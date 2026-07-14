Luxemburgi csapat jutott tovább először a Kl-selejtező második fordulójába
A Konferencialiga-selejtező első fordulójában a luxemburgi UNA Strassen a visszavágón ismét, ezúttal 2–0-ra győzte le a San Marinó-i La Fioritát, így 3–0-s összesítéssel továbbjutott.
Az UNA Strassen a második fordulóban a Partizan Beograddal csap össze.
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
La Fiorita (San Marinó-i)–UNA Strassen (luxemburgi) 0–2
Továbbjutott: a Strassen, kettős győzelemmel, 3–0-s összesítéssel
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