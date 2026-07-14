Nemzeti Sportrádió

Videó: Pedro Porro is betalált – ezzel a góllal zárták le a vb-elődöntőt a spanyolok

M. B.M. B.
2026.07.14. 22:23
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Fotó: Getty Images
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vb 2026 Franciaország Spanyolország
Pedro Porro révén megduplázta előnyét Spanyolország a franciák elleni vb-elődöntőben. Íme, a gól videón!
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A franciák védelmének bal oldala teljesen megadta magát Lamine Yamalékkal szemben, és még a csodatrió sem tudott villanni, így a finálé egyik résztvevője a 2010 után a legnagyobb színpadra visszatérő spanyol válogatott.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
ELŐDÖNTŐ
FRANCIAORSZÁGSPANYOLORSZÁG 0–2 (0–1)
Arlington, Dallas Stadion, 70 176 néző. Vezette: Barton (salvadori)
FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba (Lacroix, 30.), Digne (T. Hernandez, 72.) – Tchouaméni, Rabiot (Koné, a szünetben) – Olise (Cherki, 72.), O. Dembélé, Barcola (D. Doué, 57.) – K. Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps
SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Porro (M. Llorente, 83.), Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Fabián Ruiz (Pedri, 77.) – Yamal, Olmo (Merino, 77.), Baena (N. Williams, 83.) – Oyarzabal (F. Torres, 74.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
Gólszerző: Oyarzabal (22. – 11-esből), Porro (58.)

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