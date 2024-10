Kikapott a Roma az Európa-ligában; kétgólos győzelmet aratott az Eintracht és a Bilbao

RANGERS–LYON

Gyors francia gólt láthatott a közönség: Rayan Cherki játszotta be magát a tizenhatoson belülre, azonban a lövés előtt szerelték, a labda Malick Fofana elé került, aki 11 méterről a bal alsóba lőtt. Hamar jött az egyenlítés, miután Corentin Tolisso rosszul hazafejelt labdáját nem tudta megfogni Lucas Perri, a lecsorgót pedig Tom Lawrence bevágta. Azonban Alexandre Lacazette révén két góllal elhúzott a Lyon: a 33 éves csatár előbb egy ziccert értékesített, majd a félidő végén 18 méterről lőtt a bal felsőbe. A második félidőben Fofanának is összejött a dupla: egy jobb oldali támadás végén Cherki centerezett, a 19 esztendős belga támadó pedig két lépésről az üres kapuba lőtt. Később még egy kapufát is lőtt a Lyon, de már nem különösebben erőltette a támadásokat, így is sima győzelmet aratott. 1–4

PAOK–FCSB

Kiegyenlített első félidőt hozott a mérkőzés, a szünet előtt pedig Daniel Birligea közelről betalált, így a románok mehettek előnnyel pihenőre. Azonban emberhátrányba kerültek a vendégek, Darius Olaru megkapta a második sárga lapját, így nagy esély nyílt a PAOK előtt. A kiállítás után szinte felborult a pálya, a 100 perces mérkőzésen 2.26-os xG-ig jutottak a görögök, amelyhez sokat hozzátett Jannisz Mihalidisz 97. percbeni kapufája, de az FCSB elvitte a három pontot Szalonikiből. 0–1

VIKTORIA PLZEN–LUDOGOREC

Az első játékrészben nem volt kaput eltaláló lövése a Ludogorecnek, igaz, a csehek sem tudtak túl sok helyzetet kialakítani. A szünet után nagy lehetőséget szalasztottak el a bolgárok, ugyanis Jakub Piotrowski büntetőjét kifogta Martin Jedlicka. A Plzen sem volt képes a kapuba találni, Daniel Vasulín kapufája révén járt a legközelebb a gólhoz a hazai csapat, és hiába tett többet a végjátékban is a gólért, egyik háló sem zördült meg ezen a mérkőzésen. 0–0

UNION SG–BODÖ/GLIMT

Voltak helyzetek mindkét oldalon, ám jól állta a sarat a két kapus, míg Jens Petter Hauge kísérleténél a kapufa hárított, így nem tudott a szünet előtt előnybe kerülni a norvég együttes. A folytatásban is próbálkoztak a csapatok, rengeteg blokkolt lövés volt, gólt azonban nem született. 0–0

BILBAO–AZ ALKMAAR

Az AZ-nél jóval veszélyesebb volt az Athletic, Yuri Berchiche a kapufát is eltalálta, de sokáig a gól nem akart összejönni. A 72. percben tört meg a jég, a Williams testvérek hozták össze a találatot: Nico balról középre adott, ahol Inaki érkezett, és 8 méterről bevágta a jobb alsóba. A hajrában eldőlt az összecsapás, Oihan Sancet egy kipattanót lőtt be a kapu bal oldalába. 2–0

TWENTE–FENERBAHCE

Szerencsés góllal szerzett vezetést a Twente pár perccel azután, hogy a másik oldalon Jayden Oosterwolde a kapufát találta el. Youri Regeer ívelte be középre érdekesen, magasra felrúgva a labdát, Michel Vlap lefejelte a földre, átpattant a kapus felett, a menteni igyekvő Rodrigo Becao pedig már csak a gólvonalon túl érte el. José Mourinho csapatának a 71. percben sikerült egyenlítenie, Szofjan Amrabat pazar, 40 méteres kiugratása után Dusan Tadics pöckölte el Lars Unnerstall mellett. A hajrában inkább a hollandoknak akadtak helyzeteik, a Fenerbahce megelégedett az egy ponttal is. 1–1

