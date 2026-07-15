Szerdai sportműsor: Anglia–Argentína elődöntő a labdarúgó-vb-n
JÚLIUS 15., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
ELŐDÖNTŐ
21.00: Anglia–Argentína, Atlanta (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
19.30: Universitatea Craiova (román)–Vityebszk (fehérorosz)
20.15: Atert Bissen (luxemburgi)–KÍ Klaksvík (feröeri)
21.00: Szutjeszka (montenegrói)–Kajrat Almati (kazah)
21.00: Egnatia (albán)–Petrocub (moldovai)
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
16.30: Malisheva (koszovói)–Vllaznia (albán)
20.30: Decsics (montenegrói)–Liepaja (lett)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BIRKÓZÁS
Polyák Imre, Varga János és Kozma István Memorial
Az UWW rangsorversenye (Budapest, BOK-csarnok)
10.30: szabadfogás 61, 65, 70, 74, 86 kg, selejtezők
12.30: elődöntők
13.30: vigaszág
18.00: döntők
KAJAK-KENU
19.00: A Kolonics György Alapítvány fáklyás emlékevezése (Csepeli Kajak-Kenu Egyesület vízitelepe)
KERÉKPÁR
Tour de France országúti körverseny
13.45: 11. szakasz, Vichy–Nevers, 161.3 km (Tv: Eurosport1 – 15.20-tól M4 Sport is)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1104 (Tv: Sport1)
ÖKÖLVÍVÁS
103. Papp László országos bajnokság, Nyíregyháza
14.00: selejtezők
RÖPLABDA
12.00: Az európai kupasorozatok sorsolása, Luxembourg
SZNÚKER
12.00 és 17.30: Championship League, Leicester (Tv: Sport2)
TENISZ
ATP 250-es torna, Bastad
11.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló és negyeddöntő
ATP 250-es torna, Gstaad
10.30: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló
ATP 250-es torna, Umag
16.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
WTA 250-es torna, Jászvásár
11.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-es torna, Athén
16.30: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szalai Kristóf, Csonka Zsófia, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Labdarúgás, vendég: Bánki József
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. L. Pap István a 103. Papp László elit ökölvívó magyar bajnokság előtt
9.00: László Csaba a vonalban. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A 60 évvel ezelőtti Magyarország–Brazília labdarúgó-vb-mérkőzés eredeti rádióközvetítése
12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal – Egervári Sándor
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral
14.00: Csónakház
Hazafutás
Műsorvezető: Jó András
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Labdarúgás, a világbajnokság két elődöntője között, vendég: Nagy Antal
15.30: Atlétika, ez történt a Gyulai Memorialon
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Spiller István, Szűcs Miklós, Thury Gábor
17.00: Labdarúgás, az ETO FC és a Ferencváros az európai kupaporondon: Mohai Dominik
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Vívás, világbajnokság előtt
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Torna, beszélgetés Székely Zójával
19.00: Kajak-kenu, interjú Kollár Kristóffal a montreali világkupaversenyről
19.30: Aktualitások, a hét értékteremtő anyagai
19.50: Labdarúgás, az angol–argentin párharc történelmi áttekintője – Falkland, „Isten keze”, avagy két nagyhatalom rivalizálása
20.30: Labdarúgás, az Anglia–Argentína világbajnoki elődöntő felvezetése Bene Ferenccel
21.00: Labdarúgás, élő közvetítés az Anglia–Argentína vb-elődöntőről. Kommentátor: Németh Kornél, Regős László Pál. Szakértő: Bene Ferenc