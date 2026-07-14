A volt DVTK-edző azeri csapata kettős győzelemmel jutott tovább a BL-selejtezőben

KuPS Kuopio (finn)–Vardar (északmacedón)

A játéknap első meccse rögtön magasra tette a lécet, legalábbis az izgalmak terén: a finn KuPS és az északmacedón Vardar összecsapását a finnek várhatták kétgólos előnyből, és az első félidőben nem is forgott veszélyben a továbbjutásuk. A folytatásban a korábbi fehérvári légióssal, Boban Nikolovval felálló Vardar megszerezte a vezetést a csereként beálló Saku Savolainen öngóljával. A 90. percben Goran Zakarics értékesített egy tizenegyest, amivel hosszabbításra mentette a meccset. A ráadás első félidejében aztán előbb szépített a KuPS, két perccel később azonban a Vardar visszaállította a kétgólos különbséget. Viszont szinte azonnal tizenegyeshez jutott a KuPS, amit Piotr Parzyszek értékesített is. A Vardarhoz az utolsó 15 percre érkezett a volt debreceni és mezőkövesdi David Babunski, de az eredmény már nem változott, a KuPS ugyan 3–2-re kikapott, ám 4–3-as összesítéssel végül továbbjutott.

Iberia 1999 (grúz)–Flora (észt)

A grúz Iberia 1999 Nika Sikarulasvili duplájával már az első félidő hajrájára kétgólos előnybe került az észt Flora ellen, és ekkor úgy tűnt, a második félidő pusztán formalitás lesz. Csakhogy az észtek előbb a második félidő közepén szépítettek, majd a hajrára fordulva Rauno Sappinen értékesített büntetőjével izgalmassá tették az utolsó perceket, de a hosszabbítást már nem sikerült kiharcolni.

Inter Escaldes (andorrai)–Lincoln (gibraltári)

A gibraltári Lincoln Red Imps az andorrai bajnok ellen az első körben aratott 3–1-es győzelmével érvényesítette a papírformát, és a visszavágón sem adott sok esélyt az andorraiaknak: a második félidő közepén Álex Mula révén megszerezték a vezetést, majd a házigazdák részéről Dacu gólja ugyan a döntetlen kiharcolásához elegendő volt, a BL-búcsú elkerüléséhez azonban már nem.

Levszki Szófia (bolgár)–Borac (boszniai)

A Levszki Szófia a múlt heti 1–1-es döntetlen után a Borac Banja Luka ellen a gól nélküli első félidő után a másodikban nem sokat vacakolt, és negyedóra alatt berámolt két gólt. Előbb a korábbi, több mint 30-szoros ír és angol korosztályos válogatott, Armstrong Oko-Flex volt eredményes, majd a debütáló brazil szélső, Reinaldo talált be, majd utóbbi néhány percen belül másodszor is beköszönt, ezzel eldöntve a továbbjutás kérdését. A 4–0-s végeredményt Juan Perea állította be a végén.

TNS (walesi)–Sabah (azeri)

A korábbi diósgyőri tréner, Valdas Dambrauskas azeri csapata először nyert párharcot a legrangosabb európai kupasorozat selejtezőjében: a Sabah az első meccsen 2–0-ra győzött hazai pályán a TNS ellen. A walesi visszavágón aztán a 28. percben Joy Mickels sodort a kapuba egy beadás után lefejelt labdát, negyedóra múlva pedig Rahman Dasdamirov fejelt be egy balról beívelt szögletet. Miután a walesiek csak a rendes játékidő utolsó előtti percében szépítettek, így a Dambrauskas által irányított azeri bajnok és kupagyőztes Sabah kettős győzelemmel továbbjutva bizonyíthat a finn bajnok KuPS ellen a következő selejtezőkörben.

FC Riga (lett)–Ararat-Armenia (örmény)

Az FC Riga ugyan bő 20 perc alatt ledolgozta kétgólos hátrányát, de az Ararat a második félidőben bő negyedóra alatt egyenlített – a vendégek első gólját a volt debreceni Zsirajr Sagojan szerezte. A Riga a végén egy büntetővel ugyan 3–2-re megnyerte a meccset, de a továbbjutásnak az örmények örülhettek. A mérkőzést egyébként Csonka Bence vezette.

Larne (északír)–Tre Fiori (San Marinó-i)

Az észak-ír Larne első alkalommal jutott a Bajnokok Ligája második selejtezőkörébe, ráadásul először tette ezt kettős győzelemmel, miután az első meccs 1–0-s győzelme után a visszavágón 2–1-re győzött a San Marinó-i Tre Fiori ellen hazai pályán, ráadásul úgy, hogy a 63. perctől emberelőnyben futballozott, s a meccs végére kettős emberelőnybe került.

Shamrock Rovers (ír)–Floriana (máltai)

A játéknap gólokban leggazdagabb meccsét a nap utolsóként véget érő meccse hozta: a kétgólos hátrányból nekivágó északír Shamrock Rovers már a hetedik percben megszerezte első gólját, és ugyan a máltai Floriana ekkor még gyorsan egyenlített. A házigazdák viszont a folytatásban kinyitották a gólzsákot és már a szünetre egygólos előnnyel mentek, aztán a másodikban még további három szerezve a maguk javára fordították a párharcot.

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

KuPS Kuopio (finn)–Vardar (északmacedón) 2–3 – hosszabbítás után

Továbbjutott: a KuPS, 4–3-as összesítéssel.

Iberia 1999 (grúz)–Flora (észt) 2–2

Továbbjutott: az Iberia, 5–4-es összesítéssel.

Inter Escaldes (andorrai)–Lincoln (gibraltári) 1–1

Továbbjutott: a Lincoln, 4–2-es összesítéssel.

ETO FC–Víkingur Reykjavík (izlandi) 2–2

Továbbjutott: a Víkingur, 3–2-es összesítéssel.

Levszki Szófia (bolgár)–Borac (boszniai) 4–0

Továbbjutott: a Levszki, 5–1-es összesítéssel.

TNS (walesi)–Sabah (azeri) 1–2

Továbbjutott: a Sabah, 4–1-es összesítéssel.

FC Riga (lett)–Ararat-Armenia (örmény) 3–2

Továbbjutott: az Ararat, 4–3-as összesítéssel.

Drita (koszovói)–Kauno Zalgiris (litván) 2–3

Továbbjutott: a Zalgiris, 4–3-as összesítéssel.

Larne (északír)–Tre Fiori (San Marinó-i) 2–1

Továbbjutott: a Larne, 3–1-es összesítéssel.

Shamrock Rovers (ír)–Floriana (máltai) 5–1

Továbbjutott: a Shamrock, 5–3-as összesítéssel.