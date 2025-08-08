Sportrádió

Sallai jobbhátvéd volt, büntetőt harcolt ki, simán nyert a Galata a nyitányon

D. S. B.D. S. B.
2025.08.08. 22:37
Sallai Roland (balra) büntetőt harcolt ki, simán nyert a Galatasaray a nyitányon (Fotó: Getty Images)
légiósok Galatasaray Gaziantep török foci Sallai Roland
Sallai Roland csapatának, a címvédő Galatasaraynak a Gaziantep elleni magabiztos, 3–0-s idegenbeli győzelmével kezdődött meg a török élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Süper Lig) 2025–2026-os idénye.
Minden más foci
16 órája

Három magyar jelentős célokkal – rajtol a török bajnokság

Sallai Roland a Galatasarayjal a bajnokság címvédőjeként elvenné a Fenerbah­ce és a Besiktas kedvét a trónfosztástól.

A magyar válogatott labdarúgót ezúttal jobbhátvédként nevezte a kezdőcsapatba a Galatasarayt irányító Okan Buruk, ám Sallai így is főszerepet játszott, hiszen a 12. percben az ő buktatása miatt megítélt tizenegyessel kerültek előnybe az isztambuliak Baris Yilmaz révén. Utóbbi az első félidő legjobbja volt, ugyanis négy perccel később gólpasszt adott Eren Elmalinak, majd a 11 perces hosszabbításban újabb büntetőt értékesített, így Sallaiék már a szünetre lezárták a lényegi kérdéseket.

Fordulás után a vendégek visszavettek az iramból, ennek köszönhetően a Gaziantep valamelyest ki tudott jönni a szorításból, de egy-két gyengébb próbálkozást leszámítva nem jelentett nagy veszélyt a címvédő számára. A vendéglátó bő egy óra után még nagyobb bajba került, amikor Mustafa Bozan lépett ki a kapujából egy kiugratás miatt, de a 16-oson kívül kézzel ért labdába, ami miatt videózás után kiállították.

Emberhátrányban végképp nem maradt esélye a Gaziantepnek, a Galatának pedig a hajrában meg sem kellett erőltetnie magát, hogy tartsa az eredményt, így Sallai Rolandék magabiztos idegenbeli győzelemmel kezdték az új idényt.

SÜPER LIG, 1. FORDULÓ
Gaziantep–Galatasaray 0–3 (Baris Yilmaz 12., 45+12. – mindkettőt 11-esből, Elmali 16.)
Kiállítva: Bozan (64., Gaziantep)
Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést

Szombat
18.00: Samsunspor–Genclerbirligi
20.30: Antalyaspor–Kasimpasa
Vasárnap
18.00: Rizespor–Göztepe
20.30: Eyüpspor–Konyaspor
Hétfő
20.30: Trabzonspor–Kocaelispor
A Fenerbahce–Alanyaspor, a Karagümrük–Istanbul Basaksehir és a Kayserispor–Besiktas mérkőzést elhalasztották.

