Előnyben az Una Strassen a Konferencialiga selejtezőjében
A labdarúgó Konferencialiga selejtezőjében, az 1. forduló 1. mérkőzésén a luxemburgi Una Strassen 1–0-ra legyőzte a San Marinó-i La Fioritát, míg az albán Elbasani és a fehérorosz BATE Boriszov 1–1-es döntetlent játszott.
A visszavágókat jövő héten játsszák.
KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ
1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
Una Strassen (luxemburgi)–La Fiorita (San Marinó-i) 1–0
Elbasani (albán)–BATE Boriszov (fehérorosz) 1–1
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