BESIKTAS–EINTRACHT FRANKFURT

Les miatt megúszott egy tizenegyest az Eintracht – kispadján ott ült Fenyő Noah is –, aztán a frankfurtiak kaptak egyet, amit Omar Marmus középre lőve értékesített. Három perccel később egy szabadrúgásnál bealudtak a török védők, így Junior Dina Ebimbe került százszázalékos helyzetbe, és be is talált. Szépíthetett volna a Besiktas, mert kezezés miatt büntetőhöz jutott, ám Ciro Immobile lövését kitolta a jobb alsóból Kaua Santos. A folytatásban sem volt szerencséje az isztambuli csapatnak, számos helyzetet elpuskázott, Santosnak volt védenivalója bőven. Benne volt a második félidőben, hogy ha talál egy gólt a hazai gárda, akkor még meleg lehet a pite a németeknek, akik nem tudták lezárni a találkozót – Igor Matanovic lesről talált be, így az nem volt érvényes. Mindent kihagyott a Besiktas, Ansgar Knauff pedig eldöntötte a mérkőzést: a 22 éves német futballista nagyon szép gólt szerzett, ütemtelenül, jobb külsővel lőtt a jobb alsó sarokba. Végül csak összejött a szépítés a török csapatnak, az egész meccsen kiválóan védő Santos egy beadást beütött a saját kapujába, bár az UEFA a középre ívelő Arthur Masuakunak adta a gólt. 1–3

ELFSBORG–ROMA

Hiába birtokolta jóval többet a labdát a Roma, nem tudott betalálni, míg hátul hibázott: tizenegyeshez jutott az Elfsborg, Michael Baidoo pedig értékesítette a félidő vége előtt nem sokkal. Ment előre a vendégcsapat, Lorenzo Pellegrini kapufájánál nem is sok hiányzott a gólhoz a 83. percben, de vereség lett a vége, egy pontja maradt az olasz együttesnek. 1–0

EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ

2. FORDULÓ

Porto (portugál)–Manchester United (angol) 3–3 (Pepe 27., Omorodion 34., 50., ill. Rashford 7., Höjlund 20., Maguire 90+1.)

Kiállítva: Bruno Fernandes (81., MU)

Rangers (skót)–Olympique Lyon (francia) 1–4 (Lawrence 14., ill. M. Fofana 10., 55., Lacazette 19., 45+1.)

PAOK (görög)–FCSB (román) 0–1 (Birligea 45+8.)

Kiállítva: Olaru (56., FCSB)

Viktoria Plzen (cseh)–Ludogorec (bolgár) 0–0

Union Saint-Gilloise (belga)–Bodö/Glimt (norvég) 0–0

Athletic Bilbao (spanyol)–AZ Alkmaar (holland) 2–0 (I. Williams 72., Sancet 86.)

Twente (holland)–Fenerbahce (török) 1–1 (Vlap 29., ill. Tadics 71.)

Besiktas (török)–Eintracht Frankfurt (német) 1–3 (Masuaku 90+3., ill. Marmus 19. – 11-esből, Dina Ebimbe 22., Knauff 82.)

Elfsborg (svéd)–Roma (olasz) 1–0 (Baidoo 44. – 11-esből)

Korábban

Ferencvárosi TC–Tottenham Hotspur (angol) 1–2 (Varga B. 90., ill. Sarr 23., B. Johnson 86.)

Lazio (olasz)–Nice (francia) 4–1 (Pedro 20., Castellanos 35., 53., Zaccagni 67. – 11-esből, ill. Boga 41.)

Slavia Praha (cseh)–Ajax (holland) 1–1 (Chory 67., ill. Van den Boomen 18. – 11-esből)

Kiállítva: Youri Baas (75., Ajax)

Real Sociedad (spanyol)–Anderlecht (belga) 1–2 (Marín 5., ill. L. Vázquez 29., T. Leoni 40.)

Olympiakosz (görög)–Braga (portugál) 3–0 (El-Kabi 45., 59., Hezze 53.)

Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Midtjylland (dán) 0–2 (Franculino 39., Chilufya 89.)

Qarabag (azeri)–Malmö (svéd) 1–2 (Juninho 15., ill. Botheim 19., 47.)

Hoffenheim (német)–Dinamo Kijev (ukrán) 2–0 (Hlozek 22., 60.)

RFS (lett)–Galatasaray (török) 2–2 (Ikaunieks 40., Odisaria 55., ill. Mertens 12., Akgün 38.)