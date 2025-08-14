Zalazar duplájával rendezte le a Braga a CFR-t; történelmet írt a finn bajnokcsapat

A rigai 2–1-es siker után otthon is nyerni tudott a lett bajnok RFS ellen a finn aranyérmes Kuopio PS, így – miután Petteri Pannanen 50. percben szerzett góljával 1–0-ra behúzta a visszavágót – biztosan ott lesz valamelyik európai kupasorozat (El, Kl) főtábláján, története során először. A sárga-fekete együttes csupán második finn csapatként volt képes erre a teljesítményre, korábban a HJK jutott a főtábláig az európai kupaporondon.

Nem történt csoda Herningben, ahol a dán Midtjylland már a 17. percben 2–0-ra vezetett a norvég Fredrikstad ellen. Miután a hazaiak az egy héttel ezelőtti meccsen 3–1-re nyertek Norvégiában, a folytatásban nem erőltették a további gólok szerzését, s könnyedén bejutottak a playoffba.

Hiába nyert Bergenben a svéd Häcken, az egygólos siker nem bizonyult elégnek az üdvösséghez, miután a Brann 2–0-ra nyerni tudott Göteborgban, így belefért a norvég csapatnak a hazai zakó.

Alaposan megszenvedett egymással a Wolfsberger AC és a PAOK, a gól nélküli szaloniki odavágó után az ausztriai visszavágó rendes játékideje sem hozott döntést, így jöhetett a kétszer 15 perces hosszabbítás. A ráadás második félidejében (115. perc) Mady Camara megtörte a jeget, s továbblőtte a görög csapatot.

A hazai döntetlen után az izlandi visszavágót húzta be a Zrijnski Mostar. A bosnyák együttes a második félidő elején már 2–0-ra vezetett, a Breidabliknak a szépítés még összejött, de az egyenlítésre már nem volt ideje.

Nem borult a papírforma Koszovóban, ahol az odavágón 0–2-ről fordítva nyerő FCSB már 25. másodpercben bevette a Drita kapuját. A bukaresti csapat 3–1-re nyerte meg az összecsapást, s így egymás után a második idényben lesz ott az egyik európai kupasorozat főtábláján.

Puszta formalitásnak ígérkezett az Utrecht–Servette párharc visszavágója, miután a holland együttes egy héttel ezelőtt 3–1-re nyert Genfben. A sváciak ezúttal sem borították fel a papírformát, s a hollandok Victor Jansen duplájával 2–1-re nyerték meg a visszavágót, s magabiztos továbbjutást könyvelhettek el.

Hasonlóan alakult a Maccabi Tel-Aviv topolyai meccse is, az izraeliek kettős győzelemmel, 5–2-es összesítéssel búcsúztatták a máltai Hamrun Spartanst.

A Bajnokok Ligájában még a Ferencvárossal játszó (és alulmaradó) Noa esélyesként fogadta a gibraltári Lincoln Red Impst, de 120 perc alatt nem tudta begyötörni a továbbjutást érő gólt, így jöhettek a tizenegyesek. A szétlövésben aztán a vendégek voltak jobbak, így a Lincoln 2021 után ismét ott lesz legalább a Konferencialiga főtábláján.

Nem tett csodát Bragában a CFR: a szoros meccsen elveszített kolozsvári odavágó után a második selejtezőkörben a Paksot búcsúztató együttes egy véleményes tizenegyessel került hátrányba a 19. percben. A büntetőt gólra váltó Rodrigo Zalazar (az uruguayi középpályás korábban az Eintracht Frankfurtot és a Schalkét is megjárta – a szerk.) az első félidő ráadásában átlövésből is betalált, lezárva a párharcot.

A Besiktas elleni párharccal ellentétben egy gól sem született a Sahtar Doneck Panathinaikosz elleni mérkőzésein, így tizenegyesek döntöttek. Egyik fél sem állt a helyzet magaslatán, a görögök két tizenegyest is elhibáztak, de az ukránok háromszor is megtették ugyanezt, így az athéniak jutottak tovább.

A ciprusi odavágón elszenvedett 4–1-es vereség nyomán szinte lehetetlen helyzetből várta a hazai visszavágót a Legia, ehhez képest bő negyedóra játék után már 2–0-ra vezettek Edward Iordanescu tanítványai. A lengyelek a folytatásban is domináltak, de újabb gólt nem tudtak szerezni, ellenben az AEK a szünet után szépített, eloszlatva a varsói reményeket. A ciprusiaknak még az is belefért, hogy a meccs hajrájában emberhátrányba kerültek, így sem forgott veszélyben a továbbjutásuk.

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Kuopio PS (finn)–RFS (lett) 1–0

Továbbjutott: a KuPS, 3–1-es összesítéssel

FC Midtjylland (dán)–Fredrikstad (norvég) 2–0

Továbbjutott: a Midtjylland, 5–1-es összesítéssel

Brann Bergen (norvég)–Häcken (svéd) 0–1

Továbbjutott: a Brann, 2–1-es összesítéssel

Noa (örmény)–Lincoln (gibraltári) 0–0 – tizenegyesekkel 5–6

Továbbjutott: a Lincoln, 0–0-s összesítéssel, tizenegyesekkel

Wolfsberger AC (osztrák)–PAOK (görög) 0–1

Továbbjutott: a PAOK, 1–0-s összesítéssel, hosszabbítás után

Breidablik (izlandi)–Zrinjski (bosznia-hercegovinai) 1–2

Továbbjutott: a Zrijnski, 3–2-es összesítéssel

Drita (koszovói)–FCSB (román) 1–3

Továbbjutott: a FCSB, 6–3-as összesítéssel

Sahtar Doneck (ukrán)–Panathinaikosz (görög) 0–0 – tizenegyesekkel 3–4

Továbbjutott: a Panathinaikosz, 0–0-s összesítéssel, tizenegyesekkel

Utrecht (holland)–Servette (svájci) 2–1

Továbbjutott: az Utrecht, 5–2-es összesítéssel

Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Hamrun Spartans (máltai) 3–1

Továbbjutott: a Maccabi, 5–2-es összesítéssel

Braga (portugál)–CFR Cluj (romániai) 2–0

Továbbjutott: a Braga, 4–1-es összesítéssel

Legia Warszawa (lengyel)–AEK Larnaca (ciprusi) 2–1

Továbbjutott: az AEK Larnaca, 5–3-as összesítéssel