A Pjunik az első meccsen eldöntötte a párharcot, készülhet ellene a DVSC
Számunkra a játéknapon a máltai Marsaxlokk és az örmény Pjunik Jereván összecsapása volt a legérdekesebb, hiszen e párharc továbbjutója lesz a második fordulóban a Debreceni VSC ellenfele. A csütörtöki első meccs alapján a hajdúságiak készülhetnek is az örmény bajnokság bronzérmese ellen, ugyanis a Pjunik idegenben szerzett háromgólos előnyt.
A négy örménnyel, két orosszal, valamint egy-egy szerb, ukrán, portugál, görög és guineai légióssal felálló, örmények mellett egy ciprusi cserét is bevető jerevániak a guineai Momo Yansane büntetőjével szereztek vezetést az első félidő hajrájában, majd a fordulás után a 24-szeres örmény válogatott Artak Dasjan és az orosz Mihail Kovalenko is betalált a hazai kapuba.
A jövő heti visszavágó Örményországban lesz csütörtökön magyar idő szerint 18 órakor, és szinte elképzelhetetlen, hogy a máltai csapat innen kicsikarja a továbbjutást.
A Konferencialigában érdekelt még a Paks is, amely szintén a második fordulóban száll be a versengésbe, méghozzá a görög Panathinaikosz ellen.
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉSEK
Atletic Club d'Escaldes (andorrai)–Mornar (montenegrói) 2–1
Alaskert (örmény)–Jelimaj (kazah) 1–1
Dila Gori (grúz)–Virtus (San Marinó-i) 3–1
Liepaja (lett)–Decsics (montenegrói) 1–0
Hegelmann (litván)–Paide Linnameeskond (észt) 1–1
Nomme Kalju (észt)–Linfield (északír) 1–0
Bohemians (ír)–St. Joseph's (gibraltári) 2–0
Dinamo Minszk (fehérorosz)–Szileksz (északmacedón) 0–1
Marsaxlokk (máltai)–Pjunik Jereván (örmény) 0–3
Velez Mostar (boszniai)–Milsami Orhei (moldovai) 1–1
Mondorf-les-Bains (luxemburgi)–Dinamo Tbiliszi (grúz) 1–2
KÉSŐBB
19.15: Caernarfon (walesi)–FCI Levadia (észt)
19.30: Europa (gibraltári)–Shkëndija (északmacedón)
20.00: Vllaznia (albán)–Malisheva (koszovói)
20.30: Glentoran (északír)–RFS (lett)
20.45: Penybont (walesi)–Santa Coloma (andorrai)
20.45: Petrovac (montenegrói)–Zalgiris (litván)
20.45: NSÍ (feröeri)–Hamrun Spartans (máltai)
21.00: Dinamo City (albán)–Asztana (kazah)
21.00: FK Sarajevo (bosnyák)–Inter Turku (finn)
21.00: Stjarnan (izlandi)–Víkingur (feröeri)
A visszavágókat a jövő héten rendezik meg.
|SORSOLÁS
|MÉRKŐZÉSEK
|Selejtező, 1. forduló
|Június 16.
|Július 9.
Július 16.
|Selejtező, 2. forduló
|Június 17.
|Július 23.
Július 30.
|Selejtező, 3. forduló
|Július 20.
|Augusztus 6.
Augusztus 13.
|Selejtező, playoff
|Augusztus 3.
|Augusztus 20.
Augusztus 27.
|Ligaszakasz
|Augusztus 28.
|Október 15.
Október 22.
November 5.
November 26.
December 10.
December 17.
|Rájátszás
Január 15.
Február 18.
|Nyolcaddöntő
|Február 26.
|Március 11.
Március 18.
|Negyeddöntő
|Február 26.
|Április 8.
Április 15.
|Elődöntő
|Február 26.
|Április 29.
Május 6.
|Döntő
|Június 2., Isztambul, Besiktas Park