Visszatér Sunisa Lee kétszeres olimpiai bajnok tornász

A laoszi származású, 23 éves sportoló harmadik alkalommal indulhat az olimpián, ha ott lesz a 2028-as Los Angeles-i mezőnyben.

Öt évvel ezelőtt Tokióban megnyerte az egyéni összetettet, a csapatversenyben ezüst-, felemáskorláton pedig bronzérmes volt. Két évvel később két súlyos vesebetegséget is diagnosztizáltak nála, és az orvosok azt mondták, lehetséges, hogy többé nem versenyezhet. Hetekig ágynyugalomra kényszerült, majd a gyógyszerek mellékhatásai miatt öt hónapig nem edzett. Mindezek ellenére két esztendeje ott volt Párizsban, és az amerikai női válogatott tagjaként arany-, egyéni összetettben és felemáskorláton pedig bronzérmet szerzett.

Lee a 2019-es világbajnokságon is tagja volt a győztes amerikai csapatnak.

A párizsi ötkarikás játékokat követően szüneteltette pályafutását, kedden azonban bejelentette visszatérését.

„Tudom, mire vagyok képes, és készen állok, hogy megtegyek mindent, ami ahhoz kell, hogy odaérjek. Visszatértem az edzőterembe” – közölte Sunisa Lee.

A 2024-ben olimpiai bajnok amerikai női válogatott tagjai közül a közelmúltban Jade Carey is bejelentette, hogy visszatér.