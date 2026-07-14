Augusztusban Németországban kezdi az új idényt a magyar női jégkorong-válogatott

A német szövetség honlapja szerint az Európai Nemzetek Kupájának első fordulójában a házigazdák és a magyarok mellett a francia és a norvég válogatott szerepel majd Füssenben.

A magyar felnőtt és U18-as nemzeti csapat hétfőtől két héten keresztül teljesítményfejlesztő tábort tart Mátyásföldön. A program erőnléti és jeges tesztekkel indul, aztán szárazedzések, képességfejlesztő gyakorlások és előadások várnak a játékosokra.

„A mostani táborban már az augusztusi, füsseni tornára is készülünk. Kialakítjuk, hogyan szeretnénk játszani ebben a szezonban, miközben lefektetjük a csapattal szembeni elvárásokat, és építjük a csapatkohéziót” – mondta a magyar szövetség honlapján Delaney Collins szövetségi kapitány.

Hozzátette, az idény ezúttal némileg korábban kezdődik, és máskor lesznek a nemzetközi szünetek, de ez nem befolyásolja a felkészülésüket. A nemzetközi naptár átalakítása miatt a válogatottnak a következő idényben nem lesz világbajnoksága, legközelebb jövő novemberben, Milánóban vár rá divízió I/A-vb.