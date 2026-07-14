Nemzeti Sportrádió

Statisztikák: Spanyolország beállította a világrekordot, a védelme pedig továbbra is lenyűgöző

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.07.14. 23:33
Spanyolország érthetően boldog (Fotó: Getty Images)
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Mint ismert, Spanyolország kérdést sem hagyva 2–0-ra legyőzte Franciaországot az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság elődöntőjének első mérkőzésén Dallasban, és bejutott a vb-döntőbe. Jöjjenek a meccs legérdekesebb statisztikái!

 

Mikel Oyarzabalnál immár egyetlen spanyol játékos sem szerzett több gólt egy vb alatt. Korábban Emilio Butragueno (1986) és David Villa (2010) jutott el 5-5 gólig, most már a Real Sociedad játékosa is.

Világrekord! Spanyolország immár 37 meccse veretlen, csakúgy, mint az eddigi csúcstartó Olaszország. A vb-döntőben egyedüli rekorderré is válhatnak a spanyolok.

Elit védelem. Spanyolország hat meccsből ötször nem kapott gólt a vb-n, amikor igen, akkor is csak egyet.

Spanyolország az első, amely európai csapatként nyolcból nyolc meccset megnyert egy nagy torna (Eb, vb) egyenes kieséses szakaszában egymás után.

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A franciák védelmének bal oldala teljesen megadta magát Lamine Yamalékkal szemben, és még a csodatrió sem tudott villanni, így a finálé egyik résztvevője a 2010 után a legnagyobb színpadra visszatérő spanyol válogatott.

Egy azért a franciáknak is jut: Didier Deschamps-nál immáron egyetlen szövetségi kapitány sem teljesített több világbajnoki meccset (26), ehhez ráadásul mindössze három tornára volt szüksége.

A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁI

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VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
ELŐDÖNTŐ
FRANCIAORSZÁGSPANYOLORSZÁG 0–2 (0–1)
Arlington, Dallas Stadion, 70 176 néző. Vezette: Barton (salvadori)
FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba (Lacroix, 30.), Digne (T. Hernandez, 72.) – Tchouaméni, Rabiot (Koné, a szünetben) – Olise (Cherki, 72.), O. Dembélé, Barcola (D. Doué, 57.) – K. Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps
SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Porro (M. Llorente, 83.), Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Fabián Ruiz (Pedri, 77.) – Yamal, Olmo (Merino, 77.), Baena (N. Williams, 83.) – Oyarzabal (F. Torres, 74.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
Gólszerző: Oyarzabal (22. – 11-esből), Porro (58.)

 

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