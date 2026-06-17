Nemzeti Sportrádió

Megvannak az ETO, a Fradi, a Debrecen és a Paks lehetséges 2. fordulós ellenfelei

P. K.P. K.
2026.06.17. 09:03
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A Ferencváros az Európa-liga sorsolásán lesz érdekelt (Fotó: archív)
Címkék
Bajnokok Ligája ETO Paks Konferencialiga Debrecen Európa-liga Ferencváros
A szerdai sorsolások előtt az európai szövetség (UEFA) elkészítette a nemzetközi labdarúgókupák selejtezős sorsolásának csoportbeosztását, vagyis már látszik, mely csapatokat kaphatja a négy magyar résztvevő – az ETO, a Ferencváros, a Debrecen és a Paks – a 2. fordulóban, persze az ETO-nak és a Ferencvárosnak még be is kell jutnia a 2. fordulóba.

 

A 2. FORDULÓK PÁROSÍTÁSAI

A Bajnokok Ligájában az ETO kedden az izlandi Víkingur Reykjavíkot kapta ellenfélként a selejtező 1. fordulójában. A párharc továbbjutója a 2. fordulóban a következő csapatok, illetve párharcok győztesei közül kap majd ellenfelet – a 2. forduló sorsolását szerdán 12 órától tartják:

AZ ETO LEHETSÉGES 2. FORDULÓS ELLENFELEI TOVÁBBJUTÁS ESETÉN
Dinamo Zagreb (horvát)
Slovan Bratislava (szlovák) 
NK Celje (szlovén) 
Omonia (ciprusi) 
Hapoel Beer-Seva FC (izraeli) 
FK Borac (bosnyák)–Levszki Szófia (bolgár) párharc győztese.

Az Európa-ligában a Ferencváros a szerb Vojvodinával kezd az 1. fordulóban. A 2. fordulóban pedig a következő csapatok közül kaphat ellenfelet a 13 órakor kezdődő sorsoláson (a Ferencváros a magyar csapatok közül az egyetlen, amely kiemeltként szerepel a szerdai sorsoláson):

A FERENCVÁROS LEHETSÉGES 2. FORDULÓS ELLENFELEI TOVÁBBJUTÁS ESETÉN

Besiktas (török) 
Twente (holland) 
Tromsö (norvég) 
CSZKA Szófia (bolgár)–Derry City FC (ír) párharc győztese
Hammarby IF (svéd)

A Konferencialigában a Debrecen és a Paks is a selejtező 2. fordulójában kapcsolódik be a sorozatba nem kiemelt csapatként. A következő csapatok közül kerül ki a magyar együttesek ellenfele a 14 órakor kezdődő sorsoláson:

A DEBRECEN LEHETSÉGES 2. FORDULÓS ELLENFELEI

SC Braga (portugál) 
Istanbul Basaksehir (török) 
Brann (norvég)–Pjunik (örmény) párharc győztese
Marsaxlokk (máltai) 
Sion (svájci)

A PAKS LEHETSÉGES 2. FORDULÓS ELLENFELEI

Panathinaikosz (görög)  
HNK Rijeka (horvát) 
Europa FC (gibraltári)–KF Skëndija (macedón) párharc győztese
Austria Wien (osztrák)
Velez Mostar (bosnyák)–Milsami Orhei (moldovai) párharc győztese
 

AZ 1. FORDULÓK PÁROSÍTÁSAI

BAJNOKOK LIGÁJA
Selejtező, 1. forduló
Víkingur Reykjavík (izlandi)–ETO FC (magyar)
Sabah (azeri)–TNS (walesi)
Floriana (máltai)–Shamrock Rovers (ír)
Flora Tallinn (észt)–Iberia Tbiliszi (grúz)
Lincoln (gibraltári)–Inter Escaldes (andorrai)
Tre Fiori (San Marinó-i)–Larne (északír)
Ararat-Armenia (örmény)–FC Riga (lett)
Vardar (északmacedón)–KuPS Kuopio (finn)
Kauno Zalgiris (litván)–Drita (koszovói)
Vityebszk (fehérorosz)–U. Craiova (román)
Petrocub (moldovai)–Egnatia (albán)
Borac (boszniai)–Levszki Szófia (bolgár)
Kairat Almati (kazah)–Szutjeszka (montenegrói)
KÍ Klaksvík (feröeri)–Atert Bissen (luxemburgi)
A Bajnokok Ligájában a selejtezősorozat 1. fordulójának első mérkőzéseit július 7–8-án rendezik meg, a visszavágókat július 14–15-én.

 

A 2026–2027-ES BAJNOKOK LIGÁJA MENETRENDJE

SORSOLÁS

MÉRKŐZÉSEK

SELEJTEZŐ

 

 

1. forduló

június 16.

július 7–8., 14–15.

