonban fordítottak a belgák, Luis Vázquez a jobb alsóba lőtt, majd Théo Leoni 16 méterről kilőtte a bal felső sarkot. A második félidőben hiába nyomott a Sociedad, az 1.89-es xG-vel sem tudta megrúgni a második gólját, így kikapott az Anderlechttől. 1–2

OLYMPIAKOSZ–BRAGA

A félidő végéig kellett várni az első gólra, Ajub el-Kabi megpattanó lövésével a görögökhöz került az előny, aztán a második játékrész első negyedórájában el is dőlt a mérkőzés. Előbb Santiago Hezze szerzett szerencsét gólt egy kotra végén, majd a vendégek kapusa, Matheus adta el a labdát, El-Kabinak pedig csak a ziccert kellett gólra váltania – gyenge teljesítményt nyújtva kapott ki a Braga az Olympiakosz otthonában. 3–0

MACCABI TEL-AVIV–MIDTJYLLAND

Aral Simsir pompás kiugratása után Franculino használta ki a ziccert, így került előnybe a Midtjylland a Belgrádban rendezett mérkőzésen. A Maccabi nagy erőket mozgósított az egyenlítés érdekében, ám a dánok szereztek gólt, Edward Chilufya a hajrában lezárta a mérkőzést. 0–2

QARABAG–MALMÖ

Juninho egyéni akció után szerzett vezetést a hazaiaknak, ám Erik Botheim szép mozdulattal helyezett a kapu jobb oldalába pár perccel később. A második félidőt a svédek góllal kezdték, Botheim 70 másodperc elteltével duplázta meg találatainak számát. Közel járt az egyenlítéshez a Qarabag, ám Juninho lesről talált be, majd Abdellah Zoubir is egalizálhatott volna, azonban a kapufát találta el – Malmö-siker született. 1–2

HOFFENHEIM–DINAMO KIJEV

A Hoffenheim keretébe nem került be Szalai Attila, nélküle készült győzelemre a német csapat, amely a 22. percben előnybe került: Adam Hlozek maradt üresen középen, és a jobb alsóba gurított. A 60. percben ismét a cseh támadó talált be, a Dinamo Kijev pedig nem fogott ki túl jó napot, így továbbra is nullapontos. 2–0

RFS–GALATASARAY

Csupán 12 perc kellett a törököknek a gólhoz, Mauro Icardi fejese után a 109-szeres belga válogatott Dries Mertens lőtt közelről a kapuba. Yunus Akgün ziccergóljával kétgólosra nőtt a Galatasaray-előny, ám a lettek gyorsan szépítettek Janis Ikaunieks találatával, így életben tartották pontszerzési reményeiket. Lasa Odisaria pedig egyenlített a második félidőben, és végül maradt a döntetlen – elkélt volna ide Sallai Roland, akit azonban az isztambuliak már nem nevezhettek az El-re. 2–2

EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ

2. FORDULÓ

Ferencvárosi TC–Tottenham Hotspur (angol) 1–2 (Varga B. 90., ill. Sarr 23., B. Johnson 86.)

Lazio (olasz)–Nice (francia) 4–1 (Pedro 20., Castellanos 35., 53., Zaccagni 67. – 11-esből, ill. Boga 41.)

Slavia Praha (cseh)–Ajax (holland) 1–1 (Chory 67., ill. Van den Boomen 18. – 11-esből)

Kiállítva: Youri Baas (75., Ajax)

Real Sociedad (spanyol)–Anderlecht (belga) 1–2 (Pablo Marín 5., ill. L. Vázquez 29., T. Leoni 40.)

Olympiakosz (görög)–Braga (portugál) 3–0 (El-Kabi 45., 59., Hezze 53.)

Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Midtjylland (dán) 0–2 (Franculino 39., Chilufya 89.)

Qarabag (azeri)–Malmö (svéd) 1–2 (Juninho 15., ill. Botheim 19., 47.)

Hoffenheim (német)–Dinamo Kijev (ukrán) 2–0 (Hlozek 22., 60.)

RFS (lett)–Galatasaray (török) 2–2 (Ikaunieks 40., Odisaria 55., ill. Mertens 12., Akgün 38.)

Később

Porto (portugál)–Manchester United (angol) 3–3 (Pepe 27., Omorodion 34., 50., ill. Rashford 7., Höjlund 20., Maguire 90+1.)

Kiállítva: Bruno Fernandes (81., MU)

Rangers (skót)–Olympique Lyon (francia) 1–4 (Lawrence 14., ill. M. Fofana 10., 55., Lacazette 19., 45+1.)

PAOK (görög)–FCSB (román) 0–1 (Birligea 45+8.)

Kiállítva: Olaru (56., FCSB)

Viktoria Plzen (cseh)–Ludogorec (bolgár) 0–0

Union Saint-Gilloise (belga)–Bodö/Glimt (norvég) 0–0

Athletic Bilbao (spanyol)–AZ Alkmaar (holland) 2–0 (I. Williams 72., Sancet 86.)

Twente (holland)–Fenerbahce (török) 1–1 (Vlap 29., ill. Tadics 71.)

Besiktas (török)–Eintracht Frankfurt (német) 1–3 (Masuaku 90+3., ill. Marmus 19. – 11-esből, Dina Ebimbe 22., Knauff 82.)

Elfsborg (svéd)–Roma (olasz) 1–0 (Baidoo 44. – 11-esből)