Döntött a CAS: nem indulhat az Európa-ligában a Crystal Palace!

A vita azután alakult ki, hogy az UEFA Pénzügyi Ellenőrző Testülete kimondta: a Crystal Palace nem teljesítette a többklubos tulajdonlásra vonatkozó szabályokat a március 1-jei határidőig. Bár a klub azóta megvált egykori részvényesétől, John Textortól – aki a francia Lyont is birtokolja, amely szintén El-induló –, a CAS szerint a szabályokat határidőre kellett volna teljesíteni, és nincs lehetőség utólagos kivételre.

A döntés komoly anyagi érvágás a Palace számára: a Konferencialiga bevételei körülbelül 20 millió fonttal maradnak el az El-prémiumoktól. A klub tanulmányozza a teljes indoklást, és nem kizárt, hogy kártérítési igénnyel lép fel.

A londoniak azzal is érveltek, hogy más nagy klubok – például a Manchester City, a Girona, illetve a Manchester United és a Nice – tavaly speciális konstrukciók révén együtt indulhattak ugyanabban a sorozatban. A Palace forrásai szerint az UEFA „kevésbé lett volna szigorú”, ha egy Barcelona- vagy United-szintű klubról lett volna szó. A szabály nemrégiben az ETO FC-t és a DAC-ot is érintette, abban az esetben csak a győriek kapták meg a Kl-selejtezőben való indulás jogát.

A Forest már korábban is a jogi ügy része volt, hiszen nekik kedvezett a Palace kizárása. A londoni klub ügyvédei rámutattak a Nottingham tulajdonosa, Evangelosz Marinakisz, valamint a Textor közötti játékospiaci kapcsolatokra. A források szerint ugyanakkor az amerikai üzletember nem próbálta szándékosan akadályozni a Palace El-indulását.

A végső döntés értelmében a Crystal Palace a Konferencialiga selejtezőjében kezd, míg a Nottingham Forest az Európa-liga főtábláján szerepelhet a 2025–2026-os idényben.