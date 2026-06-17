Kl: a DVSC-nek szerencséje volt, a Paksnak nem, FTC–Ajax és KÍ–ETO is jöhetne

A Konferencialiga sorsolása először a bajnoki ág párosításával kezdődött el. Ami azt jelenti, hogy a BL-selejtező 1. fordulójából a Konferencia-ligába „áteső” csapatok selejtezős párharcaira derült fény. Eldőlt, hogy amennyiben a BL-ben az ETO nem jut túl az izlandi Víkingur Reykjavíkon, úgy a Ferencvárost a BL-ből 2023-ban kiverő feröeri Klaksvík és a luxemburgi Atert Bissen párharcénak vesztesével találkozik a Konferencia-liga selejtezőjének 2. fordulójában.

A főág sorsolása a DVSC-vel kezdődött a magyar csapatok közül, és kiderült, hogy a reggel már meghatározott lehetséges ellenfelek közül a legkedvezőbbnek tűnő Marsaxlokk (máltai) Pjunik (örmény) párharc került a Loki neve mellé, tehát a máltai vagy az örmény csapat lesz a Debrecen ellenfele (először hazai pályán), attól függően melyik jut tovább az 1. fordulóból – lényegesen könnyebbnek tűnik bármelyik ellenfél, mint a Braga, Basaksehir, Sion trió, melyeket szintén kaphatta volna a DVSC.

Ezután megtudtuk, hogy a Paks a Panathinaikosszal találkozik, és itthon kezd – a tolnaiaknak nem volt szerencséjük, ugyanis a görög csapat a legerősebbnek tűnik a reggel meghatározott lehetőségek közül.

Az is kiderült, hogy a Ferencvárosra a holland Ajax vár (az 1995-ös BL-erllenfél), amennyiben a Fradi nem tud túljutni a Vojvodinán az El-selejtező 1. fordulójában, ha túljut, akkor pedig a szintén holland Twetével találkozik – ez már korábban, az El-selejtező 2. fordulójának sorsolásán kiderült. Az Ajax ellen itthon kezdhetne a Ferencváros.

A felvidéki DAC-ra pedig a Velez Mostar (bosnyák)–Milsami (moldovai) párharc továbbjutója vár a Kl-selejtező 2. fordulójában, az első meccset Dunaszerdahelyen rendezik.

A Konferencialiga-selejtező 2. fordulójában az első mérkőzéseket július 23.-án rendezik, a visszavágót 30.-án.