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Európa-liga-selejtező: Vojvodina–Ferencváros 1–1

A Pjunik az első meccsen eldöntötte a párharcot, készülhet ellene a DVSC

I. SZ.I. SZ.
2026.07.09. 21:00
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Fotó: Pjunik Jereván, archív
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Konferencialiga-selejtező Marsaxlokk Konferencialiga Pjunik Jereván
Az örmény Pjunik Jereván idegenben szerzett háromgólos előnyt a máltai Marsaxlokk ellenében a labdarúgó Konferencialiga selejtezője első fordulójának csütörtöki játéknapján, amelyen 21 összecsapást rendeztek/rendeznek.

Számunkra a játéknapon a máltai Marsaxlokk és az örmény Pjunik Jereván összecsapása volt a legérdekesebb, hiszen e párharc továbbjutója lesz a második fordulóban a Debreceni VSC ellenfele. A csütörtöki első meccs alapján a hajdúságiak készülhetnek is az örmény bajnokság bronzérmese ellen, ugyanis a Pjunik idegenben szerzett háromgólos előnyt.

A négy örménnyel, két orosszal, valamint egy-egy szerb, ukrán, portugál, görög és guineai légióssal felálló, örmények mellett egy ciprusi cserét is bevető jerevániak a guineai Momo Yansane büntetőjével szereztek vezetést az első félidő hajrájában, majd a fordulás után a 24-szeres örmény válogatott Artak Dasjan és az orosz Mihail Kovalenko is betalált a hazai kapuba. 

A jövő heti visszavágó Örményországban lesz csütörtökön magyar idő szerint 18 órakor, és szinte elképzelhetetlen, hogy a máltai csapat innen kicsikarja a továbbjutást.

A Konferencialigában érdekelt még a Paks is, amely szintén a második fordulóban száll be a versengésbe, méghozzá a görög Panathinaikosz ellen.

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉSEK
Atletic Club d'Escaldes (andorrai)–Mornar (montenegrói) 2–1
Alaskert (örmény)–Jelimaj (kazah) 1–1
Dila Gori (grúz)–Virtus (San Marinó-i) 3–1
Liepaja (lett)–Decsics (montenegrói) 1–0
Hegelmann (litván)–Paide Linnameeskond (észt) 1–1
Nomme Kalju (észt)–Linfield (északír) 1–0
Bohemians (ír)–St. Joseph's (gibraltári) 2–0
Dinamo Minszk (fehérorosz)–Szileksz (északmacedón) 0–1
Marsaxlokk (máltai)–Pjunik Jereván (örmény) 0–3
Velez Mostar (boszniai)–Milsami Orhei (moldovai) 1–1
Mondorf-les-Bains (luxemburgi)–Dinamo Tbiliszi (grúz) 1–2
KÉSŐBB
19.15: Caernarfon (walesi)–FCI Levadia (észt)
19.30: Europa (gibraltári)–Shkëndija (északmacedón)
20.00: Vllaznia (albán)–Malisheva (koszovói)
20.30: Glentoran (északír)–RFS (lett)
20.45: Penybont (walesi)–Santa Coloma (andorrai)
20.45: Petrovac (montenegrói)–Zalgiris (litván)
20.45: NSÍ (feröeri)–Hamrun Spartans (máltai)
21.00: Dinamo City (albán)–Asztana (kazah)
21.00: FK Sarajevo (bosnyák)–Inter Turku (finn)
21.00: Stjarnan (izlandi)–Víkingur (feröeri)

A visszavágókat a jövő héten rendezik meg.

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Elkészült a Konferencia-liga-selejtező 2. fordulójának párosítása. A Loki örmény vagy máltai csapattal mérkőzik, a tolnaiakra a Panathinaikosz vár.
 SORSOLÁSMÉRKŐZÉSEK
Selejtező, 1. fordulóJúnius 16.Július 9.
Július 16.
Selejtező, 2. fordulóJúnius 17.Július 23.
Július 30.
Selejtező, 3. fordulóJúlius 20.Augusztus 6.
Augusztus 13.
Selejtező, playoffAugusztus 3.Augusztus 20.
Augusztus 27.
LigaszakaszAugusztus 28.Október 15.
Október 22.
November 5.
November 26.
December 10.
December 17.
Rájátszás

Január 15.

Február 18.
Február 25.

NyolcaddöntőFebruár 26.Március 11.
Március 18.
NegyeddöntőFebruár 26.Április 8.
Április 15.
ElődöntőFebruár 26.Április 29.
Május 6.
Döntő Június 2., Isztambul, Besiktas Park
A KONFERENCIALIGA 2026–2027-ES IDÉNYÉNEK KULCSDÁTUMAI

 

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