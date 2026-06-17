Kl: a DVSC-nek szerencséje volt, a Paksnak nem, FTC–Ajax és KÍ–ETO is jöhetne
A Konferencialiga sorsolása először a bajnoki ág párosításával kezdődött el. Ami azt jelenti, hogy a BL-selejtező 1. fordulójából a Konferencia-ligába „áteső” csapatok selejtezős párharcaira derült fény. Eldőlt, hogy amennyiben a BL-ben az ETO nem jut túl az izlandi Víkingur Reykjavíkon, úgy a Ferencvárost a BL-ből 2023-ban kiverő feröeri Klaksvík és a luxemburgi Atert Bissen párharcénak vesztesével találkozik a Konferencia-liga selejtezőjének 2. fordulójában.
A főág sorsolása a DVSC-vel kezdődött a magyar csapatok közül, és kiderült, hogy a reggel már meghatározott lehetséges ellenfelek közül a legkedvezőbbnek tűnő Marsaxlokk (máltai) Pjunik (örmény) párharc került a Loki neve mellé, tehát a máltai vagy az örmény csapat lesz a Debrecen ellenfele (először hazai pályán), attól függően melyik jut tovább az 1. fordulóból – lényegesen könnyebbnek tűnik bármelyik ellenfél, mint a Braga, Basaksehir, Sion trió, melyeket szintén kaphatta volna a DVSC.
Ezután megtudtuk, hogy a Paks a Panathinaikosszal találkozik, és itthon kezd – a tolnaiaknak nem volt szerencséjük, ugyanis a görög csapat a legerősebbnek tűnik a reggel meghatározott lehetőségek közül.
Az is kiderült, hogy a Ferencvárosra a holland Ajax vár (az 1995-ös BL-erllenfél), amennyiben a Fradi nem tud túljutni a Vojvodinán az El-selejtező 1. fordulójában, ha túljut, akkor pedig a szintén holland Twetével találkozik – ez már korábban, az El-selejtező 2. fordulójának sorsolásán kiderült. Az Ajax ellen itthon kezdhetne a Ferencváros.
A felvidéki DAC-ra pedig a Velez Mostar (bosnyák)–Milsami (moldovai) párharc továbbjutója vár a Kl-selejtező 2. fordulójában, az első meccset Dunaszerdahelyen rendezik.
A Konferencialiga-selejtező 2. fordulójában az első mérkőzéseket július 23.-án rendezik, a visszavágót 30.-án.
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ – magyar vonatkozású párosítások
Főág
DVSC–Marsaxlokk (máltai)/Pjunik (örmény) győztese
Paks–Panathinaikosz (görög)
DAC (szlovákiai)–Velez Mostar (bosnyák)/Milsami (moldovai) győztese
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ
Bajnoki ág, magyar vonatkozású párharc
KÍ (feröeri)/Atert Bissen (luxemburgi) vesztese–Víkingur Reykjavík (izlandi)/ETO FC (magyar) vesztese
Európa-ligából kieső csapatok ága
Vojvodina (szerb)/Ferencváros (magyar) veszetese–Ajax (holland)
A Konferencialiga-selejtező 2. fordulójában az első mérkőzéseket július 23.-án rendezik, a visszavágót 30.-án. Az első mérkőzéseket az elöl csapatok játsszák hazai pályán a Kl-selejtező 2. fordulójában.
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ
Connah's Quay (walesi)–Ballkani (koszovói)
Bohemians FC (ír)–St. Joseph's (gibraltári)
Dinamo City (albán)–Asztana (kazah)
Velez Mostar (bosnyák)–Milsami (moldovai)
Dinamo Minszk (fehérorosz)–Szileksz (északmacedón)
Zira (azeri)–Torpedo Kutaiszi (grúz)
Differdange (luxemburgi)–Ilves (finn)
Decsics (montenegrói)–Liepaja (lett)
Mondorf-les-Bains (luxemburgi)–Dinamo Tbiliszi (grúz)
Mornar (montenegrói)–Atlétic Club d'Escaldes (andorrai)
Glentoran (északír)–RFS Riga (lett)
Elbasani (albán)–BATE (fehérorosz)
Petrovac (montenegrói)–Zalgiris (litván)
Marsaxlokk (máltai)–Pjunik (örmény)
Caernarfon (walesi)–Levadia (észt)
Hegelmann (litván)–Paide (észt)
Alaskert (örmény)–Jelimaj (kazah)
Vikingur (feröeri)–Stjarnan (izlandi)
Dila Gori (grúz)–Virtus (San Marino-i)
FK Sarajevo (bosnyák)–Inter Turku (finn)
Europa (gibraltári)–Skendija (északmacedón)
Nomme Kalju (észt)–Linfield (északír)
Penybont (walesi)–FC Santa Coloma (andorrai)
NSÍ (feröeri)–Hamrun Spartans (máltai)
UNA Strassen (luxemburgi)–La Fiorita (San Marino-i)
Vllaznia (albán)–Malisheva (koszovói)
Az első mérkőzéseket július 9-én rendezik meg, a visszavágókat pedig július 16-án.
|SORSOLÁS
|MÉRKŐZÉSEK
|Selejtező, 1. forduló
|Június 16.
|Július 9.
Július 16.
|Selejtező, 2. forduló
|Június 17.
|Július 23.
Július 30.
|Selejtező, 3. forduló
|Július 20.
|Augusztus 6.
Augusztus 13.
|Selejtező, playoff
|Augusztus 3.
|Augusztus 20.
Augusztus 27.
|Ligaszakasz
|Augusztus 28.
|Október 15.
Október 22.
November 5.
November 26.
December 10.
December 17.
|Rájátszás
Január 15.
Február 18.
|Nyolcaddöntő
|Február 26.
|Március 11.
Március 18.
|Negyeddöntő
|Február 26.
|Április 8.
Április 15.
|Elődöntő
|Február 26.
|Április 29.
Május 6.
|Döntő
|Június 2., Isztambul, Besiktas Park