Megvannak az ETO, a Fradi, a Debrecen és a Paks lehetséges 2. fordulós ellenfelei
A 2. FORDULÓK PÁROSÍTÁSAI
A Bajnokok Ligájában az ETO kedden az izlandi Víkingur Reykjavíkot kapta ellenfélként a selejtező 1. fordulójában. A párharc továbbjutója a 2. fordulóban a következő csapatok, illetve párharcok győztesei közül kap majd ellenfelet – a 2. forduló sorsolását szerdán 12 órától tartják:
AZ ETO LEHETSÉGES 2. FORDULÓS ELLENFELEI TOVÁBBJUTÁS ESETÉN
Dinamo Zagreb (horvát)
Slovan Bratislava (szlovák)
NK Celje (szlovén)
Omonia (ciprusi)
Hapoel Beer-Seva FC (izraeli)
FK Borac (bosnyák)–Levszki Szófia (bolgár) párharc győztese.
Az Európa-ligában a Ferencváros a szerb Vojvodinával kezd az 1. fordulóban. A 2. fordulóban pedig a következő csapatok közül kaphat ellenfelet a 13 órakor kezdődő sorsoláson (a Ferencváros a magyar csapatok közül az egyetlen, amely kiemeltként szerepel a szerdai sorsoláson):
A FERENCVÁROS LEHETSÉGES 2. FORDULÓS ELLENFELEI TOVÁBBJUTÁS ESETÉN
Besiktas (török)
Twente (holland)
Tromsö (norvég)
CSZKA Szófia (bolgár)–Derry City FC (ír) párharc győztese
Hammarby IF (svéd)
A Konferencialigában a Debrecen és a Paks is a selejtező 2. fordulójában kapcsolódik be a sorozatba nem kiemelt csapatként. A következő csapatok közül kerül ki a magyar együttesek ellenfele a 14 órakor kezdődő sorsoláson:
A DEBRECEN LEHETSÉGES 2. FORDULÓS ELLENFELEI
SC Braga (portugál)
Istanbul Basaksehir (török)
Brann (norvég)–Pjunik (örmény) párharc győztese
Marsaxlokk (máltai)
Sion (svájci)
A PAKS LEHETSÉGES 2. FORDULÓS ELLENFELEI
Panathinaikosz (görög)
HNK Rijeka (horvát)
Europa FC (gibraltári)–KF Skëndija (macedón) párharc győztese
Austria Wien (osztrák)
Velez Mostar (bosnyák)–Milsami Orhei (moldovai) párharc győztese
AZ 1. FORDULÓK PÁROSÍTÁSAI
BAJNOKOK LIGÁJA
Selejtező, 1. forduló
Víkingur Reykjavík (izlandi)–ETO FC (magyar)
Sabah (azeri)–TNS (walesi)
Floriana (máltai)–Shamrock Rovers (ír)
Flora Tallinn (észt)–Iberia Tbiliszi (grúz)
Lincoln (gibraltári)–Inter Escaldes (andorrai)
Tre Fiori (San Marinó-i)–Larne (északír)
Ararat-Armenia (örmény)–FC Riga (lett)
Vardar (északmacedón)–KuPS Kuopio (finn)
Kauno Zalgiris (litván)–Drita (koszovói)
Vityebszk (fehérorosz)–U. Craiova (román)
Petrocub (moldovai)–Egnatia (albán)
Borac (boszniai)–Levszki Szófia (bolgár)
Kairat Almati (kazah)–Szutjeszka (montenegrói)
KÍ Klaksvík (feröeri)–Atert Bissen (luxemburgi)
A Bajnokok Ligájában a selejtezősorozat 1. fordulójának első mérkőzéseit július 7–8-án rendezik meg, a visszavágókat július 14–15-én.
|A 2026–2027-ES BAJNOKOK LIGÁJA MENETRENDJE
SORSOLÁS
MÉRKŐZÉSEK
|SELEJTEZŐ
|1. forduló
június 16.
július 7–8., 14–15.
|2. forduló
június 17.
július 21–22., 28–29.
|3. forduló
július 20.
augusztus 4–5., 11.
|Playoff
augusztus 3.
augusztus 18–19., 25–26.
|LIGASZAKASZ (36 csapat)
|1–8. forduló
augusztus 27.
szept. 8.–jan. 27.
|KIESÉSES SZAKASZ
|Playoff
később
február 16–17., 23–24.
|Nyolcaddöntő
később
március 9–10., 16–17.
|Negyeddöntő
később
április 6–7., 13–14.
|Elődöntő
később
április 27–28., május 4–5.
|Döntő
június 6., Madrid, Estadio Metropolitano
EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ
Vojvodina (szerb)–Ferencváros (magyar)
Dinamo Kijev (ukrán)–Universitatea Cluj (román)
Qarabag (azeri)–Vestri (izlandi, II.)
