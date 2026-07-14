Nemzeti Sportrádió

Anglia visszaütne Maradona kezezéséért; 60 éves a liverpooli brazilverés

L. P. I.L. P. I.
2026.07.14. 23:55
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Elsőként az Európa-bajnok spanyolok a vb-döntőben. A favoritnak elkönyvelt franciáknak tulajdonképpen esélyük sem volt, Lamine Yamalék (dísz)lépésben masíroztak be a vasárnapi fináléba.

Eközben Anglia és Argentína egyaránt régi sérelmeket kíván megbosszulni a másikon, a minap elhunyt Antonio Rattín kiállításától a Falkland-háborún és Diego Maradona kézzel szerzett gólján át David Beckham piros lapjáig… Címlapsztori négy oldalon.

Itthon sem nyert, így kiesett a Győr. A Bajnokok Ligája selejtezőjéből egyből a Konferencialigáéba hullott alá a magyar aranyérmes, amelynek megakadt a torkán az izlandi Víkingur… Tudósítás, értékelés, nyilatkozatok egy oldalon. A csütörtöki Ferencváros–Vojvodina El-párharc előtt Szűcs Kornél, a vajdasági csapat hátvédje nyilatkozott úgy, hogy meglepetést terveznek a Groupama Arénában…

Özbas Szofi szerint kellett a műtét a folytatáshoz. Olimpiai aranyesélyes cselgáncsozónk megműttette a térdét, ami miatt egyelőre könnyített edzéseket végez, és rámegy ez az éve, ám jövőre már harcba száll a Los Angeles-i repülőjegyért. Kapolcsi-Szabó Bence interjúja.

Tótka Sándor szerint ilyen jó még sosem volt a magyar hajó. Az utóbbi hónapokban szárnyaló férfi kajaknégyes egyesben olimpiai bajnok frontembere úgy érzi, rengeteg van még ebben a hajóban, amely a világbajnokságot behúzhatja. És hasonlóan lelkes a másik klasszis csapattag, Nádas Bence is.

Ha 2026. július 15., akkor 60 éves a liverpooli brazilverés. Thury Gábor összeállításából kiderül, mi történt az 1966-os vb-n a Goodison Parkban, és hogyan csinált bohócot a kétszeres címvédőből a Bene, Albert, Farkas trió…

…és még: Kozák Luca ellopta a show-t Duplantistól a Gyulai Memorialon, Halász Bence túldobta a 81 métert, Molnár Attila pedig közel volt a rekordjához, de majdnem megdőlt két világcsúcs is…

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