Nemzeti Sportrádió

Számos magyar játékvezető kap lehetőséget a nemzetközi porondon a következő hetekben

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.07.02. 22:34
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Bogár Gergő is nemzetközi kupameccset vezet majd (Fotó: Czinege Melinda)
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BL-selejtező Kl-selejtező játékvezetés MLSZ
Számos magyar játékvezető kap lehetőséget a nemzetközi porondon a következő hetekben, az MLSZ összegezte, milyen feladatok várnak honfitársainkra.

A nemzetközi labdarúgó-kupaidény kezdetén is erős magyar jelenlét lesz tapasztalható – közölte az MLSZ. A női Bajnokok Ligája első selejtezőkörében Urbán Eszter kapott játékvezetői megbízatást, a férfi BL második selejtezőkörében, július 21-én Bogár Gergő vezethet mérkőzést, a munkáját teljes egészében magyar videobírói csapat segíti Bognár Tamás (VAR) és Kulcsár Katalin (VAR-asszisztens) közreműködésével.

A Konferencialiga második selejtezőkörében, július 30-án Csonka Bence, Rúsz Márton és Káprály Mihály is játékvezetői csapat élén vezethet mérkőzést. Különösen figyelemre méltó, hogy ugyanabban a selejtezőkörben, ugyanazon a játéknapon három magyar játékvezetői csapat is UEFA-megbízást kapott.

A videobírói csapatban is meghatározó szerepet kapnak magyar szakemberek. A Bajnokok Ligája selejtezőiben Bognár Tamás VAR-ként, Karakó Ferenc és Kulcsár Katalin VAR-asszisztensként segítik a mérkőzések lebonyolítását – az még később válik nyilvánossá, hogy pontosan mely meccseken lesznek érdekeltek a magyar játékvezetők.

Mint korábban beszámoltunk róla, a BL-ben július 14-én Csonka Bence vezeti a Riga FC–Ararat-Armenia visszavágót, míg egy nappal később Rúsz Márton az Universitatea Craiova–Vityebszk mérkőzésen működik közre, illetve július 16-án Káprály Mihály dirigálja a Torpedo Kutaiszi–Zira meccset a Kl-ben.

 

BL-selejtező Kl-selejtező játékvezetés MLSZ
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