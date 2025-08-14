„Amikor ránéz a körülményekre, gondolja, hogy a klub készen áll a nemzetközi futballra? Mi, a csapat részéről igyekszünk…”

Nemzeti Sportrádió

2025.08.14. 22:17
Borbély Balázs (Fotó: Kovács Péter)
Mint beszámoltunk róla, a 2–1-es idegenbeli vereség után az ETO FC hazai pályán 2–0-ra legyőzte a svéd AIK-t a labdarúgó Konferencialiga-selejtező 3. fordulójában, így a győriek Csongvai Áron öngóljának is köszönhetően továbbjutottak a playoffkörbe. A meccs után a két szakvezető is értékelte a látottakat.

 

Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője

– Mik az első benyomások az újabb továbbjutást követően? 
Boldogok vagyunk, hiszen roppant nehéz ellenféllel játszottunk. Jó mentalitással kezdtünk, a nem igazán jó gyepen türelmesen futballoztunk, helyzeteket alakítottunk ki, gólt is szereztünk, megérdemelten vezettünk a szünetben. Utána mindkét csapat óvatosan kezdett, sok múlott azon, hogy ki hibázik. Először mi, tizenegyeshez jutott az ellenfél, de Samuel Petrás kivédte, s ez kulcspillanat volt. Átvettük újra az irányítást, az újabb gólunk után Nadir Benbuali a meccset is eldönthette volna, de így mindent egy lapra feltéve támadhatott az AIK. A szerencse is mellénk állt, de összességében többet tettünk a továbbjutásért.

– Mi a legfontosabb tényező, amely miatt átvészelte a vészterhes hajrát a csapata?
Mondtam a srácoknak már a szünetben is, hogy minden elvesztett párharc veszélyes helyzetet teremthet. Átmenetek után lövéssel fejezik be a támadásaikat, minden rögzített játékhelyzet, nagybedobás életveszélyes volt. Pozitív, hogy két meccs alapján fel tudtuk venni a versenyt a svéd csapattal fizikai és erőnléti szinten is. Ezúttal érettebben játszottunk, mint Svédországban, a cserék pedig remekül szálltak be. Amikor focizni kellett, fociztunk, amikor csúnyán kellett tenni a dolgunkat, azt tettük.

– Az előző bajnokság végén azt mondta, nem érett meg az ETO a nemzetközi kupára. Még most is így gondolja?
Én azt nem csak a csapatra mondtam, hanem a klubra is. Tekintsünk vissza tizennégy hónappal ezelőttre, amikor Mosonmagyaróváron és Ajkán játszottunk a feljutásért, egy hete pedig az ötvenezer férőhelyes Strawberry Arénában. Mondja, amikor ránéz az itteni körülményekre, úgy gondolja, hogy ez a klub készen áll a nemzetközi futballra? Mi, a csapat részéről igyekszünk…

Mikkjal Thomassen, az AIK vezetőedzője

– Min úszott el a továbbjutás?
Nehéz a lefújás után rögtön reagálni, meg kell néznem a meccset. Az első benyomásom, hogy nem úgy kezdtünk, ahogyan kellett volna: passzívak voltunk, nem uraltuk a középpályát, a lecsorgó labdát rendre elveszítettük. Jobbak lettünk tizenöt perc után, de olyan helyzetből kaptunk gólt, amelyből nem szoktunk, egyedül hagytunk egy játékost a tizenhatoson belül. A második félidőben átvettük az uralmat a pályán, nagyobb intenzitással játszottunk, harcoltunk.

– Mit szól ahhoz, hogy ennyi balszerencse érte a csapatát?
Kaptunk egy tizenegyest, amit kihagytunk, előtte nem adták meg a gólt, öngólt is vétettünk. Ugyanakkor nem érzem ezt igazságtalannak. Ilyen a futball, néha veled, néha ellened vannak ezek a tényezők. Több gólt is szerezhettünk volna a két meccsen, és nehéz elfogadni, ami történt, de semmiképpen sem keresek kifogásokat. Otthon mindenesetre jobb eredményt is elérhettünk volna.

– A pálya mennyiben befolyásolta a játékot?
Megnehezítette, és többet is kellett miatta küzdeni a pályán, de a másik csapat is ezen játszott. Elnézést kértek érte, de még egyszer mondom, nem keresek kifogásokat. Az első tizenöt percben jobban kellett volna futballoznunk, és nagy csalódás, hogy kiestünk.

Európa-konferencialiga
16 órája

Hatalmas hátrányt jelenthet az ETO-stadion fertőzött gyepe

KEZDÉS 19.00. A gombás fertőzés egyértelműen a labdát sokat járató, kombinatívan futballozó ETO játékát teheti tönkre az AIK ellen Konferencialiga-visszavágón.

 

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
ETO FC–AIK (svéd) 2–0 (1–0)
Győr, ETO Stadion, 6991 néző. Vezette: Lawrence Visser (Ruben Wyns, Michele Seeldraeyers) – belgák
ETO: Petrás – Vladoiu, Krpics, Csinger, Stefulj – Vitális, Anton (Tóth R., 81.), Ouro (Boldor, 86.) – Gavrics (Bánáti, 81.), Benbuali, Bumba (Piscsur, 90+4.). Vezetőedző: Borbély Balázs
AIK: Nordfeldt – Thychosen (Edh, 78.), Papagiannopoulos, Benkovic, B. Hansen (Fesshaie, 87.) – Ayari (Hove, 71.), Csongvai, Salétros, Besirovic – Celina (Ali, 71.), Flataker (Guidetti, 71.). Vezetőedző: Mikkjal Thomassen
Gólszerző: Gavrics (34.), Csongvai (59. – öngól)
Továbbjutott: az ETO, 3–2-es összesítéssel

