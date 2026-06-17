Nemzeti Sportrádió

Kl: a DVSC-nek szerencséje volt, a Paksnak nem, FTC–Ajax és KÍ–ETO is jöhetne

P. K.P. K.
2026.06.17. 14:41
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Elkészítették a Konferencialiga-selejtező 2. fordulójának párosítását (Fotó: uefa.com)
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ETO Paks Konferencialiga DVSC Ferencváros
A labdarúgó Konferencialigában induló Debrecen, Paks kettős a selejtező 2. fordulójában kapcsolódik be a sorozatba. A mai sorsoláson kiderült, hogy a Debrecen és a Paks, de azt is megtudtuk, ki vár az ETO-ra, ha nem jut tovább a BL-selejtező 2. fordulójába, és a Ferencvárosra, ha kiesik az El-selejtező 1. köréből.

 

A Konferencialiga sorsolása először a bajnoki ág párosításával kezdődött el. Ami azt jelenti, hogy a BL-selejtező 1. fordulójából a Konferencia-ligába „áteső” csapatok selejtezős párharcaira derült fény. Eldőlt, hogy amennyiben a BL-ben az ETO nem jut túl az izlandi Víkingur Reykjavíkon, úgy a Ferencvárost a BL-ből 2023-ban kiverő feröeri Klaksvík és a luxemburgi Atert Bissen párharcénak vesztesével találkozik a Konferencia-liga selejtezőjének 2. fordulójában.

A főág sorsolása a DVSC-vel kezdődött a magyar csapatok közül, és kiderült, hogy a reggel már meghatározott lehetséges ellenfelek közül a legkedvezőbbnek tűnő  Marsaxlokk (máltai) Pjunik (örmény) párharc került a Loki neve mellé, tehát a máltai vagy az örmény csapat lesz a Debrecen ellenfele (először hazai pályán), attól függően melyik jut tovább az 1. fordulóból – lényegesen könnyebbnek tűnik bármelyik ellenfél, mint a Braga, Basaksehir, Sion trió, melyeket szintén kaphatta volna a DVSC.

Ezután megtudtuk, hogy a Paks a Panathinaikosszal találkozik, és itthon kezd – a tolnaiaknak nem volt szerencséjük, ugyanis a görög csapat a legerősebbnek tűnik a reggel meghatározott lehetőségek közül. 

Az is kiderült, hogy a Ferencvárosra a holland Ajax vár (az 1995-ös BL-erllenfél), amennyiben a Fradi nem tud túljutni a Vojvodinán az El-selejtező 1. fordulójában, ha túljut, akkor pedig a szintén holland Twetével találkozik – ez már korábban, az El-selejtező 2. fordulójának sorsolásán kiderült. Az Ajax ellen itthon kezdhetne a Ferencváros.

A felvidéki DAC-ra pedig a Velez Mostar (bosnyák)–Milsami (moldovai) párharc továbbjutója vár a Kl-selejtező 2. fordulójában, az első meccset Dunaszerdahelyen rendezik.   

A Konferencialiga-selejtező 2. fordulójában az első mérkőzéseket július 23.-án rendezik, a visszavágót 30.-án. 

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Az UEFA elkészítette a selejtező 2. körének párosítását, ha a Ferencváros bejut a 2. fordulóba, Hollandiában kezd.

 

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ – magyar vonatkozású párosítások
Főág
DVSCMarsaxlokk (máltai)/Pjunik (örmény) győztese
Paks–Panathinaikosz (görög)
DAC (szlovákiai)–Velez Mostar (bosnyák)/Milsami (moldovai) győztese

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ
Bajnoki ág, magyar vonatkozású párharc
KÍ (feröeri)/Atert Bissen (luxemburgi) vesztese–Víkingur Reykjavík (izlandi)/ETO FC (magyar) vesztese
Európa-ligából kieső csapatok ága
Vojvodina (szerb)/Ferencváros (magyar) veszetese–Ajax (holland)
A Konferencialiga-selejtező 2. fordulójában az első mérkőzéseket július 23.-án rendezik, a visszavágót 30.-án. Az első mérkőzéseket az elöl csapatok játsszák hazai pályán a Kl-selejtező 2. fordulójában.


SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ
Connah's Quay (walesi)–Ballkani (koszovói)
Bohemians FC (ír)–St. Joseph's (gibraltári)
Dinamo City (albán)–Asztana (kazah)
Velez Mostar (bosnyák)–Milsami (moldovai)
Dinamo Minszk (fehérorosz)–Szileksz (északmacedón)
Zira (azeri)–Torpedo Kutaiszi (grúz)
Differdange (luxemburgi)–Ilves (finn)
Decsics (montenegrói)–Liepaja (lett)
Mondorf-les-Bains (luxemburgi)–Dinamo Tbiliszi (grúz)
Mornar (montenegrói)–Atlétic Club d'Escaldes (andorrai)
Glentoran (északír)–RFS Riga (lett)
Elbasani (albán)–BATE (fehérorosz)
Petrovac (montenegrói)–Zalgiris (litván)
Marsaxlokk (máltai)–Pjunik (örmény)
Caernarfon (walesi)–Levadia (észt)
Hegelmann (litván)–Paide (észt)
Alaskert (örmény)–Jelimaj (kazah)
Vikingur (feröeri)–Stjarnan (izlandi)
Dila Gori (grúz)–Virtus (San Marino-i)
FK Sarajevo (bosnyák)–Inter Turku (finn)
Europa (gibraltári)–Skendija (északmacedón)
Nomme Kalju (észt)–Linfield (északír)
Penybont (walesi)–FC Santa Coloma (andorrai)
NSÍ (feröeri)–Hamrun Spartans (máltai)
UNA Strassen (luxemburgi)–La Fiorita (San Marino-i)
Vllaznia (albán)–Malisheva (koszovói)
Az első mérkőzéseket július 9-én rendezik meg, a visszavágókat pedig július 16-án.

 SORSOLÁSMÉRKŐZÉSEK
Selejtező, 1. fordulóJúnius 16.Július 9.
Július 16.
Selejtező, 2. fordulóJúnius 17.Július 23.
Július 30.
Selejtező, 3. fordulóJúlius 20.Augusztus 6.
Augusztus 13.
Selejtező, playoffAugusztus 3.Augusztus 20.
Augusztus 27.
LigaszakaszAugusztus 28.Október 15.
Október 22.
November 5.
November 26.
December 10.
December 17.
Rájátszás

Január 15.

Február 18.
Február 25.

NyolcaddöntőFebruár 26.Március 11.
Március 18.
NegyeddöntőFebruár 26.Április 8.
Április 15.
ElődöntőFebruár 26.Április 29.
Május 6.
Döntő Június 2., Isztambul, Besiktas Park
A KONFERENCIALIGA 2026–2027-ES IDÉNYÉNEK KULCSDÁTUMAI

 

 

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