Statisztikák: Spanyolország beállította a világrekordot, a védelme pedig továbbra is lenyűgöző

Mikel Oyarzabalnál immár egyetlen spanyol játékos sem szerzett több gólt egy vb alatt. Korábban Emilio Butragueno (1986) és David Villa (2010) jutott el 5-5 gólig, most már a Real Sociedad játékosa is.

Most goals scored for Spain at a single World Cup tournament:



◎ 5 - Emilio Butragueño (1986)

◎ 5 - David Villa (2010)

◉ 5 - Mikel Oyarzabal (2026)



The record has been equalled. pic.twitter.com/7xWr9ay8MJ — Squawka (@Squawka) July 14, 2026

Világrekord! Spanyolország immár 37 meccse veretlen, csakúgy, mint az eddigi csúcstartó Olaszország. A vb-döntőben egyedüli rekorderré is válhatnak a spanyolok.

Longest unbeaten runs in international football:



37 — Spain

37 — Italy pic.twitter.com/S4Ti4QaxJF — StatMuse FC (@statmusefc) July 14, 2026

Elit védelem. Spanyolország hat meccsből ötször nem kapott gólt a vb-n, amikor igen, akkor is csak egyet.

5 clean sheets in 6 matches for this backline. 𝐈𝐍𝐂𝐑𝐄𝐃𝐈𝐁𝐋𝐄. 🔐🇪🇸 pic.twitter.com/ZkD7x5EMrh — EuroFoot (@eurofootcom) July 14, 2026

Spanyolország az első, amely európai csapatként nyolcból nyolc meccset megnyert egy nagy torna (Eb, vb) egyenes kieséses szakaszában egymás után.