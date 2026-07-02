Számos magyar játékvezető kap lehetőséget a nemzetközi porondon a következő hetekben

A nemzetközi labdarúgó-kupaidény kezdetén is erős magyar jelenlét lesz tapasztalható – közölte az MLSZ. A női Bajnokok Ligája első selejtezőkörében Urbán Eszter kapott játékvezetői megbízatást, a férfi BL második selejtezőkörében, július 21-én Bogár Gergő vezethet mérkőzést, a munkáját teljes egészében magyar videobírói csapat segíti Bognár Tamás (VAR) és Kulcsár Katalin (VAR-asszisztens) közreműködésével.

A Konferencialiga második selejtezőkörében, július 30-án Csonka Bence, Rúsz Márton és Káprály Mihály is játékvezetői csapat élén vezethet mérkőzést. Különösen figyelemre méltó, hogy ugyanabban a selejtezőkörben, ugyanazon a játéknapon három magyar játékvezetői csapat is UEFA-megbízást kapott.

A videobírói csapatban is meghatározó szerepet kapnak magyar szakemberek. A Bajnokok Ligája selejtezőiben Bognár Tamás VAR-ként, Karakó Ferenc és Kulcsár Katalin VAR-asszisztensként segítik a mérkőzések lebonyolítását – az még később válik nyilvánossá, hogy pontosan mely meccseken lesznek érdekeltek a magyar játékvezetők.

Mint korábban beszámoltunk róla, a BL-ben július 14-én Csonka Bence vezeti a Riga FC–Ararat-Armenia visszavágót, míg egy nappal később Rúsz Márton az Universitatea Craiova–Vityebszk mérkőzésen működik közre, illetve július 16-án Káprály Mihály dirigálja a Torpedo Kutaiszi–Zira meccset a Kl-ben.