Kikapott az ETO FC Svédországban, de él a remény

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

AIK (svéd)–ETO FC 2–1 (2–0)

Stockholm, Strawberry Aréna, 20 000 néző. Vezette: Daniel Schlager (Sven Waschitzki, Robert Wessel) – németek

AIK: Nordfeldt – Thychosen, Benkovic, Papagiannopoulos, Tiedemann Hansen (Isherwood, 67.) – A. Ali (Ayari, 67.), Csongvai, Salétros, Besirovic – Celina (Hove, 81.), Flataker (Guidetti, 81.). Vezetőedző: Mikkjal Thomassen

ETO: Petrás – Tóth R., Krpics, Abrahamsson (Boldor, 86.), Csinger – Bánáti (Vladoiu, a szünetben), Anton, Ouro (Piscsur, 90+2.), Gavrics – Benbuali, Bumba (Vitális, 61.). Vezetőedző: Borbély Balázs

Gólszerző: Besirovic (7.), Celina (21.), ill. Vitális (78.)

A visszavágót augusztus 14-én rendezik Győrben.

Nem sokáig volt döntetlen... Pedig biztatóan kezdte stockholmi vendégjátékát az ETO, igyekezte kezébe venni az irányítást, és eleinte hátul sem tűnt sebezhetőnek, ám létszámfölényes helyzetben Paul Anton és Tóth Rajmund elaludt a jobb oldalon, s a hetedik percben az üres területbe futó, korábban Mezőkövesden futballozó Dino Besirovic megszerezte a vezetést az AIK-nak. Tragédia ekkor még nem történt, hiszen az ETO-ra Borbély Balázs irányítása óta jellemző, hogy mentálisan rendkívül erős, de azon kívül, hogy a kapu előtt járatta a labdát, nem alakított ki veszélyes helyzeteket. A svédek egyetlen pontatlanság után ismét lecsaptak, Bersant Celina kis túlzással be is gyalogolhatott volna a kapuba a bal oldalról, Alex Abrahamsson akkor sem támadta volna meg, s így már kétgólos volt a győri hátrány, pedig még az első félidő felénél sem jártunk. A 26. percben ismét a magára hagyott Tóth Rajmund oldalán került könnyen helyzetbe az AIK, Besirovic ziccerénél Samuel Petrásnak kellett védenie.

A 35. percben visszajöhetett volna a meccsbe az ETO: Claudiu Bumba labdaszerzése után másodperceken belül négy hatalmas ziccer adódott a győriek előtt, de Zseljko Gavricsnak, Samsindin Ourónak, valamint a kétszer is néhány méterről hibázó Nadir Benbualinak sem sikerült betalálnia. Továbbjutni márpedig csak olyan könyörtelen helyzetkihasználással lehet, amelyet a stockholmiak bemutattak. Innentől kezdve kevesebbet hibázott a középpályán az ETO, s a félidő végére egy-egy pillanatra szinte a saját ötösére szorította az AIK-ot, de a rendkívül egységes és hősies védekezés megőrizte a hazai kaput. Mindkét csapat a saját játékát játszotta, ám ez sajnos a fővárosiak akarata szerint történt: a bajnokságban sem igénylik a labdát, a szempillantás alatt kialakított lehetőségeiket viszont hatékonyan használták ki.

Bánáti Kevin lett a szünet áldozata, Stefan Vladoiu érkezett a jobb oldalra, de Tóth Rajmund a rengeteg probléma ellenére maradt a helyén. Kettejük összjátéka az 52. percben helyzetet eredményezett, azonban a román játékos beadása után Samsindin Ouro 17 méterről a kaputól 17 méterrel lőtte fölé a labdát. Az 55. percben ismét Zseljko Gavrics került gólhelyzetbe, de az első félidőhöz hasonlóan pocsék lövéssel fejezte be a többre érdemes támadást. Nem sokkal ezt követően Claudiu Bumba egy ütközés következtében megsérült, Vitális Milán pályára lépésével Ourónak kellett fellépnie a csatár mögé, Gavrics pedig a bal szélen folytatta. Nehéz dolga volt az ETO-nak, rendkívül mélyen visszahúzódtak a hazaiak (Erik Flataker egy szöglet után így is majdnem becsúsztatta a harmadik gólt), és ez bizony kényelmes terep nekik. Arra viszont nem gondoltak, hogy a győriek saját nevelésű középpályása, Vitális Milán rúgótechnikájának köszönhetően távolról is képes a kapuba találni, a 78. percben szépített, így az ETO egyáltalán nem érdemtelenül visszajött a meccsbe, s a párharcba is.

Borbély Balázs a mérkőzés előtt hangsúlyozta, minden olyan eredményt aláír előre, amely esélyt ad a visszavágóra, az egygólos hátrányt pedig a Pjunik ellen is sikerült megfordítani. Persze meg is kellett ezt őrizni, ezért a gól előtt tervezett kettős csatárcsere nem valósult meg. A 85. percben Samsindin Ouro kétszer is tizenegyesgyanús helyzetet alakított ki, ám sem kezezésért, sem pedig az eséséért nem kapott büntetőt. Szerencsére a partjelző és a VAR is a mieinkkel volt a hajrában, a csereként beszálló Johan Hove lesről lőtt gólt. Az ETO a hosszabbításban bosszantóan határozatlanul játszott, a 96. percben Csinger Márk megmentette a párharcot a csapatának, elképesztő becsúszással akadályozta meg a kétgólos hátrány kialakulását.

Végül megúszta a győri együttes, és ezzel a döntést a hazai visszavágóra hagyta. A játék képe alapján bejuthat a rájátszásba az ETO, viszont a helyezkedési hibákat, valamint a középpályás labdavesztésekből kialakuló roppant veszélyes kontrákat meg kell akadályoznia, mert az AIK idegenben sem kegyelmez majd. Várhatóan hasonló lesz a játék képe. 2–1