„Amikor ránéz a körülményekre, gondolja, hogy a klub készen áll a nemzetközi futballra? Mi, a csapat részéről igyekszünk…”

Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője

– Mik az első benyomások az újabb továbbjutást követően?

– Boldogok vagyunk, hiszen roppant nehéz ellenféllel játszottunk. Jó mentalitással kezdtünk, a nem igazán jó gyepen türelmesen futballoztunk, helyzeteket alakítottunk ki, gólt is szereztünk, megérdemelten vezettünk a szünetben. Utána mindkét csapat óvatosan kezdett, sok múlott azon, hogy ki hibázik. Először mi, tizenegyeshez jutott az ellenfél, de Samuel Petrás kivédte, s ez kulcspillanat volt. Átvettük újra az irányítást, az újabb gólunk után Nadir Benbuali a meccset is eldönthette volna, de így mindent egy lapra feltéve támadhatott az AIK. A szerencse is mellénk állt, de összességében többet tettünk a továbbjutásért.

– Mi a legfontosabb tényező, amely miatt átvészelte a vészterhes hajrát a csapata?

– Mondtam a srácoknak már a szünetben is, hogy minden elvesztett párharc veszélyes helyzetet teremthet. Átmenetek után lövéssel fejezik be a támadásaikat, minden rögzített játékhelyzet, nagybedobás életveszélyes volt. Pozitív, hogy két meccs alapján fel tudtuk venni a versenyt a svéd csapattal fizikai és erőnléti szinten is. Ezúttal érettebben játszottunk, mint Svédországban, a cserék pedig remekül szálltak be. Amikor focizni kellett, fociztunk, amikor csúnyán kellett tenni a dolgunkat, azt tettük.

– Az előző bajnokság végén azt mondta, nem érett meg az ETO a nemzetközi kupára. Még most is így gondolja?

– Én azt nem csak a csapatra mondtam, hanem a klubra is. Tekintsünk vissza tizennégy hónappal ezelőttre, amikor Mosonmagyaróváron és Ajkán játszottunk a feljutásért, egy hete pedig az ötvenezer férőhelyes Strawberry Arénában. Mondja, amikor ránéz az itteni körülményekre, úgy gondolja, hogy ez a klub készen áll a nemzetközi futballra? Mi, a csapat részéről igyekszünk…

Mikkjal Thomassen, az AIK vezetőedzője

– Min úszott el a továbbjutás?

– Nehéz a lefújás után rögtön reagálni, meg kell néznem a meccset. Az első benyomásom, hogy nem úgy kezdtünk, ahogyan kellett volna: passzívak voltunk, nem uraltuk a középpályát, a lecsorgó labdát rendre elveszítettük. Jobbak lettünk tizenöt perc után, de olyan helyzetből kaptunk gólt, amelyből nem szoktunk, egyedül hagytunk egy játékost a tizenhatoson belül. A második félidőben átvettük az uralmat a pályán, nagyobb intenzitással játszottunk, harcoltunk.

– Mit szól ahhoz, hogy ennyi balszerencse érte a csapatát?

– Kaptunk egy tizenegyest, amit kihagytunk, előtte nem adták meg a gólt, öngólt is vétettünk. Ugyanakkor nem érzem ezt igazságtalannak. Ilyen a futball, néha veled, néha ellened vannak ezek a tényezők. Több gólt is szerezhettünk volna a két meccsen, és nehéz elfogadni, ami történt, de semmiképpen sem keresek kifogásokat. Otthon mindenesetre jobb eredményt is elérhettünk volna.

– A pálya mennyiben befolyásolta a játékot?

– Megnehezítette, és többet is kellett miatta küzdeni a pályán, de a másik csapat is ezen játszott. Elnézést kértek érte, de még egyszer mondom, nem keresek kifogásokat. Az első tizenöt percben jobban kellett volna futballoznunk, és nagy csalódás, hogy kiestünk.