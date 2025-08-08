Vitális Milán: A kezünkben volt a mérkőzés

„Összességében inkább elégedettek lehetünk, egy nagyon jó csapat ellen sikerült ilyen eredményt kiharcolni, mégha ez furán is hangzik. A kezünkben volt a mérkőzés, elképesztően veszélyesen kontráztak a svédek, erre kell odafigyelni és akkor a visszavágón lehet esélyünk” – kezdte az értékelést a mérkőzés után Vitális Milán, aki elárulta, hogy egyhetes betegségből jött vissza. – Azt, hogy ilyen hamar sikerült visszatérni azt a kedves feleségemnek és a családomnak köszönhetem. Nekik is ajánlom a gólt. Remélem ezzel a csapatnak és magamnak is adtam lendületet. Szeretnék fokozatosan visszatérni, nem egyből belevágni a közepébe, remélem hétvégén akár már kezdőként játszhatok.”

A 23 éves játékos ezt követően a szépítő góljáról beszélt: „Éreztem, hogy jönni fog a labda, nagyon üresen voltam a szögletnél. Tudtam, hogyha átjön a labda a hosszúra, akkor lehet esélyem. Figyeltem a labdaátvételre, láttam egy kis helyet a rövid saroknál és ott elrúgtam. Hál istennek bement.”

Stockholmban húszezer néző előtt lépett pályára a Győr, erre így reagált Vitális: „Sokan nem játszottak ilyen nézőszám és ilyen hangulat előtt. Én a Puskás Arénában a válogatottban tapasztaltam ezt, mégha nem is léptem pályára, de ott voltam. Nem roppantunk össze, sőt szereztünk egy kis önbizalmat. A hazai közönség ott lesz a hátunk mögött Győrben. Át kell beszélnünk a hibákat, főleg az átmenetekre kell figyelni, akkor nem lehet probléma.”