Hajduk Split (horvát)–MSK Zilina (Zsolna, szlovák)
CSZKA Szófia (bolgár)–Derry City (ír)
Sheriff Tiraspol (moldovai)–Aluminij (szlovén)
Az első mérkőzéseket július 9-én rendezik meg, a visszavágókat pedig július 16-án.
|A 2026–2027-ES EURÓPA-LIGA MENETRENDJE
SORSOLÁS
MÉRKŐZÉSEK
|SELEJTEZŐ
|1. forduló
június 16.
július 9., 16.
|2. forduló
június 17.
július 23., 30.
|3. forduló
július 20.
augusztus 6., 13.
|Playoff
augusztus 3.
augusztus 20., 27.
|LIGASZAKASZ (36 csapat)
|1–8. forduló
augusztus 28.
szept. 16.–jan. 28.
|KIESÉSES SZAKASZ
|Playoff
később
február 18., 25.
|Nyolcaddöntő
később
március 11., 18.
|Negyeddöntő
később
április 8., 15.
|Elődöntő
később
április 29., május 6.
|Döntő
május 26., Frankfurt, Deutsche Bank Park
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ
Connah's Quay (walesi)–Ballkani (koszovói)
Bohemians FC (ír)–St. Joseph's (gibraltári)
Dinamo City (albán)–Asztana (kazah)
Velez Mostar (bosnyák)–Milsami (moldovai)
Dinamo Minszk (fehérorosz)–Szileksz (északmacedón)
Zira (azeri)–Torpedo Kutaiszi (grúz)
Differdange (luxemburgi)–Ilves (finn)
Decsics (montenegrói)–Liepaja (lett)
Mondorf-les-Bains (luxemburgi)–Dinamo Tbiliszi (grúz)
Mornar (montenegrói)–Atlétic Club d'Escaldes (andorrai)
Glentoran (északír)–RFS Riga (lett)
Elbasani (albán)–BATE (fehérorosz)
Petrovac (montenegrói)–Zalgiris (litván)
Marsaxlokk (máltai)–Pjunik (örmény)
Caernarfon (walesi)–Levadia (észt)
Hegelmann (litván)–Paide (észt)
Alaskert (örmény)–Jelimaj (kazah)
Vikingur (feröeri)–Stjarnan (izlandi)
Dila Gori (grúz)–Virtus (San Marino-i)
FK Sarajevo (bosnyák)–Inter Turku (finn)
Europa (gibraltári)–Skendija (északmacedón)
Nomme Kalju (észt)–Linfield (északír)
Penybont (walesi)–FC Santa Coloma (andorrai)
NSÍ (feröeri)–Hamrun Spartans (máltai)
UNA Strassen (luxemburgi)–La Fiorita (San Marino-i)
Vllaznia (albán)–Malisheva (koszovói)
Az első mérkőzéseket július 9-én rendezik meg, a visszavágókat pedig július 16-án.
|SORSOLÁS
|MÉRKŐZÉSEK
|Selejtező, 1. forduló
|Június 16.
|Július 9.
Július 16.
|Selejtező, 2. forduló
|Június 17.
|Július 23.
Július 30.
|Selejtező, 3. forduló
|Július 20.
|Augusztus 6.
Augusztus 13.
|Selejtező, playoff
|Augusztus 3.
|Augusztus 20.
Augusztus 27.
|Ligaszakasz
|Augusztus 28.
|Október 15.
Október 22.
November 5.
November 26.
December 10.
December 17.
|Rájátszás
Január 15.
Február 18.
|Nyolcaddöntő
|Február 26.
|Március 11.
Március 18.
|Negyeddöntő
|Február 26.
|Április 8.
Április 15.
|Elődöntő
|Február 26.
|Április 29.
Május 6.
|Döntő
|Június 2., Isztambul, Besiktas Park