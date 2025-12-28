A sor végén – Somogyi Zsolt jegyzete

DICSŐSÉGTABLÓ – no, arra sem fér fel mindenki. Sztefanosz Evangelu, Damian Rasak, Tiago Goncalves, Giorgi Beridze, Matija Ljujics, Dorian Babunszki foglalta el az osztályzatok alapján készült rangsorunk utolsó helyeit, közéjük csak Sajbán Máté tudott beférkőzni (nem akart, persze), de a sort záró hét helyezettből hat légiós. A mezőnyjátékosoknál az első tizenkét helyen tizenegy magyar futballista kapott helyet, a diósgyőri Elton Acolatse képviseli elöl a légiósokat, igaz, ő a dicséretre méltó második helyre futott be. Tudjuk, persze, az osztályzatok mindig vitatémát jelentenek, ám gyanítható, Tiago Goncalves sem gondolja a lelke legmélyén, hogy kizárólag a tudósítók bűne, hogy a DVTK holland szélsője elé került a rangsorban – hosszú távon, nagy átlagban azért reális képet mutat az őszi teljesítményekről lapunk értékelése.

Most pedig az osztályzatok alapján összeállított legjobb csapat névsorát böngészhetjük, a posztonkénti rangsor is tartogat érdekességeket. Nem meglepő, hogy három győri játékos is első tudott lenni a posztján, két ferencvárosi is az élre került. Különösen Gruber Zsombor szereplése feltűnő, aki egyelőre talán nem számít alapembernek, de a mezőnyjátékosok között ő lett az első, vagyis nagyszerűen gazdálkodott a rendelkezésére álló játékidővel. Szappanos Péter az ősz kapusa, nem volt kérdés, hogy megszerzésével nagyot nyer a Puskás Akadémia, a Ferencváros otthonában aratott győzelem (2–1 a Groupama Arénában) során kiemelkedően védett, és abban is fontos szerepe volt, hogy együttese annak ellenére sem kapott ki az MTK-tól, hogy a 6. percben emberhátrányba került.

Szóval, nem akarjuk az örök és eldönthetetlen magyar játékosok kontra légiósok vitát eldönteni, a magunk részéről azt gondoljuk, jó, megbízható, szorgalmas futballista van, illetve technikailag, erőnlétben vagy mentalitásban a szükséges szintet el nem érő – és ezt nem a szülőváros vagy az útlevél határozza meg. Talán csak diszkrét jelzés e rangsor arra vonatkozóan, érdemes-e ennyi pénzt kifizetni olyan külföldiekért, akik nemhogy csapatuk erősségeinek nem bizonyulnak, hanem visszafelé húzzák a szekeret. A lista utolsó helyére jó magyar fiatalokat az akadémiák is képesek lennének kinevelni – meglátjuk, a tavaszi rangsor elején és végén kik végeznek majd.

