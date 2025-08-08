Sportrádió

Pánik Bukarestben: a drámai fordítás után mentőt hívtak az edzőhöz

2025.08.08. 14:39
Ápolásra szorult a koszovóiak trénere (Fotó: ProSport)
selejtező labdarúgás Zekirija Ramadani FCSB rosszullét Drita Európa-liga
Feszült pillanatok követték a FCSB és a Drita találkozóját, amelyet a bukaresti csapat 3–2-re megnyert az Európa-liga harmadik selejtezőkörének első fordulójában. A csütörtök esti meccs után a vendégek vezetőedzője, Zekirija Ramadani rosszul lett az öltözőben, az orvosoknak pedig azonnal közbe kellett avatkozniuk.

A 47 éves szakember a lefújást követően lett rosszul, miután csapata kétgólos előnyről kapott ki a bukaresti Nemzeti Arénában. A ProSport információi szerint a mentősök körülbelül 20 percig tartózkodtak az öltözőben Ramadani mellett. Szerencsére az edző végül jobban lett, így nem volt szükség kórházi ellátásra.


A Drita remekül kezdte a találkozót, hiszen már a 7. percben vezetett, a fordulást követően pedig gyorsan meglett a kétgólos előny. A FCSB nem adta fel, fordított: a győztes gólt a 94. percben Daniel Birligea szerezte büntetőből. A visszavágót jövő hét csütörtökön rendezik.

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
FCSB (román)–Drita (koszovói) 3–2 (Birligea 64., 90+4. – utóbbi 11-esből, Graovac 72., ill. Tusha 7., Manaj 50.)

 

