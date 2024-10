Nagyot küzdött a Ferencváros, de a Tottenham túl nagy falat volt Vargáéknak

EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ

2. FORDULÓ

FERENCVÁROS–TOTTENHAM HOTSPUR (angol) 1–2 (0–1)

Budapest, Groupama Aréna, 20 795 néző. Vezette: Igor Pajac (Ivan Mihalj, Vedran Durak) – horvátok

FERENCVÁROS: Dibusz – Gartenmann (Makreckis, 77.), I. Cissé, Raúl Gustavo, Ramírez – Abu Fani (Pesics, 84.), Maiga – A. Traoré (Kady, 77.), Saldanha (Zachariassen, 60.), Civic (Ben Romdan, 60.) – Varga B. Vezetőedző: Pascal Jansen

TOTTENHAM: Vicario – Pedro Porro, C. Romero, A. Gray, B. Davies – P. Sarr (D. Solanke, 81.), Bissouma, Bergvall (Kulusevski, 65.) – M. Moore, Lanksheare (J. Maddison, 66.), T. Werner (B. Johnson, 65.). Vezetőedző: Ante Postecoglu

Gólszerző: Varga B. (90.), ill. P. Sarr (23.), B. Johnson (86.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható.

Kártyajátékosnak sem lehet rossz Pascal Jansen. A Ferencváros vezetőedzőjének a hétköznapokban sokszor pókerarca van, képtelenség megfejteni, mi jár a fejében, jókedve van, vagy éppen borús. A Tottenham elleni összecsapásra pedig úgy megkavarta lapjait, hogy a kezdés előtt nem csak az angol újságírók forgatták a fejüket, a magyarok is csak találgatták, a kiadott névsor alapján miként állhat fel a Fradi.

Lehetett volna öt védő is, ráadásul a meccs előtti napon éppen arról érdeklődtünk Pascal Jansennél, megfordult-e a fejében, hogy a Tottenham játékerejére való tekintettel erre a napra sutba vágja a labdarúgásról alkotott filozófiáját, és öt hátvéddel kezd az angol csapat ellen. A holland vezetőedző akkor csak mosolygott, mondván a hadrendet illetően (is) rengeteg minden megfordult a fejében, és a döntést ugyan már meghozta, a válaszra várnunk kell csütörtök estig.

Abu Fani (jobbra) megküzdött minden labdáért (Fotó: Szabó Miklós)

Nos, a Ferencváros maradt a négyvédős szisztémánál, azaz Pascal Jansen valóban nem tágított a futballról alkotott elképzelésétől.

Először kezdett együtt a két támadó, Varga Barnabás és Matheus Saldanha, igaz, utóbbi picit visszavontabb szerepkörből próbált rohamozni, a három támadó középpályás közül ő volt a középső. Eldar Civic csapatba állítása volt az igazi meglepetés, a bosnyák játékos nem eredeti posztján, a védelem bal oldalán kezdett, hanem középpályásként. A cél így már egyértelműbb volt, védővénájú játékossal erősítette a csapat védekezését az FTC edzője. A Tottenham ugyanis nem hazudtolta meg önmagát, első pillanattól kezdve harcos felfogásban játszott, és határozottan letámadta a Ferencvárost. Fürge támadóik pillanatok alatt felgyorsítottak a csúszós talajon, tinédzserhad rohamozta a magyar bajnok kapuját, a 17 esztendős Mikey Moore, a 19 éves William Lankshear, a tizennyolcat februárban betöltő Lucas Bergvall, a gólt pedig a 22 esztendős Pape Matar Sarr szerezte.

Hiába volt két lehetősége is a Fradinak, a vezetést a Tottenham szerezte meg.

