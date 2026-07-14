Spanyolország tanári játékkal hagyta helyben Franciaországot, ott van a világbajnoki döntőben!

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

ELŐDÖNTŐ

FRANCIAORSZÁG–SPANYOLORSZÁG 0–2 (0–1)

Arlington, Dallas Stadion, 70 176 néző. Vezette: Barton (salvadori)

FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba (Lacroix, 30.), Digne (T. Hernandez, 72.) – Tchouaméni, Rabiot (Koné, a szünetben) – Olise (Cherki, 72.), O. Dembélé, Barcola (D. Doué, 57.) – K. Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Porro (M. Llorente, 83.), Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Fabián Ruiz (Pedri, 77.) – Yamal, Olmo (Merino, 77.), Baena (N. Williams, 83.) – Oyarzabal (F. Torres, 74.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

Gólszerző: Oyarzabal (22. – 11-esből), Porro (58.)

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Csúcsmeccsnek ígérkezett, és az is lett, de máshogy, mint azt a legtöbben gondolták.

A meccs előtti legfontosabb két kérdés az volt, mire megy egymással a világbajnokság legjobb támadósora (a francia) és a legjobb védelme (a spanyol), meg persze az, a túloldalon Didier Deschamps mit talál ki Lamine Yamal lassítására, semlegesítésére.

A kezdőkben sok meglepetés nem volt: Luis de la Fuente szövetségi kapitány ugyanazt a tizenegyet jelölte ki, mint a Belgium elleni negyeddöntőben (igaz, Pedri újbóli kimaradása azért nem szokványos), míg Didier Deschamps visszatehette a sérüléséből felépülő Aurélien Tchouaménit, balszélsőnek pedig ezúttal Bradley Barcolát jelölte Désiré Doué helyett. A helyszín Arlington, vagyis Dallas volt, a fantasztikus AT&T Stadion, természetesen telt házzal.

Az első percektől nagyjából azt kaptuk, amire számítani lehetett: Spanyolország próbálta többet birtokolni a labdát, Franciaország pedig letámadt, s amikor egyszer-egyszer labdát szerzett, gyors ellentámadással jelentkezett – az első negyedóra derekán Ousmane Dembélé adott fantasztikus labdát átmenetből Kylian Mbappénak, de a góllövőlista első helyezettje nem próbált meg átjárni a kint álló Unai Simón eszén, még vezette volna a labdát, aztán utolérték a spanyol védők. Az igazi csattanó azonban eztán jött.

Bár eddig egy az egyből kevésszer verte meg Lamine Yamal Lucas Digne-t, a 20. percben utóbbi hatalmas hibát követett el: egy teljesen ártalmatlan szituációban rosszul mérte fel a leeső labda ívét a francia szélső védő, és nem a labdát, hanem a 19 éves spanyol klasszis combját találta telibe lábbal – tizenegyes!

Az immár ötgólos Mikel Oyarzabal állt oda a büntetőhöz, Mike Maignan érezte az irányt, de esélye sem volt, Spanyolország megszerezte a vezetést! 0–1

Úgy érezhette a francia válogatott, minden ellene dolgozik, ez pedig csak erősödött a 30. percben, amikor sérülés miatt le kellett cserélni William Salibát, a világ egyik legjobb belső védőjét – a helyére Maxence Lacroix állt be. Az ezt követő percek kevesebb veszéllyel járó átlövéseket hoztak: távolról Bradley Barcola és Pedro Porro is próbálkozott.

A félidő hajrájára úgy tűnt, egyre kevesebb magabiztossággal mozognak a franciák, jöttek is a spanyol helyzetek. A legnagyobb az volt, amikor Dani Olmo és Lamine Yamal játszott össze a tizenhatoson belül, utóbbi mesterien szolgálta ki Oyarzabalt, aki mellé lőtt. Franciaország összesen két lövéssel, 0.04-es xG-vel zárta a játékrészt. Bár a különbség csak egy gól volt, ekkorra többnek érződött.

Didier Deschamps lehozta a szünetben a sárga lapos Adrien Rabiot-t, de a francia válogatott kicsit sem tudott felpörögni, sőt, a spanyolok egyre inkább átvették a játék irányítását. Helyzetekig szinte csak Spanyolország jutott el, a francia szövetségi kapitány az 57. percben már Désiré Douét is behozta mint csodafegyvert, egy perccel később viszont csak nagyobb lett a baj.

