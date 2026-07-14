Nemzeti Sportrádió

Efraín Juárez: Látszik, hogy sokkal bővebb játékoskeret kell

M. D.M. D.
2026.07.14. 22:15
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Efraín Juárez szerint mindent megtettek a pályán lévő játékosok (Fotó: Török Attila)
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Bajnokok Ligája ETO FC Víkingur Reykjavík Efrain Juárez
Ahogy beszámoltunk róla, az ETO FC az idegenbeli egygólos vereség után hazai pályán csak 2–2-t játszott a Víkingurral, így az első fordulóban búcsúzott a Bajnokok Ligája selejtezőjében. A meccs után Efraín Juárez győri vezetőedző értékelt.
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A magyar bajnok a szünetig ledolgozta egygólos hátrányát, de a második félidő alapján megérdemelten jutott tovább a Víkingur Reykjavík.

– Jól kezdett és a kapott gólra is remekül reagált az ETO, de mi történt a második félidőben?
A terveink szerint kezdődött a meccs, ám eleinte nem volt elég pontos a játékunk. Sok helyzeteket alakítottunk ki, a kapott gól után pedig bátor játékkal megfordítottuk az állást. Tudtuk, hogy az egyenlítés után nehéz lesz, kockáztatnunk kellett, de védekezésben jobban kellett volna figyelnünk. A rögzített helyzetekre és a „kis játékokra” készültünk, mégis ebből születtek a gólok. A cserékkel frissíthettünk, látszik, hogy sokkal bővebb játékoskeret kell. Nagy lecke a klubnak, hogy a világ legjelentősebb klubsorozatában nem állhat elő olyan helyzet, hogy ennyire „vékonyan" állunk ki. Ettől függetlenül a pályán lévők mindent megtettek.

– A cserelehetőségek szűkössége az oka annak is, hogy csak háromszor próbálkozott lövéssel a csapat a második félidőben?
Amikor győzelemre hajt a csapat, az edző cserékkel nyúlhat bele a meccsbe. Olyan típusú játékosokra lett volna szükség, akik képesek alakítani a mérkőzés folyásán. Ehelyett testidegen posztra került Bánáti Kevin jobbhátvédként, Huszár Marcell és Schön Szabolcs pedig középcsatárként játszott. Az én felelősségem, hogy sok mindent kipróbáltam, s olyan játékhelyzetekkel szembesültek a futballisták, amelyekkel előtte nem, ezáltal teljesen nyílttá vált a meccs. Tóth Rajmundnak ráadásul a fejét ért ütés miatt kellett lejönnie.

– Hány játékosra lenne szükség ahhoz, hogy a Konferencialigában jövő héten már eredményes legyen a csapat?
Ezt a klubvezetőkkel kell megbeszélni, ők tudják, mik a prioritások. A véleményemet megtartom magamnak és a vezérkarnak, szerintem három-négy játékosnak érkeznie kell.

Sölvi Ottesen, a Víkingur edzője nem nyilatkozott a mérkőzés után.

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BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
ETO FCVÍKINGUR REYKJAVÍK (izlandi) 2–2 (2–1)
Győr, ETO Stadion, 6138 néző. Vezette: Erceg (horvát)
ETO FC: Petrás – Vladoiu (Bánáti, 68.), Csinger, Krpics, Stefulj – Vitális, Tóth R. (Szép, 68.) – Schön Sz., Gavrics, Bumba (Zivkovic, 84.) – Njie (Huszár M., 84.). Vezetőedző: Efraín Juárez
VÍKINGUR: Kristinsson – Gunnarsson, Ekroth, S. Thorkelsson, Gudjonsson (Atlason, 77.) – Ibrahimagic, Hansen (Thrándarson, 59.), Hafsteinsson (Andrason, 77.) – Borgdórsson, G. Sigurdsson, Ingimundarsson (Agnarsson, 90+2.). Vezetőedző: Sölvi Ottesen
Gólszerző: Vitális (38. – 11-esből), S. Thorkelsson (45+1. – öngól), ill. Hafsteinsson (34., 55.)
Továbbjutott: a Víkingur Reykjavík, 3–2-es összesítéssel

Bajnokok Ligája ETO FC Víkingur Reykjavík Efrain Juárez
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