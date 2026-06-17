Megvannak az ETO, a Fradi, a Debrecen és a Paks lehetséges 2. fordulós ellenfelei

A 2. FORDULÓK PÁROSÍTÁSAI

A Bajnokok Ligájában az ETO kedden az izlandi Víkingur Reykjavíkot kapta ellenfélként a selejtező 1. fordulójában. A párharc továbbjutója a 2. fordulóban a következő csapatok, illetve párharcok győztesei közül kap majd ellenfelet – a 2. forduló sorsolását szerdán 12 órától tartják:

AZ ETO LEHETSÉGES 2. FORDULÓS ELLENFELEI TOVÁBBJUTÁS ESETÉN

Dinamo Zagreb (horvát)

Slovan Bratislava (szlovák)

NK Celje (szlovén)

Omonia (ciprusi)

Hapoel Beer-Seva FC (izraeli)

FK Borac (bosnyák)–Levszki Szófia (bolgár) párharc győztese.

Az Európa-ligában a Ferencváros a szerb Vojvodinával kezd az 1. fordulóban. A 2. fordulóban pedig a következő csapatok közül kaphat ellenfelet a 13 órakor kezdődő sorsoláson (a Ferencváros a magyar csapatok közül az egyetlen, amely kiemeltként szerepel a szerdai sorsoláson):

A FERENCVÁROS LEHETSÉGES 2. FORDULÓS ELLENFELEI TOVÁBBJUTÁS ESETÉN

Besiktas (török)

Twente (holland)

Tromsö (norvég)

CSZKA Szófia (bolgár)–Derry City FC (ír) párharc győztese

Hammarby IF (svéd)

A Konferencialigában a Debrecen és a Paks is a selejtező 2. fordulójában kapcsolódik be a sorozatba nem kiemelt csapatként. A következő csapatok közül kerül ki a magyar együttesek ellenfele a 14 órakor kezdődő sorsoláson:

A DEBRECEN LEHETSÉGES 2. FORDULÓS ELLENFELEI

SC Braga (portugál)

Istanbul Basaksehir (török)

Brann (norvég)–Pjunik (örmény) párharc győztese

Marsaxlokk (máltai)

Sion (svájci)

A PAKS LEHETSÉGES 2. FORDULÓS ELLENFELEI

Panathinaikosz (görög)

HNK Rijeka (horvát)

Europa FC (gibraltári)–KF Skëndija (macedón) párharc győztese

Austria Wien (osztrák)

Velez Mostar (bosnyák)–Milsami Orhei (moldovai) párharc győztese



AZ 1. FORDULÓK PÁROSÍTÁSAI

BAJNOKOK LIGÁJA

Selejtező, 1. forduló

Víkingur Reykjavík (izlandi)–ETO FC (magyar)

Sabah (azeri)–TNS (walesi)

Floriana (máltai)–Shamrock Rovers (ír)

Flora Tallinn (észt)–Iberia Tbiliszi (grúz)

Lincoln (gibraltári)–Inter Escaldes (andorrai)

Tre Fiori (San Marinó-i)–Larne (északír)

Ararat-Armenia (örmény)–FC Riga (lett)

Vardar (északmacedón)–KuPS Kuopio (finn)

Kauno Zalgiris (litván)–Drita (koszovói)

Vityebszk (fehérorosz)–U. Craiova (román)

Petrocub (moldovai)–Egnatia (albán)

Borac (boszniai)–Levszki Szófia (bolgár)

Kairat Almati (kazah)–Szutjeszka (montenegrói)

KÍ Klaksvík (feröeri)–Atert Bissen (luxemburgi)

A Bajnokok Ligájában a selejtezősorozat 1. fordulójának első mérkőzéseit július 7–8-án rendezik meg, a visszavágókat július 14–15-én.

A 2026–2027-ES BAJNOKOK LIGÁJA MENETRENDJE SORSOLÁS MÉRKŐZÉSEK SELEJTEZŐ 1. forduló június 16. július 7–8., 14–15. 2. forduló június 17. július 21–22., 28–29. 3. forduló július 20. augusztus 4–5., 11. Playoff augusztus 3. augusztus 18–19., 25–26. LIGASZAKASZ (36 csapat) 1–8. forduló augusztus 27. szept. 8.–jan. 27. KIESÉSES SZAKASZ Playoff később február 16–17., 23–24. Nyolcaddöntő később március 9–10., 16–17. Negyeddöntő később április 6–7., 13–14. Elődöntő később április 27–28., május 4–5. Döntő június 6., Madrid, Estadio Metropolitano

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ

Vojvodina (szerb)–Ferencváros (magyar)

Dinamo Kijev (ukrán)–Universitatea Cluj (román)

Qarabag (azeri)–Vestri (izlandi, II.)

Hajduk Split (horvát)–MSK Zilina (Zsolna, szlovák)

CSZKA Szófia (bolgár)–Derry City (ír)

Sheriff Tiraspol (moldovai)–Aluminij (szlovén)

Az első mérkőzéseket július 9-én rendezik meg, a visszavágókat pedig július 16-án.

A 2026–2027-ES EURÓPA-LIGA MENETRENDJE SORSOLÁS MÉRKŐZÉSEK SELEJTEZŐ 1. forduló június 16. július 9., 16. 2. forduló június 17. július 23., 30. 3. forduló július 20. augusztus 6., 13. Playoff augusztus 3. augusztus 20., 27. LIGASZAKASZ (36 csapat) 1–8. forduló augusztus 28. szept. 16.–jan. 28. KIESÉSES SZAKASZ Playoff később február 18., 25. Nyolcaddöntő később március 11., 18. Negyeddöntő később április 8., 15. Elődöntő később április 29., május 6. Döntő május 26., Frankfurt, Deutsche Bank Park

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ

Connah's Quay (walesi)–Ballkani (koszovói)

Bohemians FC (ír)–St. Joseph's (gibraltári)

Dinamo City (albán)–Asztana (kazah)

Velez Mostar (bosnyák)–Milsami (moldovai)

Dinamo Minszk (fehérorosz)–Szileksz (északmacedón)

Zira (azeri)–Torpedo Kutaiszi (grúz)

Differdange (luxemburgi)–Ilves (finn)

Decsics (montenegrói)–Liepaja (lett)

Mondorf-les-Bains (luxemburgi)–Dinamo Tbiliszi (grúz)

Mornar (montenegrói)–Atlétic Club d'Escaldes (andorrai)

Glentoran (északír)–RFS Riga (lett)

Elbasani (albán)–BATE (fehérorosz)

Petrovac (montenegrói)–Zalgiris (litván)

Marsaxlokk (máltai)–Pjunik (örmény)

Caernarfon (walesi)–Levadia (észt)

Hegelmann (litván)–Paide (észt)

Alaskert (örmény)–Jelimaj (kazah)

Vikingur (feröeri)–Stjarnan (izlandi)

Dila Gori (grúz)–Virtus (San Marino-i)

FK Sarajevo (bosnyák)–Inter Turku (finn)

Europa (gibraltári)–Skendija (északmacedón)

Nomme Kalju (észt)–Linfield (északír)

Penybont (walesi)–FC Santa Coloma (andorrai)

NSÍ (feröeri)–Hamrun Spartans (máltai)

UNA Strassen (luxemburgi)–La Fiorita (San Marino-i)

Vllaznia (albán)–Malisheva (koszovói)

Az első mérkőzéseket július 9-én rendezik meg, a visszavágókat pedig július 16-án.