2. forduló

június 17.

július 21–22., 28–29.

3. forduló

július 20.

augusztus 4–5., 11.

Playoff

augusztus 3.

augusztus 18–19., 25–26.

LIGASZAKASZ (36 csapat)

 

 

1–8. forduló

augusztus 27.

szept. 8.–jan. 27.

KIESÉSES SZAKASZ

 

 

Playoff

később

február 16–17., 23–24.

Nyolcaddöntő

később

március 9–10., 16–17.

Negyeddöntő

később

április 6–7., 13–14.

Elődöntő

később

április 27–28., május 4–5.

Döntő

 

június 6., Madrid, Estadio Metropolitano

 

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ
Vojvodina (szerb)–Ferencváros (magyar)
Dinamo Kijev (ukrán)–Universitatea Cluj (román)
Qarabag (azeri)–Vestri (izlandi, II.)
Hajduk Split (horvát)–MSK Zilina (Zsolna, szlovák)
CSZKA Szófia (bolgár)–Derry City (ír)
Sheriff Tiraspol (moldovai)–Aluminij (szlovén)

Az első mérkőzéseket július 9-én rendezik meg, a visszavágókat pedig július 16-án.

 
A 2026–2027-ES EURÓPA-LIGA MENETRENDJE

SORSOLÁS

MÉRKŐZÉSEK

SELEJTEZŐ

 

 

1. forduló

június 16.

július 9., 16.

2. forduló

június 17.

július 23., 30.

3. forduló

július 20.

augusztus 6., 13.

Playoff

augusztus 3.

augusztus 20., 27.

LIGASZAKASZ (36 csapat)

 

 

1–8. forduló

augusztus 28.

szept. 16.–jan. 28.

KIESÉSES SZAKASZ

 

 

Playoff

később

február 18., 25.

Nyolcaddöntő

később

március 11., 18.

Negyeddöntő

később

április 8., 15.

Elődöntő

később

április 29., május 6.

Döntő

 

május 26., Frankfurt, Deutsche Bank Park

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ
Connah's Quay (walesi)–Ballkani (koszovói)
Bohemians FC (ír)–St. Joseph's (gibraltári)
Dinamo City (albán)–Asztana (kazah)
Velez Mostar (bosnyák)–Milsami (moldovai)
Dinamo Minszk (fehérorosz)–Szileksz (északmacedón)
Zira (azeri)–Torpedo Kutaiszi (grúz)
Differdange (luxemburgi)–Ilves (finn)
Decsics (montenegrói)–Liepaja (lett)
Mondorf-les-Bains (luxemburgi)–Dinamo Tbiliszi (grúz)
Mornar (montenegrói)–Atlétic Club d'Escaldes (andorrai)
Glentoran (északír)–RFS Riga (lett)
Elbasani (albán)–BATE (fehérorosz)
Petrovac (montenegrói)–Zalgiris (litván)
Marsaxlokk (máltai)–Pjunik (örmény)
Caernarfon (walesi)–Levadia (észt)
Hegelmann (litván)–Paide (észt)
Alaskert (örmény)–Jelimaj (kazah)
Vikingur (feröeri)–Stjarnan (izlandi)
Dila Gori (grúz)–Virtus (San Marino-i)
FK Sarajevo (bosnyák)–Inter Turku (finn)
Europa (gibraltári)–Skendija (északmacedón)
Nomme Kalju (észt)–Linfield (északír)
Penybont (walesi)–FC Santa Coloma (andorrai)
NSÍ (feröeri)–Hamrun Spartans (máltai)
UNA Strassen (luxemburgi)–La Fiorita (San Marino-i)
Vllaznia (albán)–Malisheva (koszovói)
Az első mérkőzéseket július 9-én rendezik meg, a visszavágókat pedig július 16-án.

 

 SORSOLÁSMÉRKŐZÉSEK
Selejtező, 1. fordulóJúnius 16.Július 9.
Július 16.
Selejtező, 2. fordulóJúnius 17.Július 23.
Július 30.
Selejtező, 3. fordulóJúlius 20.Augusztus 6.
Augusztus 13.
Selejtező, playoffAugusztus 3.Augusztus 20.
Augusztus 27.
LigaszakaszAugusztus 28.Október 15.
Október 22.
November 5.
November 26.
December 10.
December 17.
Rájátszás

Január 15.

Február 18.
Február 25.

NyolcaddöntőFebruár 26.Március 11.
Március 18.
NegyeddöntőFebruár 26.Április 8.
Április 15.
ElődöntőFebruár 26.Április 29.
Május 6.
Döntő Június 2., Isztambul, Besiktas Park
A KONFERENCIALIGA 2026–2027-ES IDÉNYÉNEK KULCSDÁTUMAI

 

 

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