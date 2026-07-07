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BL-selejtező: Vikíngur–ETO FC 0–0

Előnyben az Una Strassen a Konferencialiga selejtezőjében

R. P.R. P.
2026.07.07. 22:06
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Fotó: Facebook/La Fiorita 1967
Címkék
Una Strassen Elbasani Konferencialiga La Fiorita BATE Boriszov
A labdarúgó Konferencialiga selejtezőjében, az 1. forduló 1. mérkőzésén a luxemburgi Una Strassen 1–0-ra legyőzte a San Marinó-i La Fioritát, míg az albán Elbasani és a fehérorosz BATE Boriszov 1–1-es döntetlent játszott.

A visszavágókat jövő héten játsszák.

KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ
1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
Una Strassen (luxemburgi)–La Fiorita (San Marinó-i) 1–0
Elbasani (albán)–BATE Boriszov (fehérorosz) 1–1

 

Una Strassen Elbasani Konferencialiga La Fiorita BATE Boriszov
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