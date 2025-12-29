Útravaló a nézőtől – Malonyai Péter jegyzete
Örülök is, meg nem is, hogy Varga Barnabás Görögországba költözik, merthogy én, hiába tartunk egyelőre „érdeklődésnél”, biztos vagyok benne, hogy megy. Ha nem oda, hát máshová, aligha valószínű, hogy már csak a nekünk rendelt 93 ezer négyzetkilométeren belül játszik bajnokikat pályafutása során.
Az ok egyszerű, a szó legszorosabb értelmében kimagaslik a mezőnyből. A fejjátékával különösen. Gyerekkoromban az örök centerhalf Mészöly Kálmánt emlegették visszatérően mint a fejelés királyát, nos, ég és föld a különbség kettejük között. Nem minőségben, stílusban. Mészöly lendületből érkezett a labdára, nem csupán a technika, az erő is vele volt, Varga viszont finomságokra is képes, csúsztat, beleteker a labdába, s neki már az is a dolga, hogy lekészítse a magasból érkező labdát a többieknek.
Érthetően botcsinálta szakmai elemzés az enyém, leginkább arra épül, ami nekem tetszett, tetszik, de hát én vagyok ugyebár a néző, akiért az egész létezik, csak legyek minél távolabb a pályától (drótok, kerítések, őrző-védők, ám ez egy másik cikk témája). Mindenesetre szomorú vagyok, hogy kevesebbet láthatom majd, mint eddig, ezért nem csupán öröm, hogy keresik.
Varga Barnabás iránt a 13-szoros görög bajnok érdeklődik – NS-infó
Megnevezve az AEK Athén van kérőként, ajánlólevélként pedig nem rossz a volt athéniak, Esterházy Márton, Tőzsér Dániel és Németh Krisztián személye, meg edzőként Puskás Ferenc, ők megfordultak a csapatnál. „Öcsi bácsi” bajnokcsapat mestereként (1978–1979), még úgy is, hogy anyagi viták miatt az idény vége előtt elköszönt. Esterházy népszerűsége máig ható, ha összejön az üzlet, Vargának érdemes felidéznie, amit az ottani meccshangulatról mondott: „Sokkal jobb 80 ezer néző előtt játszani, mint néhány ezer előtt, amikor a 8. sor 10-es székből hallja az ember, hogy szidják a felmenőit vagy gyalázzák a szurkolók.”
A legfontosabbat pedig majd’ elfelejtettem: Varga Barnabás nem az oly gyakori menedzseri rafinériának, hanem saját magának, kimagasló produkciójának köszönheti, hogy határainkon túlról kíváncsiak rá. Képzelhető, mi lenne, ha nem 2021-ban, 27 évesen derül ki, hogy élvonalra termett, merthogy akkor vetette őt be bizonyos Tamási Zsolt Gyirmótról.
Amely 1186 kilométerre van Athéntól – Varga szó szerint is távolról indult, de nyilván célba ér. Még úgy is, hogy tehetséggondozásban nem játszik, hogy jobb későn, mint soha.
