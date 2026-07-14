Videó: Pedro Porro is betalált – ezzel a góllal zárták le a vb-elődöntőt a spanyolok

Spanyolország tanári játékkal hagyta helyben Franciaországot, ott van a világbajnoki döntőben!

A franciák védelmének bal oldala teljesen megadta magát Lamine Yamalékkal szemben, és még a csodatrió sem tudott villanni, így a finálé egyik résztvevője a 2010 után a legnagyobb színpadra visszatérő spanyol válogatott.