Sallai jobbhátvéd volt, büntetőt harcolt ki, simán nyert a Galata a nyitányon

A magyar válogatott labdarúgót ezúttal jobbhátvédként nevezte a kezdőcsapatba a Galatasarayt irányító Okan Buruk, ám Sallai így is főszerepet játszott, hiszen a 12. percben az ő buktatása miatt megítélt tizenegyessel kerültek előnybe az isztambuliak Baris Yilmaz révén. Utóbbi az első félidő legjobbja volt, ugyanis négy perccel később gólpasszt adott Eren Elmalinak, majd a 11 perces hosszabbításban újabb büntetőt értékesített, így Sallaiék már a szünetre lezárták a lényegi kérdéseket.

Fordulás után a vendégek visszavettek az iramból, ennek köszönhetően a Gaziantep valamelyest ki tudott jönni a szorításból, de egy-két gyengébb próbálkozást leszámítva nem jelentett nagy veszélyt a címvédő számára. A vendéglátó bő egy óra után még nagyobb bajba került, amikor Mustafa Bozan lépett ki a kapujából egy kiugratás miatt, de a 16-oson kívül kézzel ért labdába, ami miatt videózás után kiállították.

Emberhátrányban végképp nem maradt esélye a Gaziantepnek, a Galatának pedig a hajrában meg sem kellett erőltetnie magát, hogy tartsa az eredményt, így Sallai Rolandék magabiztos idegenbeli győzelemmel kezdték az új idényt.

SÜPER LIG, 1. FORDULÓ

Gaziantep–Galatasaray 0–3 (Baris Yilmaz 12., 45+12. – mindkettőt 11-esből, Elmali 16.)

Kiállítva: Bozan (64., Gaziantep)

Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést

Szombat

18.00: Samsunspor–Genclerbirligi

20.30: Antalyaspor–Kasimpasa

Vasárnap

18.00: Rizespor–Göztepe

20.30: Eyüpspor–Konyaspor

Hétfő

20.30: Trabzonspor–Kocaelispor

A Fenerbahce–Alanyaspor, a Karagümrük–Istanbul Basaksehir és a Kayserispor–Besiktas mérkőzést elhalasztották.