Nemzeti Sportrádió

Luxemburgi csapat jutott tovább először a Kl-selejtező második fordulójába

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.07.14. 23:03
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Idegenben is nyert a strasseni csapat (Fotó: FC UNA Strassen/Facebook)
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Kl-selejtező Konferencialiga-selejtező Konferencialiga
A Konferencialiga-selejtező első fordulójában a luxemburgi UNA Strassen a visszavágón ismét, ezúttal 2–0-ra győzte le a San Marinó-i La Fioritát, így 3–0-s összesítéssel továbbjutott.

Az UNA Strassen a második fordulóban a Partizan Beograddal csap össze.

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
La Fiorita (San Marinó-i)–UNA Strassen (luxemburgi) 0–2
Továbbjutott: a Strassen, kettős győzelemmel, 3–0-s összesítéssel

 

Kl-selejtező Konferencialiga-selejtező Konferencialiga
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