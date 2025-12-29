Útravaló a nézőtől – Malonyai Péter jegyzete

Örülök is, meg nem is, hogy Varga Barnabás Görögországba költözik, merthogy én, hiába tartunk egyelőre „érdeklődésnél”, biztos vagyok benne, hogy megy. Ha nem oda, hát máshová, aligha valószínű, hogy már csak a nekünk rendelt 93 ezer négyzetkilométeren belül játszik bajnokikat pályafutása során.

Az ok egyszerű, a szó legszorosabb értelmében kimagaslik a mezőnyből. A fejjátékával különösen. Gyerekkoromban az örök centerhalf Mészöly Kálmánt emlegették visszatérően mint a fejelés királyát, nos, ég és föld a különbség kettejük között. Nem minőségben, stílusban. Mészöly lendületből érkezett a labdára, nem csupán a technika, az erő is vele volt, Varga viszont finomságokra is képes, csúsztat, beleteker a labdába, s neki már az is a dolga, hogy lekészítse a magasból érkező labdát a többieknek.

Érthetően botcsinálta szakmai elemzés az enyém, leginkább arra épül, ami nekem tetszett, tetszik, de hát én vagyok ugyebár a néző, akiért az egész létezik, csak legyek minél távolabb a pályától (drótok, kerítések, őrző-védők, ám ez egy másik cikk témája). Mindenesetre szomorú vagyok, hogy kevesebbet láthatom majd, mint eddig, ezért nem csupán öröm, hogy keresik.