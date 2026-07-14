Statisztikák: Spanyolország beállította a világrekordot, a védelme pedig továbbra is lenyűgöző
Mikel Oyarzabalnál immár egyetlen spanyol játékos sem szerzett több gólt egy vb alatt. Korábban Emilio Butragueno (1986) és David Villa (2010) jutott el 5-5 gólig, most már a Real Sociedad játékosa is.
Világrekord! Spanyolország immár 37 meccse veretlen, csakúgy, mint az eddigi csúcstartó Olaszország. A vb-döntőben egyedüli rekorderré is válhatnak a spanyolok.
Elit védelem. Spanyolország hat meccsből ötször nem kapott gólt a vb-n, amikor igen, akkor is csak egyet.
Spanyolország az első, amely európai csapatként nyolcból nyolc meccset megnyert egy nagy torna (Eb, vb) egyenes kieséses szakaszában egymás után.
Spanyolország tanári játékkal hagyta helyben Franciaországot, ott van a világbajnoki döntőben!
Egy azért a franciáknak is jut: Didier Deschamps-nál immáron egyetlen szövetségi kapitány sem teljesített több világbajnoki meccset (26), ehhez ráadásul mindössze három tornára volt szüksége.
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁI
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
ELŐDÖNTŐ
FRANCIAORSZÁG–SPANYOLORSZÁG 0–2 (0–1)
Arlington, Dallas Stadion, 70 176 néző. Vezette: Barton (salvadori)
FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba (Lacroix, 30.), Digne (T. Hernandez, 72.) – Tchouaméni, Rabiot (Koné, a szünetben) – Olise (Cherki, 72.), O. Dembélé, Barcola (D. Doué, 57.) – K. Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps
SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Porro (M. Llorente, 83.), Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Fabián Ruiz (Pedri, 77.) – Yamal, Olmo (Merino, 77.), Baena (N. Williams, 83.) – Oyarzabal (F. Torres, 74.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
Gólszerző: Oyarzabal (22. – 11-esből), Porro (58.)