A Pjunik az első meccsen eldöntötte a párharcot, készülhet ellene a DVSC

Számunkra a játéknapon a máltai Marsaxlokk és az örmény Pjunik Jereván összecsapása volt a legérdekesebb, hiszen e párharc továbbjutója lesz a második fordulóban a Debreceni VSC ellenfele. A csütörtöki első meccs alapján a hajdúságiak készülhetnek is az örmény bajnokság bronzérmese ellen, ugyanis a Pjunik idegenben szerzett háromgólos előnyt.

A négy örménnyel, két orosszal, valamint egy-egy szerb, ukrán, portugál, görög és guineai légióssal felálló, örmények mellett egy ciprusi cserét is bevető jerevániak a guineai Momo Yansane büntetőjével szereztek vezetést az első félidő hajrájában, majd a fordulás után a 24-szeres örmény válogatott Artak Dasjan és az orosz Mihail Kovalenko is betalált a hazai kapuba.

A jövő heti visszavágó Örményországban lesz csütörtökön magyar idő szerint 18 órakor, és szinte elképzelhetetlen, hogy a máltai csapat innen kicsikarja a továbbjutást.

A Konferencialigában érdekelt még a Paks is, amely szintén a második fordulóban száll be a versengésbe, méghozzá a görög Panathinaikosz ellen.

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉSEK

Atletic Club d'Escaldes (andorrai)–Mornar (montenegrói) 2–1

Alaskert (örmény)–Jelimaj (kazah) 1–1

Dila Gori (grúz)–Virtus (San Marinó-i) 3–1

Liepaja (lett)–Decsics (montenegrói) 1–0

Hegelmann (litván)–Paide Linnameeskond (észt) 1–1

Nomme Kalju (észt)–Linfield (északír) 1–0

Bohemians (ír)–St. Joseph's (gibraltári) 2–0

Dinamo Minszk (fehérorosz)–Szileksz (északmacedón) 0–1

Marsaxlokk (máltai)–Pjunik Jereván (örmény) 0–3

Velez Mostar (boszniai)–Milsami Orhei (moldovai) 1–1

Mondorf-les-Bains (luxemburgi)–Dinamo Tbiliszi (grúz) 1–2

KÉSŐBB

19.15: Caernarfon (walesi)–FCI Levadia (észt)

19.30: Europa (gibraltári)–Shkëndija (északmacedón)

20.00: Vllaznia (albán)–Malisheva (koszovói)

20.30: Glentoran (északír)–RFS (lett)

20.45: Penybont (walesi)–Santa Coloma (andorrai)

20.45: Petrovac (montenegrói)–Zalgiris (litván)

20.45: NSÍ (feröeri)–Hamrun Spartans (máltai)

21.00: Dinamo City (albán)–Asztana (kazah)

21.00: FK Sarajevo (bosnyák)–Inter Turku (finn)

21.00: Stjarnan (izlandi)–Víkingur (feröeri)

A visszavágókat a jövő héten rendezik meg.