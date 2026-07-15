Szerdai sportműsor: Anglia–Argentína elődöntő a labdarúgó-vb-n

JÚLIUS 15., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

ELŐDÖNTŐ

21.00: Anglia–Argentína, Atlanta (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

19.30: Universitatea Craiova (román)–Vityebszk (fehérorosz)

20.15: Atert Bissen (luxemburgi)–KÍ Klaksvík (feröeri)

21.00: Szutjeszka (montenegrói)–Kajrat Almati (kazah)

21.00: Egnatia (albán)–Petrocub (moldovai)

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

16.30: Malisheva (koszovói)–Vllaznia (albán)

20.30: Decsics (montenegrói)–Liepaja (lett)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BIRKÓZÁS

Polyák Imre, Varga János és Kozma István Memorial

Az UWW rangsorversenye (Budapest, BOK-csarnok)

10.30: szabadfogás 61, 65, 70, 74, 86 kg, selejtezők

12.30: elődöntők

13.30: vigaszág

18.00: döntők

KAJAK-KENU

19.00: A Kolonics György Alapítvány fáklyás emlékevezése (Csepeli Kajak-Kenu Egyesület vízitelepe)

KERÉKPÁR

Tour de France országúti körverseny

13.45: 11. szakasz, Vichy–Nevers, 161.3 km (Tv: Eurosport1 – 15.20-tól M4 Sport is)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1104 (Tv: Sport1)

ÖKÖLVÍVÁS

103. Papp László országos bajnokság, Nyíregyháza

14.00: selejtezők

RÖPLABDA

12.00: Az európai kupasorozatok sorsolása, Luxembourg

SZNÚKER

12.00 és 17.30: Championship League, Leicester (Tv: Sport2)

TENISZ

ATP 250-es torna, Bastad

11.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló és negyeddöntő

ATP 250-es torna, Gstaad

10.30: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

ATP 250-es torna, Umag

16.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

WTA 250-es torna, Jászvásár

11.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

WTA 250-es torna, Athén

16.30: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szalai Kristóf, Csonka Zsófia, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Labdarúgás, vendég: Bánki József

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. L. Pap István a 103. Papp László elit ökölvívó magyar bajnokság előtt

9.00: László Csaba a vonalban. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A 60 évvel ezelőtti Magyarország–Brazília labdarúgó-vb-mérkőzés eredeti rádióközvetítése

12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal – Egervári Sándor

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral

14.00: Csónakház

Hazafutás

Műsorvezető: Jó András

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Labdarúgás, a világbajnokság két elődöntője között, vendég: Nagy Antal

15.30: Atlétika, ez történt a Gyulai Memorialon

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Spiller István, Szűcs Miklós, Thury Gábor

17.00: Labdarúgás, az ETO FC és a Ferencváros az európai kupaporondon: Mohai Dominik

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Vívás, világbajnokság előtt

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: Torna, beszélgetés Székely Zójával

19.00: Kajak-kenu, interjú Kollár Kristóffal a montreali világkupaversenyről

19.30: Aktualitások, a hét értékteremtő anyagai

19.50: Labdarúgás, az angol–argentin párharc történelmi áttekintője – Falkland, „Isten keze”, avagy két nagyhatalom rivalizálása

20.30: Labdarúgás, az Anglia–Argentína világbajnoki elődöntő felvezetése Bene Ferenccel

21.00: Labdarúgás, élő közvetítés az Anglia–Argentína vb-elődöntőről. Kommentátor: Németh Kornél, Regős László Pál. Szakértő: Bene Ferenc