A gólhoz nemcsak a villámgyors angol támadók kellettek, hanem az is, hogy a ferencvárosi védők közül hárman is hibáztak, Raúl Gustavo rossz helyre továbbította a labdát sarokkal, Ibrahim Cissé elcsúszott, Stefan Gartenmann pedig helyezkedéséből adódóan nem látta a labdát, Pape Matar Sarr pedig köszönte a lehetőséget. Kár volt a találatért, hiszen vezethetett volna a Ferencváros is. Nem sokkal korábban ugyanis Varga Barnabás fejelte a labdát mesterien a kapu jobb oldalába, a csatár ünnepelte is a gólt a hazai tábor előtt, csakhogy a VAR rendszer segítségével les címén érvénytelenítették a találatot. A Tottenham fél óra elteltével aztán még inkább felpörgette a ritmust, a 33. percben Pedro Porro a jobb oldali kapufát találta telibe, és a játék egyértelműen áttolódott a ferencvárosi térfélre. Magyar futballhoz szokott szemnek egészen különös volt a vendégek támadásainak tempóját látni, pedig Ange Postecoglou menedzser messze nem a legerősebb csapatot küldte pályára a Groupama Arénába, mindössze három alapember kezdett: a kapus Guglielmo Vicario, a két hátvéd, Pedro Porro és az argentin világbajnok Cristian Romero. A tartalékos Tottenham diktálta az iramot, és az is nagy kérdés volt, hogy az FTC meddig bírja ezt a tempót, hiszen valóban egyetlen pillanatra sem lehetett megállni, egyetlen másodpercre sem hagyhatott ki a figyelem – különösen hátul.

Úgy tűnt, a nedves, csúszós talaj egyértelműen az angoloknak kedvez, akik egyfelől Angliában hozzá vannak szokva az esőhöz, másfelől a gyors ütemváltásokat így nehezebben követték a zöld-fehérek hátvédjei, ezzel pedig sokszor tempóelőnybe kerültek a vendégek.

Saldanha (jobbra) először volt a ferencvárosi kezdőcsapat tagja (Fotó: Török Attila)

A fordulást követően füstbe borult a pálya. A ferencvárosi ultrák több mint tucatnyi piros és zöld színű görögtüzet gyújtottak, és ennek az lett az eredménye, hogy a horvát Igor Pajac játékvezető néhány percre megállította a játékot. Szerencsére a továbbra is szemerkélő eső viszonylag gyorsan elnyomta a stadionba szoruló füstöt, így mindenki láthatta, hogy Pascal Jansen vezetőedző friss támadókat dobott harcba: érkezett a pályára Kristoffer Zachariassen és Mohamed Ben Romdan. Lendületesebb is lett a Fradi, rövid időn belül mindkét cserejátékosnak volt kapura lövése, és a ferencvárosi közönség is érezte, az egygólos hátrány ledolgozható, így a magyar bajnokcsapat úgy futhatott neki az utolsó húsz percnek, hogy volt esély a pontszerzésre.

Harcoltak, küzdöttek a ferencvárosi futballisták, ám ahogy egyre jobban kinyílt a csapat, úgy volt egyre inkább aggasztó, hogy a szabaddá váló területeket befutják a gyors angol szélsők, és kontratámadással lezárják a mérkőzést, és ezt jelezte, hogy a rutinos német, Timo Werner hibázott, elpuskázta a száz százalékos ziccert, nyílt maradt a meccs, de... A Fradi próbált lövésig, beadásig eljutni, és Pascal Jansen is érezte, van keresnivalója csapatának, az utolsó néhány percre újabb csatárt küldött pályára, Alekszandar Pesics is beállt.

Csakhogy a nagyobb helyzetei ezt követően is a Tottenhamnak voltak, a csereként bálló Brennan Johnson előbb a lécet találta telibe a labdával, majd a lefújás előtt a jobb alsóba lőtte, a kapufa ekkor már őt segítette. A Ferencváros kétgólos hátrányban sem adta fel, Varga Barnabás mesterien értékesített egy balról érkező beadást, és bár ezt is megvizsgálta a VAR, a gól érvényes volt.

Kár ezért a mérkőzésért, hiszen nagyot küzdött a Ferencváros, a Tottenham nem futballozta le, sőt. A zöld-fehérek az Európa-liga-alapaszakaszban legközelebb október 24-én lépnek pályára, a francia OGC Nice együttesét fogadják 18.45 órától a Groupama Arénában. 1–2