Pedro Porro ugyanis az 58. percben fantasztikusan centerezett Dani Olmónak a jobb oldali félterületből, a Barcelona-támadó egy érintésből visszatette a labdát, a dinamikusan a tizenhatoson belülre megérkező jobbhátvédet pedig senki sem vette fel a francia védelemből, így ziccerbe került, majd nagyon higgadtan lőtt a hálóba Maignan mellett. 0–2

Percekkel később kis híján 3–0 lett, Lamine Yamal azonban lesről szerzett gólt, és csak ezután kezdtek el szaporodni a francia helyzetek, de Mbappé és Doué kísérlete sem akadt be. Franciaországnak kellett a menetrendszerű ivószünet, ekkor viszont már nem is látszott, hogy ebből fel tud még állni a vb-favorit.

A folytatásban Deschamps újabb cserékkel próbálkozott, Olise el is hagyta a pályát a hajrára, Doué egy-egy helyzetet teremtett, de nem volt „vége” a franciák játékának, Spanyolország a saját védőharmadában teljesen megölte a torna során eddig csúcsra járatott támadófutballt. Az emlegetett Doué szinte üres kapura, távolról próbálkozhatott a 81. percben Unai Simón rossz kijövetele után, ám belelőtte a labdát a visszafele igyekvő kapusba.

Az utóbbi kísérlet a francia válogatott első, kaput eltaláló lövése/fejese volt a meccsen, s ekkor már tudni lehetett, hogy ebben ennyi volt. A tornán eddig elképesztő dominanciával futballozó franciák reményt vesztettek, Spanyolország pedig tanári játékkal hagyta helyben őket, az első perctől az utolsóig bizonyítva, mennyire jó csapat Luis de la Fuente együttese.

Spanyolország 2–0-ra megnyerte az elődöntőt, bejutott a július 19-i, vasárnapi New York-i fináléba – várva az ellenfelét: Angliát vagy Argentínát.

SPAIN REACH THE WORLD CUP FINAL FOR THE FIRST TIME SINCE 2010 🇪🇸 pic.twitter.com/yHUCV4FlsM — B/R Football (@brfootball) July 14, 2026



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A FRANCIA VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 16 Mike Maignan (AC Milan – Olaszország), 23 Robin Risser (Lens), 1 Brice Samba (Rennes)

Védők: 3 Lucas Digne (Aston Villa – Anglia), 2 Malo Gusto (Chelsea FC – Anglia), 21 Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), 19 Théo Hernandez (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 15 Ibrahima Konaté (Liverpool FC – Anglia), 5 Jules Koundé (FC Barcelona – Spanyolország), 26 Maxence Lacroix (Crystal Palace – Anglia), 17 William Saliba (Arsenal – Anglia), 4 Dayot Upamecano (Bayern München – Németország)

Középpályások: 13 N'Golo Kanté (Fenerbahce – Törökország), 6 Manu Koné (AS Roma – Olaszország), 14 Adrien Rabiot (AC Milan – Olaszország), 8 Aurélien Tchouaméni (Real Madrid – Spanyolország), 18 Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)

Támadók: 25 Maghnes Akliouche (AS Monaco), 12 Bradley Barcola (Paris-Saint-Germain), 24 Rayan Cherki (Manchester City – Anglia), 7 Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), 20 Désiré Doué (Paris Saint-Germain), 22 Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace – Anglia), 10 Kylian Mbappé (Real Madrid – Spanyolország), 11 Michael Olise (Bayern München – Németország), 9 Marcus Thuram (Internazionale – Olaszország)

Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

A SPANYOL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 David Raya (Arsenal – Anglia), 13 Joan García (FC Barcelona), 23 Unai Simón (Athletic Bilbao)

Védők: 3 Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen – Németország), 14 Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), 4 Eric García (FC Barcelona), 24 Marc Cucurella (Chelsea FC – Anglia), 2 Marc Pubill (Atlético Madrid), 5 Marcos Llorente (Atlético Madrid), 22 Pau Cubarsí (FC Barcelona), 12 Pedro Porro (Tottenham Hotspur – Anglia)

Középpályások: 15 Álex Baena (Atlético Madrid), 8 Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain – Franciaország), 9 Gavi (FC Barcelona), 18 Martín Zubimendi (Arsenal – Anglia), 6 Mikel Merino (Arsenal – Anglia), 20 Pedri (FC Barcelona), 16 Rodri (Manchester City – Anglia)

Támadók: 26 Borja Iglesias (Celta Vigo), 10 Dani Olmo (FC Barcelona), 7 Ferran Torres (FC Barcelona), 19 Lamine Yamal (FC Barcelona), 21 Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), 17 Nico Williams (Athletic Bilbao), 11 Yéremy Pino (Crystal Palace – Anglia), 25 Víctor Munoz (Osasuna)

Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente