Luis de la Fuente: Lehet, az ellenfélnek van a legjobb kerete, de a miénk a legjobb csapat
„Valódi álom vált ezzel valóra. Annyira boldog vagyok az egész csapat hozzáállása miatt. Az elejétől a végégig nagyszerűen játszottunk az egész mérkőzésen, mindent megtettünk annak érdekében, hogy bejussunk a fináléba. Tudtuk, hogy nagyon nehéz ellenfél ellen játszunk, de ilyen a mi csapatunk, ez nem rólam szól, ezért is gratulálok mindenkinek” – mondta a lefújást követően Pedro Porro.
A spanyolok második gólját szerző védő így folytatta: „Tisztában voltunk a franciák erejével. Tudtuk, hogy az egyik kulcs az, hogy legyen nálunk a labda. Ha megszerzik, akkor azonnal szerezzük vissza.” A hajrában Pedro Porro helyére Marcos Llorente állt be, előbbi erről is nyilatkozott: „Szerintem ez normális ebben a helyzetben, egy ilyen mérkőzésen. Egyszerűen nem tudtam már többet a pályán tölteni, ezért is vagyunk 26-an, hogy megoldjuk az ilyen szituációkat, Marcos Llorente is nagyszerűen teljesített. Ez az egységről szól. Először pihennem kell, mert nagyon fáradt vagyok, aztán jöhet a döntő.”
„Jelen pillanatban nehéz leírni azt, amit érzek. El kell mondanom, hogy most vagyok a legközelebb a boldogsághoz. Büszke vagyok arra, hogy ilyen nagyszerű játékosokból álló együttest irányíthatok, talán tudunk még ennél is jobbak lenni. Van még egy lépés hátra, szeretnénk most már végigmenni az úton” – kezdte értékelését Luis de la Fuente spanyol szövetségi kapitány.
Hozzátette: „Látszódik, hogy meghatódtam, mert nagy feszültség és felelősség volt rajtam. Nagyon különleges lehetőség az, hogy bejutottunk a vébédöntőbe. Ez csak a kiválasztott embereknek adatik meg. Amikor három-négy éve elkezdtük ezt, és átvettük a válogatottat, akkor volt egy elképelésünk, és ehhez ragaszkodtunk. Ez juttatott el minket a döntőig, amire nagyon büszke vagyok.”
De la Fuente kitért a franciákra is: „Erről beszéltünk a mérkőzés előtt, hogy a világ egyik legjobb válogatottjával játszunk most. Lehet, hogy az ellenfélnek van a legjobb kerete, de a miénk a legjobb csapat. Az én játékosaim mindent megérdemelnek, mindennap megmutatják, mennyire tehetségek. Mestermű volt, amit láthattunk a csapattól. Minden annyira könnyű velük, annyira büszke és boldog vagyok, lassan felfogom, mi is történik.”
Végezetül a szurkolóknak is üzent a spanyol tréner: „Hálás vagyok a szurkolókért, hogy így támogatják a csapatot, ekkora erőt adnak a válogatottnak, és ekkora büszkeség spanyolnak lenni. Ha így folytatjuk, akkor hatalmas dolgokat érhetünk el.”
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
ELŐDÖNTŐ
FRANCIAORSZÁG–SPANYOLORSZÁG 0–2 (0–1)
Arlington, Dallas Stadion, 70 176 néző. Vezette: Barton (salvadori)
FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba (Lacroix, 30.), Digne (T. Hernandez, 72.) – Tchouaméni, Rabiot (Koné, a szünetben) – Olise (Cherki, 72.), O. Dembélé, Barcola (D. Doué, 57.) – K. Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps
SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Porro (M. Llorente, 83.), Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Fabián Ruiz (Pedri, 77.) – Yamal, Olmo (Merino, 77.), Baena (N. Williams, 83.) – Oyarzabal (F. Torres, 74.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
Gólszerző: Oyarzabal (22. – 11-esből), Porro (58.)